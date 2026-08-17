Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este lunes 17 de agosto continúa el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa en el Lindner Family Tennis Center de Ohio sobre canchas de cemento, y en el quinto día arranca la tercera ronda de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones, en el P&G Stadium, juegan el español Rafael Jódar (12°) vs. el chileno Alejandro Tabilo (22°) desde no antes de las 15 y, a continuación, lo hacen el alemán Alexander Zverev (1°) y el francés Terence Atmane.

Alexander Zverev es el principal favorito al título en Cincinnati Ben Whitley - PA Wire DPA

En el Grandstand, en tanto, abren la jornada el belga Alexander Blockx (28°) vs. el italiano Flavio Cobolli (7°). Luego, chocan el británico Arthur Fery (32°) vs. el australiano Alex De Miñaur (5°). El único argentino que sale a escena es Thiago Tirante, quien tras eliminar a Novak Djokovic (3°) choca con el ibérico Martín Landaluce en el primer partido del día en el Champions’ Court.

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati

Roger Federer (Suiza) - 7

Pete Sampras (Estados Unidos) / Novak Djokovic (Serbia) - 3

Andre Agassi (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) - 2

Stefan Edberg (Suecia) / Guy Forget (Francia) / Thomas Enqvist (Suecia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Rafael Nadal (España) / Marin Cilic (Croacia) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Daniil Medvedev (Rusia) / Alexander Zverev (Alemania) / Borna Coric (Croacia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Carlos Alcaraz, último campeón de Cincinnati, no participa de esta edición MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el campeonato de mujeres juegan dos de las máximas favoritas. Una es la kazaja Elena Ribakina (2ª), quien se mide con la polaca Magdalena Fręch desde no antes de las 13.30 (hora argentina) en el Court Central. La otra es la estadounidense Jessica Pegula (3ª), cuya rival es su compatriota Emma Navarro (25ª) desde no antes de las 16 en el Grandstand.

En el P&G Stadium, además, Iga Swiatek (7ª) abre la jornada con la griega María Sakkari (29ª) y en el último turno, es decir desde no antes de las 21.30; Amanda Anisimova (9ª) juega con la filipina Alexandra Eala (17ª).

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati femenino

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Cincinnati

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Cincinnati

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Cincinnati