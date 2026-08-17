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Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro
En la quinta jornada de actividad en Ohio se disputan partidos correspondientes a la tercera ronda de los torneos masculino y femenino
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Este lunes 17 de agosto continúa el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa en el Lindner Family Tennis Center de Ohio sobre canchas de cemento, y en el quinto día arranca la tercera ronda de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el certamen de varones, en el P&G Stadium, juegan el español Rafael Jódar (12°) vs. el chileno Alejandro Tabilo (22°) desde no antes de las 15 y, a continuación, lo hacen el alemán Alexander Zverev (1°) y el francés Terence Atmane.
En el Grandstand, en tanto, abren la jornada el belga Alexander Blockx (28°) vs. el italiano Flavio Cobolli (7°). Luego, chocan el británico Arthur Fery (32°) vs. el australiano Alex De Miñaur (5°). El único argentino que sale a escena es Thiago Tirante, quien tras eliminar a Novak Djokovic (3°) choca con el ibérico Martín Landaluce en el primer partido del día en el Champions’ Court.
Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati
Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati
- Roger Federer (Suiza) - 7
- Pete Sampras (Estados Unidos) / Novak Djokovic (Serbia) - 3
- Andre Agassi (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) - 2
- Stefan Edberg (Suecia) / Guy Forget (Francia) / Thomas Enqvist (Suecia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Rafael Nadal (España) / Marin Cilic (Croacia) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Daniil Medvedev (Rusia) / Alexander Zverev (Alemania) / Borna Coric (Croacia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
En el campeonato de mujeres juegan dos de las máximas favoritas. Una es la kazaja Elena Ribakina (2ª), quien se mide con la polaca Magdalena Fręch desde no antes de las 13.30 (hora argentina) en el Court Central. La otra es la estadounidense Jessica Pegula (3ª), cuya rival es su compatriota Emma Navarro (25ª) desde no antes de las 16 en el Grandstand.
En el P&G Stadium, además, Iga Swiatek (7ª) abre la jornada con la griega María Sakkari (29ª) y en el último turno, es decir desde no antes de las 21.30; Amanda Anisimova (9ª) juega con la filipina Alexandra Eala (17ª).
Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati femenino
Tabla de campeonas del Masters 1000 de Cincinnati
- Serena Williams (Estados Unidos) / Victoria Azarenka (Bielorrusia) - 2
- Lindsay Davenport (Estados Unidos) / Patty Schnyder (Suiza) / Vera Zvonareva (Rusia) / Anna Chakvetadze (Rusia) / Nadia Petrova (Rusia) / Jelena Jankovic (Serbia) / Kim Clijsters (Bélgica) / Maria Sharapova (Rusia), Na Li (China) / Karolina Pliskova (República Checa) / Garbiñe Muguruza (España) / Kiki Bertens (Países Bajos) / Madison Keys (Estados Unidos), Ashleigh Barty (Australia) / Caroline Garcia (Francia) / Coco Gauff (Estados Unidos) / Aryna Sabalenka (Bielorrusia) / Iga Swiatek (Polonia) - 1
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