Thiago Tirante le ganó al español Landaluce y avanzó a los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati

El argentino Thiago Tirante avanzó este lunes a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati al derrotar al español Martín Landaluce por 7-6 (5) y 7-6 (4), en un ajustado duelo de dos horas y 16 minutos.

Tirante prolongó así la semana más importante de su carrera después de haber eliminado en la segunda ronda al serbio Novak Djokovic, ex número uno mundial y dueño de 24 títulos de Grand Slam, en su victoria más destacada. Ahora, espera por el ganador entre el australiano Rinky Hijikata y el checo Jakub Mensik, por un lugar en cuartos de final.

En un duelo tan parejo que no tuvo quiebres, Tirante , número 50 del mundo, fue más sólido con su servicio y cometió menos errores no forzados para imponerse en los dos tiebreaks. El platense terminó imponiendo su servicio en los momentos decisivos y conectó nueve aces, uno de ellos para sellar la victoria, frente a cinco de Landaluce (67°).

El jugador de 25 años igualó en Cincinnati su mejor actuación en un Masters 1000, los octavos de final alcanzados también este año en Roma. Su mejor resultado en un Grand Slam fue la tercera ronda de Roland Garros 2026. En el ranking en vivo, aparece hoy en el 50° puesto, y en caso de una victoria más podría alcanzar el top 40.

Landaluce, de 20 años, llegaba con un recorrido destacado en los Masters 1000, con unos cuartos de final en Miami y en Roma, sus mejores actuaciones en esta categoría.

Swiatek reaccionó a tiempo

La polaca Iga Swiatek, ex número uno del mundo, evitó un adiós precoz en el WTA 1000 de Cincinnati este lunes al remontar frente a la griega María Sákkari y se convirtió en la primera clasificada a octavos de final. Campeona en Toronto la semana pasada, tras vencer a la kazaja Elena Rybakina en la final, Swiatek se impuso 4-6, 6-1 y 6-1 en casi dos horas de juego.

La monarca defensora tuvo un paso muy enredado en el primer set, en el que salvó cinco puntos de quiebre pero acabó por sucumbir ante una Sákkari, número 32 del escalafón WTA, que la liquidó con cinco aces.

The title defense lives on ➡️



Iga Swiatek is on to round four after defeating Maria Sakkari ⚔️#CincyTennis pic.twitter.com/PkUsDooaRB — Tennis Channel (@TennisChannel) August 17, 2026

En el segundo y tercer set recompuso el camino y avasalló a su adversaria, quien nunca había superado los cuartos de final en el certamen preparatorio para el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

“Quise empezar a presionarla para que ella no tuviera demasiadas oportunidades. Estoy feliz de que en el segundo set me puse a trabajar y jugué un poco mejor porque ella empezó a cometer errores”, dijo la vencedora. “Supe que el momento había cambiado un poco y que era el momento de presionarla”, agregó.

Swiatek, actual número cinco del ranking mundial, luchará por un puesto en la ronda de las ocho mejores con la francesa Diane Parry, que venció este lunes a su compatriota Lois Boisson por 4-6, 6-4, 6-3.