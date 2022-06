Serena Williams volvió a Wimbledon con una derrota en la primera rueda que despertó melancolía

Volvió en una tarde que se hizo noche en ese escenario que hizo suyo y en el que acaparó ovaciones durante muchos años. Serena Williams, al borde del retiro luego de casi una temporada sin jugar, volvió a Wimbledon. Pero el regreso no tuvo ese final que los miles de fanáticos esperaban. Con 40 años, la ex numero 1 del mundo se presentó en la Catedral con una derrota ante la francesa Harmony Tan por 7-5, 1-6 7-6 (10-7), en una tremenda batalla de 3 horas y 10 minutos.

Serena, dueña de 23 títulos de Grand Slam, llevaba un año sin jugar, desde que debió retirarse por lesión en la primera ronda de Wimbledon, frente a la Aliaksandra Sasnovich. Invitada por la organización, aceptó el wild card, y se preparó con un par de encuentros de dobles junto a la tunecina Ons Jabeur en la gira previa sobre césped. Y el sorteo del main draw dispuso este cruce con Harmony Tan, ubicada en el puesto 115° del mundo, que a los 24 años apenas había ganado un par de partidos en toda su carrera en torneos de Grand Slam.

Serena Williams parece pedir una explicación al cielo; la norteamericana perdió en una noche épica en el All England John Walton - PA

El tenis no es una ciencia exacta: sin conocerse los nombres, la número 115 era amplia favorita ante la 1204 -el ranking actual de la estadounidense-, pero esos números se desdibujaban cuando en la chapa de la cancha asomaba Serena con su aura de leyenda viva del tenis femenino. Más claro aún: Williams, con 16 años, ya era una jugadora profesional en 1997, cuando Tan aún no había nacido...

En las más de tres horas de juego, Williams pareció sufrir en varios pasajes, como sólo se puede sufrir en la alta competencia; incluso dejó escapar algunas lágrimas en un cambio de lado. Pareció atravesar todas las emociones que pueden dar vueltas durante un partido, desde la euforia por ganar un puntazo, a la bronca por esos fallos insólitos. Recuperó la memoria competitiva para darlo todo hasta el final, y no rendirse en momentos complejos. Fue a buscar el partido como siempre, fiel a su esencia de campeona. Pero quedó match-point abajo al tirar muy lejos una volea sencilla, en el 5-6 y 30-30 del tercero. Escapó de ese trance con una volea potente, tras una derecha paralela con la que abrió el punto. Poco después, en el super tie-break llegó a estar 4-1 en la cuenta, pero cedió cuatro puntos seguidos y el desenlace se le hizo cuesta arriba. Se adelantó 6-5 con una volea espectacular que levantó al estadio. Del otro lado, Tan no se achicó, puso la pelota en juego y esperó su oportunidad, en una batalla entre la búsqueda constante de Serena y la paciencia oriental de la francesa para aguardar el fallo rival. Una derecha larga sobre el rincón y un revés que dejó en la red marcaron el final. Serena terminó el cotejo con 5 aces -una marca baja para su servicio-, 61 tiros ganadores y 54 errores no forzados. Apenas tomó 6 de los 17 break-points que tuvo.

Serena Williams se despidió de Wimbledon 2022 con una caída en el estreno, en su primer partido después un año sin jugar Alberto Pezzali - AP

“Estoy muy emocionada. Ella es una superestrella, la he visto jugar muchas veces. Hoy jugué con muchos nervios. Todo esto es sorpresivo para mí. Cuando vi el cuadro estaba muy asustada, vi que me tocaba jugar contra una leyenda, y pensé: Ay Dios, ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿Y si gano uno o dos games nada más? Eso podía ser lo mejor que me podía pasar”, destacó Tan, que es entrenada por la francesa Nathalie Tauziat, exfinalista en Wimbledon y que hace unas semanas participó del torneo de Leyendas de Roland Garros, como rival de Gabriela Sabatini. Pero fue paciente, trabajó cada punto, supo mover a una rival que venía de una larga inactividad, y consiguió la victoria más resonante de su carrera.

Serena supo ser campeona de este torneo en siete ocasiones desde su primera aparición en 1998. Sobre su larga ausencia, comentó: “No me retiré. Necesitaba curarme física y mentalmente, no tenía planes, es sólo que no sabía cuándo haría mi regreso y en qué estado regresaría”.

En su primera aparición, junto a Ons Jabeur, llamó la atención por las cintas que llevó sobre su rostro. Las volvió a lucir durante sus prácticas en Wimbledon y las preguntas no tardaron en aparecer. Serena sufre de sinusitis, enfermedad que declaró tener en 2007, y estos tapes (plasters, en inglés) son un paliativo para su dolor. Según expresó un tiempo atrás, la dificultad para respirar durante sus prácticas ejerce una presión sobre su rostro que molesta, duele. Es por eso, que con estos tapes parece haber encontrado una manera de sentirse más aliviada.

Serena Williams, siempre expresiva: la leyenda estadounidense volvió al court central del All England, donde fue 7 veces campeona Alberto Pezzali - AP

Le tocó despedirse temprano. El deseo de volver a ser campeona y la misión de conquistar un 24º título de Grand Slam para igualar el récord absoluto de Margaret Court continúa pendiente. Se verá cómo sigue su carrera, a tres meses de cumplir 41 años.