Serena Williams ya está en Wimbledon: “No me retiré, necesitaba curarme”

Tiene 40 años y está por empezar su participación número 21 en Wimbledon. Supo ser campeona de este torneo en siete ocasiones desde su primera aparición en 1998. Quisieron darla por retirada, tras su su abandono en primera ronda del Grand Slam sobre césped el año pasado ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, pero no. Hoy, Serena Williams, renovada, entusiasmada y motivada, llega al tercer Grand Slam del año a competir.

“No me retiré. Necesitaba curarme física y mentalmente, no tenía planes, es sólo que no sabía cuándo haría mi regreso y en qué estado regresaría”, explicó la tenista en conferencia de prensa. Señaló que su decisión de regresar en este torneo, tan especial para ella, la tomó en mayo.

Serena Williams alza el trofeo de campeona de Wimbledon tras derrotar a Garbiñe Muguruza en la final, el 11 de julio de 2015. Uno de los siete títulos que ganó allí.

La menor de las hermanas Williams pudo entrenarse en la cancha central de Wimbledon, la misma que abandonó entre lágrimas el año pasado, ya que, contrariamente a la tradición, los organizadores autorizaron entrenamientos en la pista para hacer la hierba menos resbaladiza en las primeras rondas.

En otro momento de la práctica, en otro court, quedó separada apenas por una lona de Rafael Nadal, que también estaba entrenándose. La oportunidad fue muy bien aprovechada por la organización, que difundió la imagen con la leyenda: “45 títulos de Grand Slam en una foto”. El español, que viene de ganar Roland Garros, tiene 22 títulos grandes. No pasaron demasiados minutos hasta que la foto se volvió viral.

45 Grand Slam titles in one photo 😎#Wimbledon pic.twitter.com/BICPDq8zHQ — Wimbledon (@Wimbledon) June 25, 2022

Serena figura hoy en el puesto 1204 del ranking WTA: no es un puesto que disfrute, pero entiende que es su realidad. Quiere seguir agrandando su leyenda: ganó 23 Grand Slams (siete Wimbledon y Australian Open, seis US Open y tres Roland Garros). “Se siente bien estar de vuelta, un tanto surreal”, comenzó cuando se sentó ante los periodistas y añadió: “Wimbledon es un gran lugar para estar, y simplemente funcionó que reaparezca acá.”

Respecto de su expectativa en el torneo, la empresaria y madre de Alexis Olympia no arriesgó un resultado pero fue contundente: “Usted sabe la respuesta para eso. Tengo los objetivos altos, pero... no sé. Usted sabe. No voy a responder.” Su deseo de volver a ser campeona está en el aire de Londres: sueña aún con conquistar un 24º título de Grand Slam para igualar el récord absoluto de Margaret Court.

Serena Williams disfruta su regreso a Wimbledon: las marcas sobre su cara son parte de un tratamiento contra la sinusitis que arrastra ap - PA

En tanto, respecto de su primer partido tras su parate de más de 11 meses, la jugadora señaló que decidió hacerlo en Eastbourne, y en dobles, para poder medirse y saber cómo estaba realmente. Apuntó a que se sintió muy bien, más preparada de lo que esperaba, se divirtió y agradeció estar de vuelta en las canchas.

“El año pasado fue duro acá. Creo que uno nunca quiere retirarse y menos así, toda esa experiencia fue dura. Hice todo lo posible cada día para volver, intenté estar bien hasta que me di cuenta que lo que necesitaba era frenar y recuperarme ciento por ciento. No fue divertido, pero fue lo necesario”, señaló quien debutará el martes ante Harmony Tan (113°).

“Cada partido es difícil y ninguno se puede subestimar. Pero fue bueno poder entrenar en la cancha central, me pude sacarme el peso de encima luego del mal momento que pasé en este mismo lugar el año pasado”, apuntó. Un año después, está lista para volver a cosechar las ovaciones que Wimbledon le tributó decenas de veces.