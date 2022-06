Wimbledon: Francisco Cerúndolo debutará el martes en el All England contra un experto, Rafael Nadal

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (23 años) vivirá toda una experiencia este martes en Wimbledon. Si el año pasado quedaba eliminado en la clasificación del Grand Slam sobre césped, este 2022 le depara ingresar en forma directa al cuadro principal, gracias al puesto 42 que ocupa en el ranking mundial. Sin embargo, el sorteo de este viernes le deparó un rival experto: el español Rafael Nadal (36), segundo preclasificado y vigente campeón de Roland Garros. El manacorí tiene en su carrera 65 partidos en la hierba inglesa. Cerúndolo, ninguno. Otra estadística: Nadal tiene 65 participaciones en torneos grandes. El argentino, apenas 2: Roland Garros 2021 y 2022.

El español ha dicho presente en 14 ediciones del Grand Slam británico. Tiene un récord de 53 victorias y 12 derrotas en este torneo: son 65 partidos en total contra ninguno de Cerúndolo. Casi la mitad de las caídas de Rafa (cinco) fueron contra Roger Federer o Novak Djokovic. A su vez, a los dos los ha podido vencer al menos una vez en Wimbledon. Al suizo lo venció en la final de 2008, la primera de las dos veces que se quedó con el título en Londres; dos años más tarde se consagró tras ganarle la final al checo Tomas Berdych.

En cuanto a los otros argentinos, Diego Schwartzman, 12° preclasificado y 15° del ranking, debutará contra el croata Borna Coric, 203 en el ranking mundial. Sebastián Báez (35° del mundo), que ingresó como 31° favorito, se medirá con el japonés Taro Daniel, número 123 en el escalafón de la ATP. Federico Coria (71°) jugará su primer partido contra el checo Jiri Vesely (número 66 en el ranking mundial), Tomás Martín Etcheverry (77°) jugará contra el francés Ugo Umbert (103 en el raking), Federico Delbonis (84°) tendrá como adversario al neerlandés Tim Van Rijthoven (105 del mundo), y Facundo Bagnis (106°) se cruzará con el austríaco Dennis Novak (155 del ranking mundial).

Diego Schwartzman llega sin victorias sobre césped a su estreno en Wimbledon GLYN KIRK - AFP

Por la parte de arriba del cuadro aparece Novak Djokovic, primer preclasificado. El serbio debutará ante el surcoreano Soonwoo Kwon, 75 del ranking mundial. Luego, tendrá un cuadro relativamente sencillo, que podía depararle como adversarios al australiano Thanasi Kokkinakis, al italiano Jannik Sinner o incluso al británico Andy Murray. El plato fuerte podría ser un cruce en cuartos de final con el joven maravilla del tenis actual: el español Carlos Alcaraz, quien debutará con el alemán Jan-Lennard Struff (32 años, 158 del ranking ATP).

El noruego Casper Ruud, tercer preclasificado, jugará su primer partido en el césped de Wimbledon ante el español Albert Ramos-Viñolas (34 años, puesto 41 del escalafón mundial). En segunda ronda, Ruud podría ser el rival del argentino Tomás Martín Etcheverry. El griego Stefanos Tsitsipas (cuarto preclasificado) tendrá su estreno en el All England ante un rival proveniente de la clasificación. Será el austríaco Alexnder Ritschard (192 del ranking ATP).

El regreso de Serena Williams tras un año

Con la eliminación de Lourdes Carlé en la tercera ronda de la clasificación, el cuadro principal del Grand Slam sobre césped no tendrá tenistas argentinas. Entre las candidatas a llevarse el título, la polaca Iga Swiatek (primera preclasificada y número 1 del ranking) debutará con la croata Jana Fett, número 254 en el ranking. La gran noticia entre las damas es el regreso a los courts de Serena Williams tras un año de ausencia. La estadounidense (40 años, 23 títulos de Grand Slam) ocupa ahora el puesto 1.204 del ranking de la WTA y recibió una invitación especial por parte de los organizadores. Williams, quien aspira a igualar a Margaret Court con 24 títulos grandes en su carrera, debutará ante la francesa Harmony Tan (número 113 del ranking de la WTA).

Serena Williams jugó con la tunesina Ons Jabeur el torneo de Eastbourne (Inglaterra) como preparación para Wimbledon, el Grand Slam sobre césped

Vale recordar que Wimbledon no contará con la participación de tenistas rusos y bielorrusos, que fueron vetados por la organización a causa de la invasión de Rusia a Ucrania. Esta medida unilateral generó la respuesta de las entidades que rigen el circuito (ATP, WTA e ITF), que decidieron a su vez que el torneo de este año no otorgará puntos para el ranking, lo que convierte a este Wimbledon en una exhibición multimillonaria, aunque con todo el prestigio que implica actuar allí. Por la medida que tomó Wimbledon, no podrá acudir nada menos que Daniil Medvedev, el número 1 del mundo; tampoco estarán Andrey Rublev (8°), Karen Khachanov (22°), Aslan Karatsev (42°) y el bielorruso Ilya Ivashka (44°). Por lesiones no estarán el alemán Alexander Zverev y el suizo Roger Federer

Nadal, que había puesto en duda su presencia luego de consagrarse campeón de Roland Garros a raíz del síndrome de Müller-Weiss que le provoca dolores en el pie izquierdo, confirmó luego su participación en una conferencia de prensa en Mallorca, y el lunes pasado viajó a Londres. De hecho, el jueves por la mañana fue protagonista de un hecho histórico: junto a Matteo Berrettini realizó un entrenamiento en el court central de Wimbledon, a cuatro días del inicio del torneo.

El zurdo de Manacor, que este año ya conquistó el Australian Open y el abierto francés, irá en busca de su tercera corona en Wimbledon, luego de sus éxitos en 2008 y 2010. Y además, tratará de alcanzar su 23° Grand Slam para ampliar su ventaja en la lista de máximos ganadores sobre Novak Djokovic y Roger Federer (20 cada uno). Junto al serbio, son los únicos participantes de este año que ya ganaron el trofeo en el pasto londinense. Eso sí: Rafa llegó por última vez a la final en 2011, cuando perdió en cuatro sets con Djokovic. Su última participación aquí fue en 2019, y ese año cayó en las semifinales frente a Federer.

Una postal de hace un años: Novak Djokovic sostiene el trofeo de campeón después de derrotar al italiano Matteo Berrettini en la final de 2021 Kirsty Wigglesworth - AP

Djokovic desembarca como defensor del título. Campeón en el All England en seis oportunidades, viene de ser eliminado por Nadal en los octavos de final de Roland Garros. El serbio nunca puso en duda su participación, incluso cuando la quita de puntos le impedirá revalidar los 2000 puntos que debía defender, y eso le provocará otro retroceso en el ranking. “Aun sin puntos, sigue siendo un certamen de Grand Slam. Wimbledon, para mí, fue mi torneo soñado cuando era pequeño. No lo veo pensando en puntos o dinero. Para mí, siempre será otra cosa”.

Un posible tercero en discordia podría ser Matteo Berrettini, recuperado de una lesión en la muñeca izquierda que lo hizo perderse toda la gira de canchas lentas. El italiano, 11° del mundo y finalista en 2021, llega en forma inmejorable a Wimbledon: ganó los dos torneos sobre césped que disputó recientemente, en Stuttgart y en el ATP de Londres, en el Queen’s Club.