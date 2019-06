Crédito: Queens Tennis

28 de junio de 2019

Sin Juan Martín del Potro, el tenis argentino desembarcará en el sagrado césped de Wimbledon con seis representantes. El tandilense, quien evoluciona favorablemente después de haberse sometido a una cirugía en Barcelona por la fractura de la rótula derecha, aún no tiene fecha de retorno. Mientras tanto, seis jugadores intentarán dar la sorpresa en un torneo eternamente desfavorable para el deporte nacional.

Diego Schwartzman (24º), el mejor tenista argentino después de Juan Martín del Potro, consiguió en la edición anterior su primer triunfo sobre pasto frente al bosnio Mirza Basic. En 2019 irá por más y debutará frente al australiano Matthew Ebden (91º del mundo) en la primera ronda del Grand Slam de Gran Bretaña. Su mejor producción fue justamente el año pasado cuando alcanzó la segunda ronda.

En segunda ronda se podría enfrentar al alemán Dominik Köpfer (132) o al serbio Filip Krajinovic (51º) y potencialmente se mediría en tercera con el croata Borna Coric (14º) en una instancia que alcanzaría por primera vez en su carrera.

Leonardo Mayer (56º) alcanzó la cuarta ronda en 2014, su mejor actuación en Wimbledon, e intentará replicarlo un lustro más tarde. Su debut será frente al díscolo letón Ernests Gulbis (90º), un talento irregular capaz de protagonizar algún batacazo en sus días más inspirados.

Leonardo Mayer Fuente: AFP

Guido Pella (26º), de gran temporada después de haber conquistado su primer título en el ATP 250 de Brasil Open, alcanzó la tercera ronda en 2018 y se medirá en primera instancia con el rumano Marius Copil (84º). Federico Delbonis (76º), quien jamás logró superar la ronda inicial, se medirá con el local Daniel Evans (65º) en un desafío de cuidado frente uno de los niños mimados.

Juan Ignacio Londero (62º) llega tras su fantástica actuación en Roland Garros, certamen en el que cayó en la cuarta ronda frente a Rafael Nadal, y disputará por primera vez el cuadro principal de Wimbledon. Su rival será el francés Benoit Paire (32º), un jugador tan talentoso como incómodo. Guido Andreozzi (116º) completa el sexteto argentino: hará su presentación frente al serbio Laslo Djere (30º).

Novak Djokovic , número uno del mundo, se medirá al alemán Philipp Kohlschreiber en la primera ronda. Campeón en cuatro oportunidades, defenderá el título que consiguió en 2018. El serbio recién se cruzaría con Nadal o Federer en una hipotética final.

No estará contento Rafael Nadal, segundo en el ránking ATP y desplazado como cabeza de serie en Wimbledon por Roger Federer: para armar el cuadro principal, la organización del Grand Slam británico toma en cuenta también los antecedentes sobre césped, un factor a favor de la leyenda suiza. En caso de que derrote al japonés Yuichi Sugita (258º), quien llega desde la qualy, podría enfrentarse a Nick Kyrgios (43º) en la segunda ronda. Sería un cruce de alta tensión, después de su duelo mediático tras su enfrentamiento de octavos de final en el ATP 500 de Acapulco. En 2014, cuando Kyrgios era apenas un joven con un futuro brillante, eliminó a Nadal en los octavos de final.

Ocho veces campeón de Wimbledon, Roger Federer (3º) irá por su novena corona. Segundo preclasificado, se medirá con el sudafricano Lloyd Harris (87º) en la primera ronda. El mito suizo, beneficiado por el sorteo, se cruzaría en segunda ronda frente al vencedor del duelo entre Noah Rubin, oriundo de la clasificación, y Jay Clarke, el local que recibió un wild-card para participar del torneo. Un cruce frente a Nadal, reedición de la reciente final de Roland Garros, podría darse en semifinales.

Si se da la lógica, los cuartos de final ofrecerían los siguientes cruces: Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas, Kevin Anderson vs Alexander Zverev, Dominic Thiem vs Rafael Nadal y Kei Nishikori vs Roger Federer. El césped sagrado de Wimbledon espera.