Por qué la emotiva entrevista posterior al partido de Amanda Anisimova fue una clase magistral sobre cómo manejar el fracaso

El sábado en Wimbledon, Amanda Anisimova tardó 57 minutos en perder la final femenina, una dolorosa paliza de 6-0 y 6-0 a manos de Iga Swiątek. Le bastaron poco más de cinco minutos —y algunas lágrimas— para transformar su fracaso en algo totalmente diferente.

El video de las declaraciones de Anisimova tras el partido se convirtió rápidamente en uno de los momentos imborrables de Wimbledon, un momento de humanidad tras una brutal derrota. Ante la sola necesidad de una pregunta, Anisimova, una estadounidense de 23 años, contuvo las lágrimas, elogió amablemente a su oponente, agradeció al público —y también se disculpó— y luego se derrumbó al elogiar a su madre, quien la había cuidado y apoyado tras la repentina muerte de su padre en 2019 y durante un descanso de ocho meses del tenis que comenzó en 2023.

“Sé que no he tenido suficiente hoy, pero seguiré esforzándome”, dijo Anisimova, secándose las lágrimas. “Siempre creo en mí misma, así que espero volver aquí algún día”.

Era fácil entender por qué el momento se volvió viral. Para los aficionados al tenis fue una exhibición desgarradora, donde se pusieron al descubierto las crueldades del deporte. Para Amy Edmondson, profesora de liderazgo y gestión en la Escuela de Negocios de Harvard, fue algo más: una lección magistral sobre el fracaso.

Puede que suene duro, pero no debería serlo.

Edmondson es una académica con un interés particular en los fracasos humanos. En concreto, cree firmemente que todos podríamos beneficiarnos de fracasar con mayor frecuencia. Por eso, al ver el discurso de Anisimova, vio un ejemplo de un argumento que presentó en su libro de 2023, “Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well” (La manera correcta de equivocarse: la ciencia de fracasar bien).

“Fue valiente”, dijo Edmondson. “Fue honesta, y entonces te das cuenta de lo convincente que es y de la poca gente que realmente aprovecha esa oportunidad para ser honesta, vulnerable y generosa después de un fracaso devastador”.

Amanda Anisimova recibe la bandeja del segundo puesto de parte de Kate Middleton, princesa de Gales ap - AP

El argumento de Edmondson se basa en una creencia simple: las mejores empresas fracasan más, no menos. “Las organizaciones más exitosas o de alto rendimiento no son las que nunca fracasan”, afirma. “Son las que detectan y corrigen. Y están dispuestas a asumir riesgos en nuevos territorios de maneras que a menudo conducen al éxito, pero a menudo no”.

Edmondson cree que la mayoría de los fracasos humanos se pueden clasificar en tres arquetipos. Existe el fracaso básico, que a menudo se reduce a un simple error. Se envía un correo electrónico a la persona equivocada en el trabajo o se escribe un número incorrecto en un informe de gastos. También existe el fracaso complejo, cuando sistemas más complejos, como las cadenas de suministro durante una pandemia, fallan por múltiples causas. Ambos tipos, el básico y el complejo, pueden corregirse.

La ganadora y la perdedora de la final de Wimbledon: Iga Swiatek y Amanda Anisimova ap - AP

El tercer tipo de fracaso, al que Edmondson denomina “fracaso inteligente”, es el más beneficioso, pues conduce al conocimiento, al descubrimiento y al crecimiento. Para calificar, Edmondson ofrece cuatro criterios: se opera en un territorio nuevo, se persigue un objetivo, se prueba una hipótesis y se han considerado cuidadosamente los riesgos.

“Cuando un científico tiene una buena hipótesis, la prueba y resulta errónea, no está mal”, dice Edmondson. “Es un paso más hacia un descubrimiento revolucionario”.

Las empresas más innovadoras, dice Edmondson, adoptan un enfoque similar.

Los atletas tienden a comprender esta dinámica mejor que la mayoría. Jannik Sinner perdió contra Carlos Alcaraz en una épica de cinco sets en Roland Garros este año, y luego destacó el valor de esa derrota tras vencer a Alcaraz en Wimbledon el domingo. “Solo tienes que entender qué hiciste mal y trabajar en ello”, dijo Sinner.

El esfuerzo de Anisimova ante la polaca Swiatek: no hubo equivalencias y perdió en 57 minutos ap - AP

Pete Sampras calificó una vez su derrota ante Stefan Edberg en el Abierto de Estados Unidos de 1992 como uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras ganar el primer set por 6-3, Sampras perdió el segundo por 6-4 y cayó en un tiebreak en el tercero, momento en el que bajó la cabeza y su actitud cambió por completo. Edberg supo entonces que lo tenía vencido.

“En el fondo sabía que no luché con tanta intensidad”, dijo Sampras más tarde . “En ese momento, no lo deseaba lo suficiente. Y ahí fue cuando las cosas cambiaron. Cuando perdí el partido, me molestó, me irritó. Siento que lo dejé todo. Me prometí a mí mismo que no permitiría que eso volviera a suceder. Así que considero ese partido como el partido crucial de mi carrera, y fue una derrota”.

Sampras ganó otros 13 majors durante la siguiente década.

Anisimova no encontró respuestas ante la polaca Swiatek, que se impuso categóricamente ap - AP

Para quienes no somos deportistas de élite, Edmondson cree que la tolerancia al fracaso puede ser menor. La mayoría de las personas evalúan mejor los fracasos ajenos que los propios. E independientemente de si un fracaso es básico, complejo o inteligente, debemos responder a él con las mismas emociones.

“Tenemos que aprender a aceptar los fracasos en un territorio nuevo”, argumenta Edmondson.

No es fácil, pero hay maneras de mejorar. Edmondson cree que las personas siempre deben considerar los verdaderos riesgos racionales de una situación y luego codificarla como tal. Anisimova, por ejemplo, perdió dinero y un ascenso profesional al perder el sábado, pero aun así fue solo un partido de tenis.

Anisimova nunca pudo desestabilizar a Swiątek en la cancha. Se convirtió en la segunda mujer en perder una final de Grand Slam por 6-0 y 6-0. Tras el partido, Anisimova explicó qué había salido mal.

Amanda Anisimova de EE. UU. reacciona tras perder el partido final individual femenino contra Iga Swiatek de Polonia en el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el sábado 12 de julio de 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) Kirsty Wigglesworth - AP

Se sentía un poco fatigada tras vencer a Aryna Sabalenka en la serie dos días antes. Le costó mantener la compostura.

“Me sentí congelada allí con todos los nervios”, dijo.

Entonces hizo algo importante y poderoso: reformuló la pérdida como una oportunidad de crecimiento, encontrando consuelo en una cita de la autora Marianne Williamson: “El dolor puede quemarte y destruirte, o quemarte y redimirte”.

“Me dije: ‘Sin duda, saldré más fuerte de esto’”, dijo. “No es fácil superar perder 0-0 en una final de Grand Slam. En todo caso, lo veo como algo positivo”.