Stefanos Tsitsipas recupera el nivel en Shanghái ante Taylor Fritz, que tuvo problemas con las pelotas y los bolsillos

Stefanos Tsitsipas, número 3 del mundo en 2021 y uno de los mejores tenistas de una generación que lidió con el talento de Roger Federer y Rafael Nadal (también con Novak Djokovic, claro), tuvo una temporada muy irregular en 2025. Padeció problemas de espalda (y de motivación); perdió puntos y en junio de este año llegó a caer hasta el puesto 88°. Sin embargo, poco a poco, está exhibiendo una recuperación que lo acerca a su conocido estatus. Por lo pronto, ahora como 43° del mundo, este lunes venció a Taylor Fritz, actual 12°, por 3-6, 7-5 y 6-3, para alcanzar la cuarta ronda del Masters 1000 de Shanghái.

El saludo final entre Stefanos Tsitsipas y Taylor Fritz tras la victoria del griego en Shanghái - - CN-STR

Al vencer al geselino que compite para Italia, Luciano Darderi, en la segunda ronda, el griego Tsitsipas logró la victoria número 400 de su carrera: ahora su registro es de 401 y 204 derrotas. El triunfo ante Fritz lo coloca en los octavos de final de un Masters 1000 por segunda vez en la temporada, tras haberlo logrado en Madrid. El ranking en vivo lo muestra como 39° (+4). Y su próximo rival en el certamen asiático será el ruso Daniil Medvedev, quinto favorito.

“Estuve visualizando el partido y tratando de ponerme en una situación de victoria. Siempre tuve grandes batallas contra él”, dijo el jugador de revés de una mano. Y amplió: “Algunos de mis partidos más importantes los jugué con él al otro lado de la cancha. Tuve que subir mi nivel… Una vez que empecé a hacerlo, se me abrieron muchas puertas y pude liberar mi máximo potencial”.

BIZARRE SCENES IN SHANGHAI 🤯



A ball falls from the pocket.

On back-to-back points.

On match point.



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En un final cinematográfico, ocurrieron situaciones insólitas: con Fritz al servicio 5-2 abajo, la pelota se le cayó del bolsillo en puntos consecutivos y ambos se repitieron. El segundo incidente ocurrió con el score 30-40, con Tsitsipas teniendo match point, pero falló un golpe de drive. Fritz entonces pidió que se repitiera el punto, reconociendo que la pelota se le había caído del bolsillo antes del punto. Aunque Tsitsipas desperdició tres puntos de partido en ese game, respondió con autoridad en el siguiente para sellar su victoria, en dos horas y 13 minutos.

Tras una temporada 2025 marcada por los problemas, Tsitsipas parece estar recobrando su mejor rendimiento. El tres veces campeón del Masters 1000 de Montecarlo (2021, 2022 y 2024) puso fin a su sequía de títulos de 16 meses con la victoria en Gstaad, en julio pasado. Tsitsipas, que alcanzó las semifinales en Shanghái en 2019, ahora se enfrentará con Medvedev, que superó con al jugador proveniente de la qualy, el checo Dalibor Svrcina, por 6-2 y 6-3. El moscovita lidera el historial de enfrentamientos con Tsitsipas por 10-5.

Lo mejor de Tsitsipas vs. Fritz

Se despidió el campeón defensor

El Masters 1000 de Shanghái se quedó sin su campeón defensor. Valentin Vacherot -en 2025 sorprendió al coronarse siendo el 204° del ranking- perdió en la tercera ronda ante el estadounidense Tommy Paul por 6-4 y 6-2. El jugador monegasco saldrá del top 30: caerá 18 posiciones, hasta la 32°.