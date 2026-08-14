Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

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El certamen norteamericano continúa este viernes con varios encuentros destacados y el debut de tres argentinos: Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez y Marco Trungelliti
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Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Cincinnati. Se disputan varios partidos del torneo masculino y otros tantos del femenino, todos correspondientes a la primera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para esta jornada el debut de tres argentinos: Juan Manuel Cerúndolo (51° del ranking ATP), Sebastián Báez (53°) y Marco Trungelliti (91°). ‘Juanma’ se enfrenta al estonio Mark Lajal (159°), ‘Seba’ juega contra el búlgaro Grigor Dimitrov (138°) y ‘Trunge’ se cruza con el serbio Hamad Medjedovic (73°). Además, ponen primera el ruso Karen Khachanov (39°), el italiano Matteo Berrettini (42°), el griego Stefanos Tsitsipas (49°) y el croata Marin Cilic (80°), entre otros.
En el campeonato de mujeres los flashes están puestos en el debut de la estadounidense Venus Williams (615° del ranking WTA), semifinalista del Masters 1000 de Cincinnati en 2012 y una histórica del circuito profesional que jugará el torneo con 46 años. En primera ronda se verá las caras con la colombiana Emiliana Arango (95°). En caso de avanzar, se cruzará con la polaca Iga Swiatek (5°), reciente ganadora del Masters 1000 de Canadá.
Partidos destacados de este viernes 14 de agosto
- 12: Stefanos Tsitsipas vs. Valentín Royer.
- No antes de las 13.10: Sebastián Báez vs. Grigor Dimitrov.
- No antes de las 14: Venus Williams vs. Emiliana Arango.
- No antes de las 14.20: Mark Lajal vs. Juan Manuel Cerúndolo.
- No antes de las 15.30: Marco Trungelliti vs. Hamad Medjedovic.
- No antes de las 15.30: Daniel Mérida vs. Marin Cilic.
- No antes de las 21.10: Aleksandar Kovacevic vs. Karen Khachanov.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horario de comienzo aproximado y dependen del tiempo de juego del encuentro anterior en esa cancha.
Cómo ver online el Masters 1000 de Cincinnati 2026
El Masters 1000 de Cincinnati 2026 comenzó el jueves 13 de agosto y se extiende hasta el domingo 23 de agosto en el Lindner Family Tennis Center. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Cuadros del Masters 1000 de Cincinnati 2026
Rama masculina
Rama femenina
Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati
Rama masculina
- Roger Federer (Suiza) - Siete títulos
- Pete Sampras (Estados Unidos) y Novak Djokovic (Serbia) - Tres
- Andre Agassi (Estados Unidos), Michael Chang (Estados Unidos), Andy Roddick (Estados Unidos) y Andy Murray (Gran Bretaña) - Dos
- Stefan Edberg (Suecia), Guy Forget (Francia), Thomas Enqvist (Suecia), Gustavo Kuerten (Brasil), Rafael Nadal (España), Marin Cilic (Croacia), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Daniil Medvedev (Rusia), Alexander Zverev (Alemania), Borna Coric (Croacia), Jannik Sinner (Italia) y Carlos Alcaraz (España) - Uno
Rama femenina
- Serena Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia) - Dos títulos
- Lindsay Davenport (Estados Unidos), Patty Schnyder (Suiza), Vera Zvonareva (Rusia), Anna Chakvetadze (Rusia), Nadia Petrova (Rusia), Jelena Jankovic (Serbia), Kim Clijsters (Bélgica), Maria Sharapova (Rusia), Na Li (China), Karolina Pliskova (República Checa), Garbiñe Muguruza (España), Kiki Bertens (Países Bajos), Madison Keys (Estados Unidos), Ashleigh Barty (Australia), Caroline Garcia (Francia), Coco Gauff (Estados Unidos), Aryna Sabalenka (Bielorrusia) e Iga Swiatek (Polonia) - Uno
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