Thiago Tirante venció al chileno Alejandro Tabilo en Estocolmo y llegó a su primera final de ATP

El argentino Thiago Tirante (53º del ranking mundial) accedió a su primera final del circuito ATP tras vencer al chileno Alejandro Tabilo (30º) por 7-5 y 7-6 (1) en las semifinales del ATP 250 de Estocolmo (Suecia), que se juega sobre superficie dura. El platense, de 25 años, se medirá con el ganador del partido que sostendrán más tarde el estadounidense Taylor Fritz, máximo favorito del torneo, y el italiano Lorenzo Musetti (tercer preclasificado).

Dos quiebres, uno en cada set, le bastaron al argentino para quedarse con el partido. El primero, en la manga inicial, lo llevó a imponerse por 7-5. En el último juego, Tirante dejó atrás una desventaja de 0-40 y se quedó con el set. En el segundo, en tanto, se puso 5-4 con su saque y tuvo todo a su favor para rematar a Tabilo. Sin embargo, el chileno se recompuso y llevó el parcial al tie-break. Allí, el argentino fue más certero y definió la historia a su favor por 7-1.

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La tercera (semifinal) en torneos ATP fue la vencida para Tirante, que antes había caído en una instancia similar en Bastad 2024 (frente al portugués Nuno Borges) y en Houston 2026 (ante el también argentino Román Burruchaga).

Con su victoria de este viernes ante Tabilo, el platense se convierte en el tercer finalista argentino en la historia del torneo después de David Nalbandian (2008) y Juan Martín del Potro (2016 y 2017). Ambos levantaron el trofeo en la capital sueca, ciudad que también vio campeones a John McEnroe, Björn Borg, Iván Lendl, Arthur Ashe y Roger Federer. Todo, en un torneo que se disputa de forma ininterrumpida desde 1969 y es el más antiguo entre los que se juegan en interiores del circuito ATP.

El punto que le dio el triunfo a Tirante frente a Tabilo

¡Thiago Tirante finalista del ATP 250 de Estocolmo! 🇦🇷👏



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En este sentido, Tirante es el primer finalista argentino en cancha cubierta de los últimos cinco años: el último había sido Diego “Peque” Schwartzman en Amberes 2021. El gran sprint final de la temporada (entró en los cuadros principales de los Masters 1000 de Shanghai y París, llegó a cuartos de final en el de Cincinatti) catapulta a Tirante al puesto 47 del ranking en vivo. Si se llega a imponer en el partido decisivo, trepará hasta el 40. Y comenzó el año siendo 103.

La alegría de Tirante tras el triunfo

Después de vencer a Tabilo, Tirante dejó sus sensaciones sobre el encuentro de semifinales: “Fue un partido muy cerrado, que se definió por detalles. Creo que hice un buen partido, tanto en el saque como en la devolución. Creo que estuve muy sólido desde el fondo de la cancha. Estuve muy rápido, me pude recuperar bien de ayer, de un partido largo. Creo que el de hoy fue uno de los mejores juegos de toda la semana. Estoy muy feliz de estar en mi primera final ATP”.

Y añadió: “Estoy orgulloso de mí y de mi equipo. De lo que vengo logrando poco a poco, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Esto es una caricia al alma, una caricia al corazón, se ve reflejado todo lo que vengo haciendo y trabajando desde hace mucho tiempo”.

Lo mejor de la victoria de Tirante ante Tabilo en Estocolmo

Sobre la final, Tirante adelantó: “La final, obviamente va a ser un partido muy difícil. Creo que voy a tener muchas más chances en el momento en el que me enfoque en mí y no tanto en el rival. Creo que va a ser un lindo partido: ojalá pueda jugar en el nivel que vengo jugando y enfocarme en mis cosas”.