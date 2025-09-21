Tomás Etcheverry abandonó en el ATP de Hangzhou cuando superaba a Corentin Moutet
El tenista platense, energizado tras el éxito del equipo argentino en la Copa Davis, buscaba las semifinales del torneo chino, pero sufrió una lesión abdominal
- 3 minutos de lectura'
Tomás Etcheverry encaró la gira asiática del ATP Tour envalentonado tras el éxito del equipo argentino de Copa Davis en Países Bajos, en el que fue uno de los protagonistas. Tras ocho meses de dificultades y pobres resultados, el tenista platense comenzó una nueva etapa y renovó la energía, con Waly Grinóvero y Kevin Konfederak como entrenadores en lugar de Horacio De la Peña. Sin embargo, sufrió problemas físicos en un momento muy inoportuno.
El jugador bonaerense, 63° del ranking mundial, dominaba el desafío por los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou (superficie dura) ante el francés Corentin Moutet (39°), había ganado el primer set (6-3) y marcaba el ritmo del encuentro con la derecha... pero todo cambió de un momento al otro y tuvo que retirarse (cuando perdía 3-0 en el segundo parcial) al sentir un fuerte dolor en los músculos abdominales oblicuos, que no le permitían sacar libremente.
Dolores que no le permitían sacar
"Una lástima" 😢— ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 21, 2025
🇦🇷 Tomás Etcheverry tiene que abandonar en cuartos de final, cuando dominaba 6-3, 0-3 a Moutet.
¡Te deseamos una pronta recuperación, @tometcheverry! 😘@HangzhouOpen | #HangzhouOpen pic.twitter.com/rJPQAyfkCA
Una vez que tenga los resultados de la resonancia, Etcheverry decidirá cómo continuar su rehabilitación y, por ende, el calendario. Más allá de su buena tarea en Hangzhou (antes del duelo ante Moutet había vencido al bosnio Damir Dzumhur y al australiano Rinky Hijikata), en la continuidad de la gira asiática figura como inscripto en el ATP 500 de Pekín, que comenzará el jueves próximo; de ser un desgarro la lesión sufrida, lógicamente, se perderá el torneo chino y estará inactivo durante varios días.
Etcheverry, naturalmente, tenía mucha ilusión de seguir levantando el nivel y, por qué no, llegar a una nueva final de ATP; hasta el momento, el jugador de 26 años jugó tres definiciones en el circuito (Santiago y Houston 2023; Lyon 2024) y no pudo ganar su primer título.
Argentinos en Pekín y Tokio
Tras los certámenes de categoría 250 de Hangzhou y Chengdu, el ATP Tour continuará con dos torneos de jerarquía 500, en Pekín y Tokio. En China, además de Etcheverry, están anotados Francisco Cerúndolo (21°; actuando hasta hoy en la Laver Cup, en San Francisco) y Camilo Ugo Carabelli (43°). El máximo favorito será el italiano Jannik Sinner, actual número 2 del mundo.
En la capital japonesa, asimismo, donde el español Carlos Alcaraz (1°) será el máximo preclasificado, el único argentino que hasta el momento tiene un lugar asegurado en el cuadro principal es Sebastián Báez (41°). Juan Manuel Cerúndolo (72°) y Mariano Navone (82°) jugarán la clasificación.
El Challenger de Buenos Aires, en el Racket
Desde este lunes, sobre el polvo de ladrillo del Racket Club, en Palermo, se disputará la décima edición del Challenger de Buenos Aires, certamen de categoría 75, con US$ 100.000 en premios. El principal preclasificado es el platense Thiago Tirante (94°), que debutará ante el paraguayo Adolfo Vallejo (256°).
Además de Tirante, el torneo tiene a otros doce tenistas argentinos confirmados en el cuadro principal, como Federico Gómez, Facundo Bagnis, Alex Barrena, Román Burruchaga y Nicolás Kicker (recibió una invitación y se presentará ante el chileno Cristian Garin), entre otros. Este domingo se juega la qualy.
