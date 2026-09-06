Tomás Etcheverry perdió frente a Alex Michelsen y su mejor aventura en el US Open terminó en los octavos de final

La actuación más destacada del argentino Tomás Etcheverry (32° del ranking) en un US Open, el último grande de la temporada, se detuvo en los octavos de final. El estadounidense Alex Michelsen (46°), poderoso sacador de 22 años, se clasificó por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam al imponerse por 7-6 (8-6), 6-4 y 6-4, en dos horas y 46 minutos. El estadounidense Frances Tiafoe (11°), que derrotó al ruso Daniil Medvedev (7° favorito) por 7-6 (7-1), 6-4 y 7-6 (8-6), será su próximo rival, lo que asegura un jugador local en las semifinales.

Envalentonado, el tenista platense buscaba ser el primer argentino en llegar a los cuartos de final de Flushing Meadows desde Diego Schwartzman en 2019 y alcanzar esa instancia en un Grand Slam por segunda vez -tras Roland Garros 2023-, pero, más allá de su empeño, no logró construir cimientos sólidos para vulnerar al californiano, que se desenvolvió con solidez en la superficie dura del Grandstand, el tercer estadio en importancia del torneo, ubicado en la esquina suroeste del complejo y capacidad para unos 8000 espectadores.

Alex Michelsen y la volea, una relación muy productiva: el local venció a Tomás Etcheverry y avanzó a los cuartos de final del US Open Seth Wenig - AP

Etcheverry comenzó el partido con el cuerpo algo aletargado. Cedió su servicio en el segundo game (2-0) y le llevó veinte minutos poder ganar su primer juego (3-1). Pero, ya activado, enseguida le rompió el saque al espigado Michelsen (de 1,93m), achicando la distancia (3-2). Diez minutos más tarde, el score estaba igualado (3-3). Cada uno se fortaleció en el saque y llegaron al tie-break. El argentino aceleró y tuvo dos set points, pero fue conservador y no supo cómo resolver la situación en su favor (6-4); Michelsen, asimismo, reaccionó con agresividad, tuvo su primer punto para set (7-6) y no lo dejó escapar, cerrando el parcial por 8-6, yendo a la red, con más determinación.

El Grandstand, el court del duelo entre Tomás Etcheverry y Alex Michelsen ganado por el estadounidense Seth Wenig - AP

El bonaerense comenzó el segundo set de la misma forma que terminó el primero: inestable, confundido. Sacó y se colocó 40-0, pero empezó a fallar y terminó perdiendo su servicio (1-0). Michelsen, el séptimo estadounidense mejor posicionado de los catorce registrados en el top 100, siguió jugando con soltura y, más allá de algunas dudas y dobles faltas, sostuvo su saque (2-0). Fiel a su estilo, Etcheverry no se desmoralizó, siguió luchando el partido, aunque todo le costara mucho. Con el reloj marcando casi las dos horas de partido, el norteamericano tuvo la oportunidad de sacar para set (5-4) y lo consiguió con autoridad (6-4), con dos aces consecutivos.

Tomás Etcheverry golpeando de drive a la carrera durante su derrota ante Alex Michelsen Seth Wenig - AP

Terminado el parcial, las estadísticas señalaban que Etcheverry tenía un récord de 1-9 tras perder los dos primeros sets, con una única victoria en Wimbledon 2023, un registro muy poco auspicioso para lo que vendría...

Etcheverry, que es entrenado por Waly Grinóvero, llevó la delantera en el arranque del tercer set, pero nunca despegó. Michelsen, lúcido, con el puño crispado y el convencimiento de tomar la red para cerrar con voleas fulminantes, volvió a frustrar al argentino, le quebró el saque en el quinto game y se adelantó (3-2). Tommy se desanimó (y se notó, quizás, como nunca en el match), muchos de sus tiros empezaron a quedar cortos y el jugador local lo aprovechó. Michelsen siguió empujando, tuvo la posibilidad de sacar para partido (5-4), pero cometió dobles faltas, Etcheverry tuvo dos break-points, aunque no pudo explotarlos. El local tuvo un primer match point y concluyó la historia con un ace, el decimosegundo del match.

Michelsen lo cerró con autoridad

Más allá del traspié, Etcheverry encontró en el último major del año un incentivo para recuperar la energía y la precisión. Después de llegar a los octavos de final de Madrid, en abril pasado, quedó eliminado en nueve de once debuts en torneos. Había caído en los tres partidos disputados en la gira norteamericana. Y, debido a su presente, no fue convocado por Javier Frana para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén (19 y 20 de este mes). Pero en el Abierto estadounidense se reencontró con varios argumentos que lo llevaron a ser el 25° del mundo, en mayo pasado. El final no fue el anhelado, pero en frío encontrará condimentos para saborear.

Lo mejor de Michelsen vs. Etcheverry

Cerúndolo, por un lugar en los cuartos de final

Tras el resonante éxito ante Taylor Fritz, Francisco Cerúndolo (24° cabeza de serie en Nueva York) se medirá este lunes con el belga Alexander Blockx (28°), por los 8vos de final del US Open, en el segundo turno del Arthur Ashe, el court central, donde la acción comenzará a las 12.30 de la Argentina con el cruce entre la polaca Iga Swiatek y la china Qinwen Zheng.

Francisco Cerúndolo venció a Taylor Fritz y jugará los 8vos de final del US Open Matthew Stockman - Getty Images

Cerúndolo buscará llegar a los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez. El porteño y el europeo se enfrentaron sólo una vez, en los 8vos de final del último Masters 1000 de Madrid y ganó Blockx.

Mena, campeón en Portugal

El tenista argentino Facundo Mena (33 años) se coronó en el Challenger Tour (la segunda división del profesionalismo) por quinta vez en su carrera, primera desde agosto de 2024. Esta vez, en el torneo de categoría 75 de Porto (Portugal), al derrotar a Hugo Dellien (Bolivia, 140°) por 7-6 (7-4) y 6-4.

El jugador de Temperley es 216° en vivo (+90). Además, se trata del trofeo 459° de la categoría Challenger para el tenis argentino.