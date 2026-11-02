Tres rápidas derrotas en el Masters 1000 de París, imagen de un opaco cierre de año para los argentinos

El Masters 1000 de París, que desde el año pasado ya no se disputa en el barrio de Bercy, sino que se desarrolla en otro rincón de la ciudad, en el estadio La Défense Arena, en la comuna de Nanterre, despidió velozmente a los tres singlistas argentinos que se presentaron este lunes, en la primera jornada del cuadro principal: a Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez.

Navone, 48° del ranking, no logró un buen nivel en el court 1 y le facilitó al francés Luca Van Assche (47°) conseguir su primera victoria en el Masters 1000 de su país. El jugador de la localidad bonaerense de 9 de Julio perdió por 6-3 y 7-5, en 1h54m. El partido finalizó con una doble falta del argentino de 25 años.

Más tarde, Báez (52°), que había entrado en el main draw de París como perdedor afortunado (en lugar del belga Alexander Blockx), cayó en el court 2 frente al español Daniel Mérida (42°) por 6-4 y 6-2, en 1h16m. Y poco tiempo después, pero en el court central, Juanma Cerúndolo (54°), que había superado la clasificación, se presentó frente a Casper Ruud (23°) y, prácticamente, no hubo equivalencias. El noruego se impuso por 6-3 y 6-2, en una hora. Ahora, el balance del porteño Cerúndolo es de 1-8 ante rivales del top 30 en superficie dura: el único éxito fue ante Arthur Rinderknech en la segunda ronda del último torneo de Cincinnati, cuando el francés era 28°.

Juan Manuel Cerúndolo sacando ante Casper Ruud en París DAMIEN MEYER - AFP

En el cuadro individual del último Masters 1000 de la temporada todavía quedan Francisco Cerúndolo (20°), que este martes (desde las 7 de nuestro país; por ESPN y Disney+) se enfrentará con Rinderknech (hoy, 68°), y Tomás Etcheverry (31°), que (también este martes desde las 7) se medirá con el ruso Andrey Rublev (22°).

Este lunes, el mayor de los hermanos Cerúndolo y Etcheverry unieron fuerzas en la competencia de dobles, como vienen haciéndolo. Debutaron en París jugando juntos y vencieron al australiano Marc Polmans (23° de la especialidad) y al polaco Jan Zielinski (38°) por 6-4, 1-6 y 10-3. En 8vos de final se medirán con los 2° favoritos: Christian Harrison (EE.UU.) y Neal Skupski (Gran Bretaña).

Las rápidas derrotas de los singlistas argentinos en París son un ejemplo más de un opaco cierre de temporada de los jugadores albicelestes en los torneos de superficie dura. Luego del último US Open, en el que Fran Cerúndolo y Etcheverry alcanzaron los octavos de final, la tarea de los argentinos en los torneos de cancha dura (al aire libre o bajo techo) fue, verdaderamente, muy pobre, lo cual es mucho más que un toque de atención con miras al futuro.

Zverev, en la cima del mundo

Este lunes, el alemán Alexander Zverev se convirtió en forma oficial en el nuevo número 1 del mundo y, durante el Masters 1000 de París, la ATP le entregó el trofeo de cristal por dicha hazaña.

La historia de Sascha es la de un atleta que transformó un diagnóstico médico alarmante (padece diabetes tipo 1) en el combustible para ser N° 1.