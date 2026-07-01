Un Djokovic auténtico en Wimbledon: la broma a una ball girl y la charla risueña con Rory McIlroy

Hace poco cumplió 39 años y ya lleva más de dos décadas en el circuito mayor del tenis profesional. Pero, lejos de la solemnidad que rodea a Wimbledon, acaso el torneo más tradicional que tiene este deporte, Novak Djokovic sigue haciendo de las suyas. No por casualidad el serbio es conocido hace mucho como The Djoker -una referencia al Joker, el Bromista-, ya que siempre tiene alguna broma a mano.

Eso fue lo que sucedió el martes, en el último encuentro de la jornada que disputó frente a Stefanos Tsitsipas, en el court central. Durante un descanso, el ex número 1 del mundo le pidió a una ball girl que lo ayudara a cortar una etiqueta que tenía en la camiseta, cerca del hombro derecho. La joven comenzó a hacer esa tarea, hasta que Djokovic se sobresaltó y dejó escapar un “ouch”, como si hubiera sido lastimado, por lo que la ball girl se asustó, ante la posibilidad de haber dañado al tenista.

Pero, de inmediato, el serbio le sonrió a la joven y le hizo un gesto de que estaba todo en orden. Una broma que no tardó en hacerse viral, y que fue celebrada en el court central y también por la propia ball girl.

Luego, Djokovic cerró una victoria convincente sobre Tsitsipas por 6-3, 6-4 y 6-2, en apenas una hora y 38 minutos de juego para pasar a la tercera rueda en el All England, etapa en la que se enfrentará con el francés Arthur Rinderknech.

Campeón de Wimbledon en siete temporadas (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022), Nole habló en medio de la cancha, y explicó lo sucedido. “Puedes tener la vista puesta en el premio, estar en el corazón de un Grand Slam y aún así hacer alguna travesura. Le pediste a una recogepelotas desprevenida que te ayudara con tu camiseta para cortar una etiqueta. Luego fingiste que te había cortado. Casi le da un infarto... ¿cómo tienes esa capacidad?“, le preguntaron.

“Supongo que este tipo de cosas surgen cuando vas ganando 2 sets a 0 en lugar de perder 2 sets a 0. Stefanos fue a cambiarse, así que tenía algo de tiempo libre... Lo siento. No sé si está por aquí. Perdón si la asusté. Supongo que probablemente no fue una broma tan buena”, se disculpó el serbio. “Fue una broma genial. Se rió. Fue un buen momento para ella también”, le comentaron.

Rory McIlroy sonríe en el royal box de Wimbledon, durante el partido entre Djokovic y Tsitsipas (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Y luego se dirigió al golfista norirlandés, campeón del Masters de Augusta, que concurrió con el saco verde que se otorga a los campeones de ese certamen, y estuvo en el palco real siguiendo de cerca a Djokovic. El serbio, pícaro, no dudó: “Rory, qué linda esa chaqueta. Es la del Masters, ¿no?“. Pidió aplausos al público para McIlroy, y de inmediato agregó: ”Quiero ese saco. Te lo cambio por el mío, o te lo juego en un partido de tenis, no al golf", ante las risas generalizadas.

Novak Djokovic has his eyes on Rory McIlroy's green jacket 😂 pic.twitter.com/6k320V1Lyo — TNT Sports (@tntsports) July 1, 2026

Octavo del ranking mundial, Djokovic se impuso con autoridad al griego Stefanos Tsitsipas, que fue número 3 del mundo y ahora ocupa el puesto 87 del ranking. “Te sientes muy satisfecho y feliz en la cancha cuando juegas de esta manera”, dijo el serbio al ser consultado si había jugado como en sus mejores tiempos.

Después de esta derrota, Tsitsipas, de 27 años, no logra superar a Djokovic desde 2019, y ahora queda con un balance de apenas dos victorias en quince partidos contra el serbio.