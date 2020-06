Stefanos Tsitsipas, apadrinado por Mouratoglou, será una de las mayores figuras de UTS, que reunirá a diez tenistas varones durante cinco fines de semana en la Costa Azul, antes de que regresen los torneos de ATP. Fuente: AFP

BIOT, Francia.- El Comité Olímpico Internacional lo vio hace un tiempo: los jóvenes están pendientes de sus pantallas y, poco afectos a mantener la concentración largamente, están dejando de lado los deportes. Al menos como consumidores. Ahora, alguien se convenció de esto en el tenis. Y piensa no quedarse de brazos cruzados.

Patrick Mouratoglou, el entrenador de Serena Williams, es conocido por ser inconformista. El preparador francés, que además apadrina a otros grandes jugadores, Stefanos Tsitsipas y Coco Gauff, pone en marcha este sábado un proyecto para rescatar al tenis de un modelo que ve cada vez más agotado. En su ademia, cercana a Niza, Mouratoglou pondrá en marcha Ultimate Tennis Showdown (UTS, algo así como "Confrontación Máxima del Tenis"), una competencia revolucionaria en reglas, formato, transmisión y estilo. Tanto, que hasta permitirá insultos y reacciones desmedidas de los jugadores, como raquetazos al suelo.

Patrick Mouratoglou es, además del entrenador de Serena Williams, un inconformista; piensa que el tenis está anquilosado y creó un circuito que pretende captar a los espectadores jóvenes. Fuente: AFP

"Sabemos que algunos nos destrozarán", señalaron desde el entorno del entrenador. Pero creen que es el precio que deben pagar para despabilar a un deporte que, de tan tradicional, corre el riesgo de quedarse sin seguidores en un mundo hipercambiante, en que los deportes electrónicos (e-sports) ganan protagonismo por ser interactivos, por involucrar a cualquier persona como protagonista.

UTS consiste en una competencia que se desarrollará durante cinco fines de semana seguidos con varios tenistas masculinos prestigiosos: el griego Tsitsipas (6º del ranking mundial), el austríaco Dominic Thiem (6º; algunos días, como este sábado, será reemplazado por el francés Elliot Benchetrit), el italiano Matteo Berrettini (8º), el belga David Goffin (10º) y los franceses Richard Gasquet, Lucas Pouille y Benoit Paire son los principales. En total son diez, que jugarán dos partidos cada uno en cada fin de semana, y en el último día los mejores seis resolverán el torneo en playoffs.

Todo se desarrollará a puertas cerradas, pero con televisación paga (abono de entre 10 y 12 euros por los cinco fines de semana) por Internet, aunque se anuncia la gratuidad del servicio al menos en esta primera fecha. Para su creador, la competencia será un éxito si reuniere 50.000 abonados. Dependerá de que le gusten a la audiencia apuntada las disruptivas modificaciones, que pueden ser chocantes para los tradicionalistas.

¿Cuáles son esos cambios? Hay muchos. Uno de los más llamativos es la puntuación. Los partidos se dividirán en cuartos de diez minutos, como los de básquetbol. Ganará el parcial el tenista que más puntos haga en ese lapso, y ganará el encuentro el que más de esos "sets" obtenga. Si los diez minutos se cumplen y los jugadores están igualados en puntos, jugarán uno más para definir el ganador del parcial. Y en caso de quedar 2-2 en "sets", habrá un quinto, cuyo triunfador será quien se adjudique dos puntos consecutivos. Mouratoglou entiende que el clásico 15-30-40-ventaja es "un gran problema" para interesar a los neófitos.

Otra novedad curiosa es el "comodín" por el que cada jugador puede disponer que su rival disponga de un solo saque en cuatro puntos del partido. Habrá 15 segundos de descanso máximo entre tantos (10 menos que los sugeridos en el circuito profesional), y medio minuto de "coaching" por cada cuarto. Ese tiempo muerto debe ser pedido por el entrenador, no por su pupilo.

Y las reacciones de los protagonistas son lo que más críticas puede generar. Los jugadores, a los que la organización alienta a dejarse llevar por sus emociones, podrán proferir palabras groseras y descargarse con su raqueta, arrojándola al piso. Además, durante los descansos podrán interactuar con espectadores, respondiendo comentarios que el público hará en la transmisión en directo. "Es un gran entrenamiento. Nadie en el mundo va a decir de hacer cinco sets. Es el formato perfecto para regresar", se entusiasmó Gasquet, que debutará frente a Tsitsipas.

Los protagonistas fueron apodados según una característica de juego, personal o de origen. Por ejemplo, Tsitsipas será "El Dios Griego".

A todo esto, ¿qué piensan las instituciones de este deporte? UTS se desarrollará totalmente por fuera de los circuitos ATP (masculino) y WTA (femenino), e incluso bastante antes que las fechas de regreso de los torneos oficiales, ya que la actividad del tenis, suspendida a mediados de marzo, no volverá por lo menos hasta fines de julio, y este certamen concluirá el 12 de ese último mes. "Comprendemos que puedan ser celebradas exhibiciones privadas y que sean atractivas para los jugadores, pero de manera paralela recordamos la necesidad de preservar su salud y su seguridad, siguiendo además las directrices del programa anticorrupción", expresó mediante un vocero la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), aludiendo al oscuro mundo de las apuestas, que tantos disgustos le ha dado en los últimos años.

En tanto, la Federación Internacional de Tenis (ITF), organizadora de los torneos de Grand Slam, aclaró que su prioridad es trabajar con la ATP y la WTA "para seguir la evolución del impacto mundial de la Covid-19 y preparar la reanudación de los circuitos profesionales en las mejores condiciones posibles". Ambas se expresaron ante el ruido que causa la innovación ideada por Mouratoglou, a la que no rechazaron pero tampoco parecieron recibir con mucho entusiasmo.

Por lo pronto, el entrenador, y ahora emprendedor, francés no busca el enfrentamiento, sino el despertamiento de un deporte al que ve camino a un anquilosamiento. "No he dicho que hay que cambiar el tenis, pero sí aportar una segunda línea, más moderna, para otra clientela. ¿Tendrá éxito nuestro formato? Si lo tenemos, todo el mundo estará de acuerdo en sentarse a la mesa y encontrar soluciones, porque este éxito será el éxito del tenis en general", comentó Mouratoglou, cuya intención es que UTS termine siendo un circuito paralelo al oficial a lo largo del año.

