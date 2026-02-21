Del Potro continúa jugando exhibiciones y hasta saludó a sus fans en chino mandarín

A un año de su último partido, ante Novak Djokovic, la vida de Juan Martín del Potro continúa cerca de las canchas, ya que se volvió una celebridad dentro de las exhibiciones de tenis por su cercanía con el público de diferentes partes del mundo. Sus apariciones en Delray Beach y en Shanghái, donde fue invitado por la celebración del Año Nuevo Chino, demuestran que el vínculo entre el nacido en Tandil y los fanáticos sigue más vigente que nunca.

El extenista argentino participó del evento Ace The New Year & One-Point-Win Tournament, en el Parque Deportivo Xujiahui, en Shanghái. Allí, formó parte del equipo Pegasus junto a Ashleigh Barty y el local Zhe Li para enfrentarse con el equipo Caballo Divino, integrado por Jo-Wilfried Tsonga, Feliciano López y Qiang Wang.

Del Potro y Tsonga volvieron a encontrarse en una cancha después de más de diez años Zhe Ji - Getty Images AsiaPac

En el partido de dobles mixtos, Del Potro formó pareja con una tenista local para enfrentarse a Tsonga y una jugadora china. Tras varios años, dos grandes animadores del circuito ATP se volvieron a ver las caras.

A lo largo del partido, la potente derecha del tandilense desencadenó con frecuencia tiros ganadores que despertaron los aplausos del público chino. A su vez, luego de cada punto ganado, el argentino alzaba los brazos en señal de celebración, encendiendo al instante el ambiente en la arena. Mientras tanto, Tsonga, al otro lado de la red, se desató por completo, no solo respondiendo a su oponente con una habilidad soberbia, sino también aprovechando cada oportunidad para interactuar con el público.

“Es la primera vez que paso el Año Nuevo chino aquí y, de momento, me encanta. También estoy feliz de volver a Shanghái después de ocho años. He visto un público maravilloso y un estadio precioso, y sé lo importante que es este evento para el pueblo chino. Estoy feliz de estar aquí”, señaló Delpo después de decir unas palabras en chino mandarín.

Del Potro compitió en el equipo "Pegasus" y después enfrentó a la tenista Qiang Wang en el torneo de un punto Zhe Ji - Getty Images AsiaPac

La última vez que Del Potro visitó China fue en 2018, cuando compitió en el ATP 500 de Pekín y en el Masters 1000 de Shanghái. En este último torneo sufriría la fractura en la rótula de su rodilla derecha que marcó el principio de su calvario con esta lesión que años más tarde lo obligó a dejar el tenis.

Por otra parte, el argentino habló también sobre el futuro del tenis chino: “Tiene todo para entrar en la primera división del mundo del tenis. Cuentan con unas instalaciones increíbles, un personal extraordinario para desarrollar el tenis y buenos entrenadores para enseñar a los niños”.

Juan Martín del Potro returns to Shanghai after 8 years for "Ace The New Year & One-Point-Win Tournament 2026"! Celebrating Chinese New Year with fans using fluent Chinese blessings!#DelPotro #tennis #CelebrateCNYinShanghai #yearofthehorse #chinesenewyear @RolexSHMasters… pic.twitter.com/OxNiVVmEUr — Shanghai Let's meet (@ShLetsMeet) February 20, 2026

La jornada en Shanghái continuó con un torneo similar al que se realizó en el Australian Open donde solamente se disputaba un solo punto. En esta ocasión, también participaron tenistas amateurs y los exjugadores invitados formaron parte de la competencia que repartió un millón de yuanes.

Dos exhibiciones en una semana

Previo a su viaje a China, Del Potro había participado por segunda vez consecutiva en las exhibiciones de dobles que organiza el ATP 250 de Delray Beach. En esta oportunidad, hizo pareja con el canadiense Jesse Levine para medirse a los hermanos Bob y Mike Bryan.

A lo largo del encuentro, el argentino provocó muchos elogios en los fanáticos estadounidenses con cada golpe ya que su clásica derecha resonaba en todo el recinto. Junto con Levine, la pareja combinó delicadeza y fuerza, produciendo peloteos que equilibraban la presión en la red de los Bryan con la potencia desde la línea de fondo.

A sus 37 años, Del Potro aprovecha su tiempo libre jugando en exhibiciones por distintas partes del mundo Delray Beach Open

El torneo de Delray Beach fue muy importante en la carrera de Del Potro. Allí, ganó su primer título en 2011 después de haber estado un año sin jugar por su operación en la muñeca derecha. También, en esa misma ciudad, volvió a competir en 2016 después de su prolongada ausencia por las molestias que sufría en la muñeca izquierda.