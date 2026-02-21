Así quedó el cuadro de semifinales del ATP de Río de Janeiro 2026

Este viernes se disputaron los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Tomás Etcheverry vs. Vit Kopriva y Alejandro Tabilo vs. Ignacio Buse. Ambos partidos se llevarán a cabo este sábado en el court central del Jockey Club Brasileiro, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

El primero en meterse entre los cuatro mejores del Río Open fue el checo Kopriva (87° del ranking ATP), quien dejó en el camino al argentino Juan Manuel Cerúndolo (78°) tras ganarle por doble 6-4. Al clasificarse a esta instancia igualó su mejor actuación en el circuito profesional: las semifinales alcanzadas en el ATP 250 de Gstaad 2021, con una victoria en octavos de final frente al canadiense Denis Shapovalov, en ese entonces Top 10, incluida.

El checo Vit Kopriva buscará dar el batacazo ante el argentino Tomás Etcheverry, que llega envalentonado Fotojump

Luego llegó el turno del argentino Etcheverry (51°), que sigue con su buena racha tras ser semifinalista en el reciente Argentina Open. Para avanzar, eliminó al portugués Jaime Faría (147°) por 7-6 (4) y 6-4. Mantiene viva la ilusión de meterse en la definición de un ATP 500 por primera vez y, a su vez, de ganar el primer torneo ATP de su carrera luego de tres finales perdidas: Santiago de Chile y Houston 2023, y Lyon 2024.

Posteriormente, el peruano Buse (91°), verdugo del local João Fonseca (38°) en octavos, protagonizó otro batacazo al vencer al italiano Matteo Berrettini (57°) por 6-3, 2-6 y 6-3. Tampoco sabe lo que es levantar un trofeo del ATP Tour y, al igual que Kopriva, su mejor rendimiento como profesional fue en Gstaad, Suiza, aunque en la edición de 2025, cuando perdió con ‘Juanma’ Cerúndolo en semifinales.

Ignacio Buse, verdugo del local João Fonseca en octavos de final, eliminó a Matteo Berrettini y pasó a las semifinales FOTOJUMP

Por último, el chileno Tabilo (68°) venció al argentino Thiago Tirante (92°) por 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-1. Es el único de los cuatro semifinalistas que tiene título profesionales en su haber, ya que ganó los ATP 250 de Auckland 2024 (vs. Taro Daniel), Mallorca 2024 (vs. Sebastian Ofner) y Chengdu 2025 (vs. Lorenzo Musetti). Además, fue semifinalista en el Masters 1000 de Roma 2024.

Tabla de campeones del ATP 500 de Río de Janeiro

El certamen que se juega en suelo brasileño se disputó por primera vez en 2014 y fue creado, entre otras cosas, para elevar la jerarquía del calendario sudamericano, atraer figuras top y darle más puntos y visibilidad a la gira de polvo de ladrillo posterior al Australian Open. Desde entonces, solo un tenista logró ganar el torneo más de una vez: el argentino Sebastián Báez, que gritó campeón de manera consecutiva en 2024 y 2025.

Sebastián Báez ganó el ATP 250 de Río de Janeiro en 2024 y 2025; es el único con dos títulos FOTOJUMP