Paola Suárez, la flamante capitana del equipo argentino de la BJKC: “Estoy feliz, ojalá puedan sacar lo mejor de mí”

Dicen que en la vida hay momentos para cada cosa. Y será por eso que tal vez si la Asociación Argentina de Tenis (AAT) hubiera ido a buscar a Paola Suárez hace un año, Poly hubiera dicho que no. Su momento, definitivamente, era éste, la razón por la que es ya oficialmente (y flamante) la nueva capitana del equipo argentino de la Billie Jean King Cup (BJKC). Llega, con una particularidad: haber activado el valor sorpresa desde todos los ángulos. Para ella, por el llamado de la AAT; para la AAT, por su “sí” a la propuesta; para las jugadoras, que preferían seguir con una cabeza de grupo mujer tras los siete años de Mercedes Paz en el puesto, pero a sabiendas de que esa opción (Paola) que algunas solo se atrevían a mencionar por lo bajo, tal vez era la más difícil.

Y llega también, con todo ese causal de simpleza y perfil bajo y de enorme experiencia como jugadora, con un palmarés privativo, envidiable para cualquiera que empuñe una raqueta. Paola Suárez le vino a hacer bien al tenis femenino argentino después de estar alejada de las luces por mucho tiempo, aunque en el fondo esperándolo: “Estoy feliz, ojalá puedan exprimirme y sacar lo mejor de mí”, dijo la pergaminense de 49 años, la primera argentina en llegar a ser Nº 1 del mundo en tenis, en el ranking de dobles (junto a la española Virginia Ruano Pascual); dueña de 48 títulos de campeona en el circuito, incluidos cuatro en individuales y ocho de Grand Slam en pareja; medallista olímpica (bronce en Atenas 2004 junto a Patricia Tarabini), y última argentina integrante del top ten (9ª en singles en 2004). “Quiero conectarme con las jugadoras, darles confianza”, agregó, plantando la idea como bandera de su gestión. En la presentación de este miércoles en el club Náutico Hacoaj también fue oficializado el subcapitán, Mariano Hood, campeón de la Copa Davis en 2016 junto a Daniel Orsanic.

La alegría de Paola Suárez en su presentación: la ex-N° 1 del mundo tiene perfil bajo y muchísima experiencia Manuel Cortina

En su asunción, Paola Suárez, tal como lo era como tenista, ya marcó un diferencial: quiere que ante todo su equipo tenga una identidad bien marcada donde la conexión real con las tenistas y el feedback que no pidan permiso. Por eso marcó la cancha en su primer día como capitana (la N° 19 en la historia de la selección, tal reza su nuevo buzo). Como ella vive en Oviedo, España, donde tiene su familia y trabaja en su academia, eligió a Hood como subcapitán. Entonces, la idea inicial es que ella esté muy cerca de las jugadoras cuando ellas estén por Europa y que El Niño las siga de cerca en la Argentina, los dos abiertos a las necesidades de todas, no solo a las hipotéticas convocadas para una serie.

En este contexto, había una particularidad: hasta este miércoles Paola no conocía personalmente a las tenistas argentinas que están en los distintos circuitos, por lo que para su primer día organizó un almuerzo con diez de ellas, un entrenamiento conjunto y las primeras charlas. Del otro lado, la recepción fue total. Todas las jugadoras que están por estos días en Buenos Aires dijeron presente para darle la bienvenida a la nueva capitana: abiertas, frescas, notablemente ilusionadas con el nuevo comienzo.

La asunción de Paola Suárez generó mucha expectativa; su presencia ilusiona a todas las partes Manuel Cortina

Estuvieron Nadia Podoroska, Julia Riera, Lourdes Carlé, Jazmín Ortenzi, Berta Bonardi, Florencia Urrutia, Justina González Daniele, Carla Markus, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi. Tal vez la ausencia más resonante haya sido la de Solana Sierra, hoy la mejor raqueta nacional, pero compitiendo estas semanas en la gira asiática. Con otra particularidad: ninguna de ellas, por cuestiones obvias de edad, eran suficientemente grandes como para haber visto a Paola jugar en su época más gloriosa. Poly se retiró en 2007. Sin embargo, sí hay una certeza: casi todas reconocieron haberla buscado en Youtube. Y lógicamente también, saben qué leyenda es Paola para el tenis femenino argentino.

“Esto, más que un regreso, lo tomo como una continuidad. Ahora aparezco desde otro lugar y estoy contenta de poder aportar a las jugadoras mi experiencia, quiero conectar con ellas, darles confianza”, dijo la nueva capitana entre las primeras palabras de su presentación. Y agregó que, aún con aciertos y errores, espera que el tenis femenino argentino tenga “ese saltito de calidad” que le viene siendo esquivo desde hace mucho tiempo. La Argentina, o Las Guerreras, como se bautizaron, transitan la Zona Americana (tercera categoría de este torneo) desde hace varios años y jugaron cinco veces los playoffs para ascender al Grupo Mundial II, quedándose justamente en esa instancia. Desde el 8 de abril tendrán un volver a empezar, en una zona compleja en la que estarán también Brasil, México y Colombia, que será local jugando en la altura. Ese compromiso será el primer gran desafío de la nueva capitana.

Paola Suárez llega a la capitanía de la mano de Mariano Hood (a la derecha); fue propuesta por Florencia Labat (vice 2 de la AAT, junto a Mariano Zabaleta, vice 1) Manuel Cortina

“Cuando Flor Labat (vicepresidente segunda de la AAT y subcapitana del ciclo de Mercedes Paz) me llamó fue una sorpresa. Pero cuando ví cómo podía ser logísticamente, cuánto y cuándo tendría que viajar, tomé la decisión (...) Esto vino en un buen momento, tengo qué aportar”, se sinceró Paola, que hasta hace un año tenía a la maternidad como prioridad absoluta aunque (según reconoció) internamente ya barajaba que le gustaría tener esta oportunidad. “Sí, claro que se me pasó por la cabeza. Pero por estar afuera quizás no lo veía tanto (...) Este es el momento ideal, es más fácil”, dijo.

-Contaste que recién estás conociendo a las jugadoras personalmente pero, ¿qué material considerás que tenés para trabajar?

-Tuve reuniones y charlas con Flor (Labat) y Mecha (Paz) de entre tres y cinco horas... Me están poniendo un poquito a tono con las jugadora y la experiencia que han tenido ellas, aunque por otro lado tampoco me quieren contar demasiado para no condicionarme. Para mí era reimportante poder reunir a las chicas este miércoles, quería conocerlas y me conocieran para después poder hablar por teléfono o videollamada, quería esto antes para generar un poquito esa confianza. Las veré entrenar, el carácter de cada una, cómo son y todo eso.

-¿A algunas sí quizás las tenés más vistas del circuito mayor?

-Sí, claro. A Solana (Sierra) por lo que hizo el año pasado en Wimbledon (llegó a octavos de final tras ingresar al cuadro como lucky loser), ya sé más o menos cómo juega o a Nadia (Podoroska), sobre todo por lo que hizo en Roland Garros (semifinalista en 2021). Después, a las otras niñas la verdad es que no tuve oportunidad de verlas jugar. Yo me voy a ocupar un poco de la parte europea cuando estén ahí y Mariano se ocupará más de la parte sudamericana.

-¿Considerás que el lugar donde está Argentina hoy en la BJKC y del cual le está costando salir es el lugar real del tenis femenino argentino?

-Yo creo que hay para más. Siempre hay para más, ¿no? Soy muy ambiciosa en ese sentido. Flor y y Mecha han hecho un trabajo excepcional en estos años y por pequeños detalles no se ha podido subir. Ese es uno de los motivos por los que estoy aquí. Para darle un poquito la continuidad a eso, va un poco encaminado a lo que yo quiero. La idea no sé si a corto, pero a largo plazo, el objetivo es subir al Grupo Mundial. Si te digo ahora ‘subimos ahora’ sería genial, espectacular y empezaríamos divino. Pero sabemos cómo es y la eliminatoria dura que tenemos en abril. Hay que ser conscientes también de lo que hay.

-El denominador común de tu presentación fue la sorpresa. Hay una emoción particular en las jugadoras, ¿cómo te impacta eso?

-Sé que ellas estuvieron hablando para esta elección y querían que sea una capitana mujer. Entonces, bueno, no sé... Tampoco quedaban muchos nombres, ¿eh? (Risas)

-No creo que te hayan encontrado por descarte...

-Sí, sí, sí (más risas). La verdad es que estoy felíz de poder aportarle aunque sea un granito de arena a las chicas y lo que quiero y siempre digo es que ojalá que ellas puedan exprimirme y cada una sacar lo que puedan de mí para sus carreras, para ir mejorando en lo que necesiten.

-¿Sentís que este llamado a la capitanía es un reconocimiento a tu carrera?

-La verdad es que yo nunca estuve muy cerca de la exposición. Estos años que estuve apartada del tenis me dediqué solo a ser mamá (tiene dos hijos, Álvaro y Sofía) y que ahora hayan pensado en mí es como un reconocimiento. Y menos mal que pensaron en mí en este momento, porque si hubiesen pensado un año antes era un “no” rotundo porque estaba en otro momento de mi vida. Se dio todo como se tenía que dar. Además, conozco a todos los chicos que están en la AAT (se refiere a la dirigencia, mayormente con extenistas con los que ella convivió en el circuito). Es como si hubiéramos seguido juntos todos estos años.

-¿Qué significaba para vos jugar la Fed Cup, el mismo torneo que hoy se llama BJKC y en el que vas a dirigir al equipo argentino?

-Representar al país era y es diferente a todo lo demás, porque el torneo es en equipo y eso es lo que yo le quiero inculcar a las chicas. Que ahí vamos y tiramos todas para el mismo lado, ¿entendés? Ahí hay que abrirse: si estás para jugar, si no, si te sentís nerviosa... O sea, poder dejarse ayudar con gente del equipo. Eso es el trabajo en conjunto. Dejarte ayudar por tus compañeras o por tu propia capitana o el subcapitán de Mariano que tiene toda la experiencia de haber estado en la Copa Davis. Cuando ellas puedan abrirse un poquito y recibir ayuda sin tener vergüenza de expresar algo que están sintiendo, va a ayudar muchísimo.

Paola Suárez tuvo una asunción inédita: diez jugadoras le dieron la bienvenida en Náutico Hacoaj

-¿Cambia la vibra cuando la bandera argentina está en tu camiseta?

-Cambia la vibra totalmente. Cuando vas a jugar la Fed Cup... ¡Ay, me tengo que acostumbrar a decir Billie! (Risas) Cuando vas a jugar estos torneos tenés también una semana de nervios, de una adrenalina total. Se da así y hay que trabajarlo. De hecho, hay jugadoras que quizás no rinden igual en el torneo que en el circuito. Esto o te potencia o te tira abajo, es increíble. Por eso es especial.

Argentina en la BJKC, entre la sorpresa y la ilusión por lo nuevo

Paola Suárez ya es la capitana del equipo argentino de BJKC y el nuevo proceso está en marcha. Si bien la pergaminense considera que la Argentina está “para más”, la realidad es cruda en cuanto a datos. El seleccionado femenino transita la Zona Americana (tercera categoría) desde hace largo rato y en los últimos cinco llegó a los playoffs, pero no pudo ascender nunca al Grupo Mundial II.

Si bien el equipo creció y aparecieron más jugadoras “convocables”, el seno del grupo ve en un aspecto, el detalle que hace esquivo el salto de calidad (que en este caso sería el ascenso), el punto de dobles. Y justamente si hay alguien especialista en ello es Paola Suárez, quien fue la última argentina Top Ten en singles pero también brilló especialmente en dobles junto a la española Virginia Ruano Pascual, con la que ganó muchísimos títulos entre los que se destacan ocho Grand Slams (cuatro Roland Garros, tres Australian Open y un US Open) y alcanzó la cima del ranking Mundial. Ese palmarés, además de la trayectoria, ilusiona a las jugadoras argentinas del momento.

Jazmín Ortenzi: “Siempre vi a Paola en videos”

La riojana Jazmín Ortenzi irrumpió en el equipo argentino en 2024, sacando adelante situaciones complejas, pese a que se había estrenado en 2019 Manuel Cortina�

“Esto es una linda sorpresa. Estoy muy contenta porque nos tuvieron en cuenta para la decisión (...) Siempre la vi a Paola en videos, vi partidos, pero no tenía la posibilidad de conocerla y es todo muy loco si pensás la carrera que hizo. Ahora es nuestra capitana. Ojalá que nos pueda transmitir un poco esa experiencia y que el equipo avance (...) Era difícil tenerla, por eso digo que fue una linda sorpresa (...) A mí me gusta escuchar mucho a las exjugadoras. En su caso me parece que es superimportante, sabe lo que una siente adentro de la cancha y ojalá nos pueda ayudar a salir de ciertos momentos (...) A mí personalmente me gusta que la capitana sea una mujer, por el entendimiento, por un montón de cosas que por ahí tienen que ver con el trato, aporta desde otro lado (...) Ahora (en abril) la Zona America está durísima porque bajaron todos los países fuertes,pero va a ser una linda semana, de mucha competencia y desafíos para pasar a donde realmente queremos.

Nadia Podoroska: “Las jugadoras con mejor ranking hemos estado a destiempo”

Nadia Podoroska es la jugadora argentina más experimentada y que más lejos llegó en el circuito; lesionada hace tiempo, pretende volver este año Manuel Cortina

Creo que el nombramiento de Paola es una gran noticia para para el tenis femenino argentino. Es una de las máximas referentes que tenemos en nuestra en nuestra historia, ha llegado a lo más alto. La acompaña El Niño (Mariano Hood) también, que es un gran entrenador con una energía muy positiva, muy para adelante, van a ser una una buena combinación (...) Paola tiene mucho para aportarnos por su experencia y mucho para el dobles (...) El análisis que hacemos de las series pasadas con las chicas es que por ahí en los singles sí rendíamos pero en los dobles, que es el punto definitorio, nos faltaba (...) Desde el lado de haber sido jugadora Paola puede tener ese entendimiento para resolver cosas también fuera de los partidos, calendarios, series, participaciones, la carrera personal de cada, el saber qué significa estar en un equipo de los tenistas (...) Siento que Argentina tiene con qué consolidarse para los playoffs. En los últimos años hermos mejorado mucho, pero también nos encontró a destiempo a las jugadoras con mejor ranking, cuando una subía, la otra bajaba, eso no nos ha permitido estar todas en la misma serie. Tenemos potencial (...) Representar a la Argentina es algo único, pero las emociones juegan fuerte. A mí me costó en las últimas series que estuve, no rendía como en el circuito, así que este también es un desafío para mí.

Julia Riera: “Hay una vibra positiva de que podemos llegar lejos”

Julia Riera, La Tora, dice que se potencia cuando se pone la camiseta argentina; tiene una doble satisfacción por ser de la misma cuna que Paola Suárez Manuel Cortina�

Paola tiene una experiencia increíble (...) Estoy muy contenta y encima está la particularidad de que es de Pergamino como yo, así que es un poco más especial. La había visto solo una vez cuando fue a hacer una clínica, pero yo era muy chiquita (...) Hay una vibra positiva de que podemos llegar muy lejos (...) Creo que merecemos un poco más. Siempre nos quedamos ahí en la puerta. Lo bueno es que año a año nos venimos consolidando, venimos armando un equipo más completo y todas crecimos en la parte tenística, así que merecemos estar un poco más arriba (...) Hoy estamos todas, las que han jugado, las que no, pero juntas para integrarnos y tener conexión entre nosotras, para empezar a conocernos (...) Me gusta mucho esa adrenalina de jugar para la Argentina, cuando lo hago es mucho mejor que en el circuito, lo disfruto (...) La serie que viene va a ser muy dura, pero confiamos en nosotras.

Lourdes Carlé: “Quería a una persona comprometida con el trabajo”

Lourdes Carlé, una de las referentes del equipo pero ausente en las últimas series, confía en que vienen "cosas lindas" Manuel Cortina�

A Pao no la conocía mucho aunque obviamente sé toda la trayectoria que tuvo, lo bien que le fue, así que me puso contenta cuando cuando supe la noticia. Creo que se pueden complementar muy bien con Mariano (Hood). De mi lado estoy superabierta a escuchar y a estar a full para lo que lo que ellos pidan, tratar de estar a disposición (...) En este tiempo el equipo estuvo muy cerca (de ascender), esa es la realidad (...) Este es un equipo que que puede estar fuerte y aspirar a cosas lindas (...) Paola, además de haber sido una gran singlista también fue una gran doblista, el punto en el que creo que se nos fueron los playoffs, ese punto decisivo (...) A mí me daba lo mismo si era una capitana mujer o un capitán hombre, pero sí quería que sea una persona que esté comprometida con el trabajo porque ascender a un puesto así no es fácil y hay que estar a full, viendo los calendarios, qué torneos juegan las jugadoras y hay que estar pendiente de cómo está jugando cada una, si está lesionada o qué necesita. Es una responsalidad (...) Sí obviamente que sea una mujer nos da un plus, pero creo que este mix entre Paola y Mariano es ideal (...) Todas las chicas están contentas. Cuando las cosas son nuevas es como que una está más motivada, más entusiasmada. Esto puede salir bien.