US Open: Aryna Sabalenka estuvo a punto de perder el trono, pero una remontada magistral la encamina al tricampeonato

La defensa del título estuvo en peligro, pero supo retenerlo para seguir con el objetivo de levantar otra vez el trofeo. Aryna Sabalenka superó una prueba de fuego ante la checa Linda Noskova por los cuartos de final del US Open. De este modo avanzó las semifinales y se encamina al tricampeonato. Como si todo eso fuera poco, llegó a esta instancia por sexto año seguido.

A la bielorrusa le costó. La número 1 del ranking WTA sufrió para ganarle a Noskova, sexta preclasificada y la última ganadora de Wimbledon. Fue 7-6 (7-1), 3-6 y 7-6 (10-7) en el Arthur Ashe Stadium. La particularidad fue que hasta aquí no había cedido un set en todo el torneo y llegó a estar 3-2 con break abajo en el tercer parcial.

Sin embargo, a pesar de haber puesto el trono en peligro y también el número uno del ranking, sacó la garra para llevar el partido al súper tie break, en el que ambas se devolvieron golpe a golpe hasta un fulminante ace en el segundo saque de la bielorrusa para sellar el triunfo que la acerca a la definición.

Tras la victoria, la bielorrusa se dirigió a todos los fanáticos que colmaron el Arthur Ashe Stadium y se mostró muy feliz y elogió a su rival: “¡Qué batalla! Qué jugadora increíble es ella. Estoy sin palabras en este momento porque me estaba exigiendo al límite. En el tercer set honestamente pensé que eso era todo, el partido había terminado”. Sabalenka le cortó una racha de 11 victorias en fila en Grand Slam a la checa.

Luego, agregó: “Probablemente eso fue lo que me ayudó a sentirme relajada y simplemente ir por mis golpes. Súper feliz de conseguir esta victoria. Es un partido duro. Una batalla dura”. Por último le agradeció a la gente que estaba en las tribunas y vivió el duelo bajo un intenso calor: “Gracias a todos por ser como son. Son increíbles. Siempre es increíble jugar frente a todos ustedes. Gracias por su apoyo”.

Aryna Sabalenka elogió a Linda Noskova tras el duelo de los cuartos de final del US Open ANGELA WEISS - AFP

Su siguiente rival hacia su tercera final consecutiva en Flushing Meadows saldrá de la ganadora del otro cruce de cuartos de este martes entre las estadounidenses Jessica Pegula y Emma Navarro. Sabalenka llegó a semifinales del US Open por sexto año seguido: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

En cuanto a lo que es el puesto número 1 del ranking WTA, el triunfo de Sabalenka ante Noskova le permite conservarlo. Sin embargo, este miércoles puede haber novedades. En caso de que la kazaja Elena Rybakina derrote a la china Zheng Qinwen, se lo puede arrebatar con el pase a las semifinales del torneo.