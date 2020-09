Alexander Zverev, mientras esperaba su partido retrasado ante Mannarino

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2020 • 10:45

El tenista alemán Alexander Zverev, quinto preclasificado del Abierto de Estados Unidos, ganó este viernes un partido rodeado de misterio que se retrasó casi tres horas después de que autoridades de Nueva York aparentemente trataran de evitar que el francés Adrian Mannarino saltara a la pista.

Mannarino es uno de los tenistas sometidos a protocolos sanitarios reforzados por haber estado en contacto con Benoit Paire, jugador excluido del Grand Slam por dar positivo por coronavirus.

Tras el partido, Mannarino relató que estaba llegando a la cancha Louis Armstrong de Flushing Meadows cuando responsables del torneo le dijeron que el departamento de Salud del estado de Nueva York había comunicado que el francés debía ser puesto en cuarentena en su habitación de hotel.

Mannarino y otra decena de jugadores que habían estado en contacto con Paire habían firmaron un acuerdo con las autoridades de la ciudad de Nueva York que les imponía restricciones más estrictas a cambio de competir en el torneo.

Este viernes, según Mannarino, fueron las autoridades del estado de Nueva York las que intervinieron en el caso y dictaminaron que no se le permitía jugar ante Zverev.

"La ciudad me permitió el domingo jugar, pero el estado dijo que he estado expuesto a un caso positivo por lo que debería estar en cuarentena en mi habitación y no poder ir a la cancha y jugar mi partido hoy", explicó el tenista.

Adrian Mannarino, de Francia, había estado con su compatriota Benoit Paire, contagiado de coronavirus Fuente: AP

Responsables del tenis, dijo el francés, hicieron entonces unas llamadas para intentar cambiar esa decisión. "Fue una situación extraña para mí. Estaba estirado en el sofá tratando de concentrarme para el caso de que fuera a la pista", dijo.

Después de más de dos horas de retraso, se le comunicó al francés que estaba autorizado a jugar el partido, que arrancó 40 minutos después y que terminó perdiendo ante Zverev por 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 y 6-2. "A mí me dijeron que había muy pocas opciones de que jugáramos", dijo de su lado Zverev tras el juego.

"Mannarino estuvo cerca de Benoit Paire, así que supongo que el estado de Nueva York llamó y dijo que no debía jugar", afirmó el alemán, que enfrentará en los octavos de final al español Alejandro Davidovich.

"Fue (un tema) político, no fue algo de los jugadores", señaló Zverev. "Por mí como jugador, y por mi compañero, estuve contento de que pudiera jugar".

Alexander Zverev de Alemania sirve contra Adrian Mannarino de Francia (no en la foto) en el quinto día del torneo de tenis del U.S.Open 2020 Crédito: -USA TODAY Sports

Por su lado, la Federación estadounidense de tenis (USTA) se limitó a señalar en un escueto comunicado que el retraso se debió a razones médicas que no especificó:

"El partido Zverev-Mannarino se retrasó mientras se llevaba a cabo un diálogo colaborativo con funcionarios de salud", dijo la federación. "Dada la sensibilidad de las cuestiones médicas involucradas, la USTA no puede proporcionar más detalles".

La intriga se profundizó aún más cuando Novak Djokovic dijo más tarde que había ocupado gran parte de la tarde hablando con sus contactos e incluso tratando de llegar hasta el gobernador de Nueva York para que revocara la decisión.

"Al final, para ser honesto, no sé qué pasó exactamente. Solo me dijeron que finalmente Adrian fue autorizado a jugar", dijo el número uno del mundo después de su victoria sobre Jan-Lennard Struff.

Djokovic alcanza los octavos y su invicto sigue

En la búsqueda de su 18º título de Grand Slam, el serbio Novak Djokovic derrotó al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-1, con lo que mantiene su imbatibilidad en la temporada 2020, donde suma 26 victorias sin derrotas.

El número uno mundial jugará los octavos ante el español Pablo Carreño Busta, número 27 de ATP, un rival al que ha vencido en sus tres enfrentamientos.

Otro sólido paso de Novak Djoovic en el US Open

"Es un jugador muy sólido. No tiene grandes armas, pero tampoco agujeros en su juego", dijo 'Nole' sobre Carreño, ganador la semana pasada del Masters 1000 de Cincinnati en categoría de dobles junto al australiano Alex de Miñaur.

Carreño, semifinalista del US Open en 2017, superó este viernes al lituano Ricardas Berankis por 6-4, 6-3 y 6-2.

Osaka rompió una raqueta

Naomi Osaka azotó su raqueta después de un error con su drive al final del segundo set en el Abierto de Estados Unidos. Posteriormente, la arrojó a lo largo de la línea de fondo tras fallar un revés y perder el desempate de ese parcial.

A veces, ése es el tipo de reacción que necesita Osaka para enderezar su juego. Y, quizá de manera sorpresiva, terminó necesitando de cualquier empuje posible en el duelo del viernes, correspondiente a la tercera ronda.

Frente a una rival que estaba apenas en su segundo torneo grande, la ganadora de dos Grand Slams encontró la forma de convertir un duelo cerrado en un triunfo arrollador sobre la ucraniana de 18 años Marta Kostyuk, por 6-3, 6-7 (4), 6-2. La japonesa se atribuyó los cinco últimos games en Flushing Meadows.

"Mientras estaba jugando, honestamente, me estuve maldiciendo'', reconoció Osaka durante la entrevista en la cancha. "No te gustaría saber qué dije'', bromeó. Aún así, mejoró a una foja de 7-0 desde que regresó el tenis profesional tras una interrupción de más de cinco meses debido a la pandemia de coronavirus.