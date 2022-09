US Open. Frances Tiafoe dio el gran golpe y despidió a Rafael Nadal, que estaba invicto en la temporada en Grand Slams

NUEVA YORK.- “Pressure is a privilege” (La presión es un privilegio). La frase se lee en una plaqueta colocada en una esquina del Arthur Ashe con la que los jugadores se chocan no bien salen del vestuario y antes de pisar el cemento del estadio de tenis más grande del mundo. El concepto, de una leyenda como Billie Jean King, les recuerda a los tenistas que están frente a una oportunidad única. Frances Tiafoe (24 años; 26° del ranking) era consciente de que el partido por la cuarta ronda del US Open sería un reto notable y que, para superarlo, debería redoblar su esfuerzo. Tantas veces inestable emocionalmente, el estadounidense jugó uno de los partidos más serios de su vida y dio un gran golpe en el último grande del año, al derrotar a Rafael Nadal (segundo favorito) por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3, en tres horas y 33 minutos.

Rafael Nadal cayó en los 8vos de final del US Open, pero todavía tiene chances de regresar al número 1 Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Invicto en la temporada en torneos grandes (22-0; títulos en Australia y Roland Garros, walkover en las semifinales de Wimbledon), la locomotora Nadal se detuvo en la estación Flushing Meadows, en el día 8 del major estadounidense. “La diferencia es simple: yo tuve un mal partido, él tuvo un buen partido. Fui lento. A menudo se las arreglaba para tomar la pelota muy temprano y yo no era capaz de alejarlo. La calidad de mis golpes no fue suficiente. No lo lastimé”, analizó Nadal.

La derrota de anoche del ruso y campeón defensor, Daniil Medvedev, ante Nick Kyrgios, aseguró un nuevo líder del ranking una vez que se actualice y, en ese escenario, Nadal es el que tiene mayores posibilidades de saltar a la cima. Las tendrá, incluso, habiendo perdido con Tiafoe: para que ello suceda, ni su compatriota Carlos Alcaraz, ni el noruego Casper Ruud, deberán llegar a la final del domingo. Si Alcaraz y Ruud, que marchan por sectores opuestos del cuadro, se encuentran en la definición, el número 1 lo obtendrá quien levante el trofeo. De esta manera, el circuito masculino se prepara para unas apasionantes próximas horas.

Frances Tiafoe no lo puede creer: acaba de derrotar a Rafael Nadal en los 8vos de final del US Open Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

En el Labor Day (día del trabajo), Tiafoe se encumbró como el tenista estadounidense más joven en alcanzar los cuartos de final de Flushing Meadows desde Andy Roddick (24 años), en 2006. Además, consiguió la mayor victoria de un estadounidense en el US Open desde que James Blake derrotó, precisamente a Nadal, en la tercera ronda de 2005 (el mallorquín era 2°).

“Yo no soy muy de buscar excusas. Al final hay veces que uno puede con todo y otras que no. Y esta vez ha tocado que no. Felicitar al rival. Lo he intentado. Había entrenado bastante bien la semana previa, estaba bastante contento. A nivel de competición quizás falta un poquito más de frescura, de tranquilidad. Podemos analizar y dar rodeos, dar excusas, dar vueltas a todo lo que ha podido pasar. Pero la realidad es bastante simple: no he jugado bien. Y cuando pasa eso, no tienes que ganar. De eso se trata el deporte. No he rendido como necesitaba. Hasta aquí he llegado”, reconoció Nadal, que aspiraba a llegar al décimo cuarto de final del US Open en 16 apariciones, lo que lo hubiera empatado con Pete Sampras en el sexto lugar entre los hombres en la Era Abierta (desde 1968).

Eliminados Medvedev y Nadal, las estadísticas indican que la última vez que los cabezas de serie N° 1 y 2 no llegaron a los cuartos de final masculinos en el US Open fue en 2000, con el principal sembrado Andre Agassi perdiendo en la segunda ronda y el segundo, Guga Kuerten, en la primera ronda. ¿Qué opina Nadal sobre el cambio de mando en el ranking? “Significa que los años pasan, básicamente. Es el círculo de la vida -. Unos pasan, otros vienen, el mundo sigue girando, es el ciclo natural de la vida y siempre ha pasado lo mismo. Esta vez los mismos estuvimos mucho tiempo arriba, algunos seguimos estando, y es la realidad. No es nada antinatural de esta vida”.

La despedida de Rafael Nadal tras perder con Frances Tiafoe en el US Open Julia Nikhinson - AP

Nadal había encarado el encuentro dominando el historial por 2-0, pero Tiafoe, que en la tercera ronda había vencido a Diego Schwartzman, había advertido en la previa: “He madurado. Ahora creo de verdad que tengo opciones de ganarle, voy a ir por él”. Con el techo descubierto después de que la lluvia apareciera en Nueva York, Tiafoe y Nadal comenzaron a construir un partido sumamente intenso. Pero fue el norteamericano el que asumió el protagonismo y se mostró más agresivo. Nadal, el mejor competidor de la historia, intentó amedrentar a su rival y asumir el control emocional en diversos momentos trascendentes, pero Tiafoe jugó él partido de su vida. Dieciocho aces, 50% de primeros servicios, 76% de puntos ganados con el primer saque y 60% con el segundo, 5 de 8 en break points (63%; contra los 2 de 6 de Nadal, un 33%), 49 tiros ganadores (contra 33 del español) y 28 errores no forzados (26 de Rafa). Rafa, por momentos, pareció con menos energía: de hecho, en el arranque del cuarto set, desde el palco del español le gritaron si quería un café. “¡Cafeína!”. Pero lo rechazó.

El próximo rival de Tiafoe será el ruso Andre Rublev (9°), que más temprano derrotó al británico Cameron Norrie (7°) por un triple 6-4. Tiafoe, un tenista comprometido con la igualdad y la lucha contra el racismo, es el primer hombre estadounidense en llegar a la cuarta ronda del US Open en tres años consecutivos desde Mardy Fish en 2010-12 y, además, el más joven en conseguirlo desde que Roddick (2003) ganó un título y avanzó a tres cuartos de final entre 2001-04.

Para Nadal, a partir de ahora, será momento de dejar la raqueta en el bolso, al menos por un tiempo. Las complicaciones en el embarazo de su esposa, Xisca Perelló (tiene fecha de parto para octubre), alarmaron a todos, pero Rafa explicó -en el comienzo del US Open- que ya todo estaba bien.

“Ahora mismo lo que tengo que hacer es volver a casa. Tengo muchas cosas más importantes que el tenis para atender. A partir de ese principio básico tomaremos decisiones dependiendo lo que pase en mi vida personal. Tenía que hacer un esfuerzo aquí, lo hice, hice lo que pude, las cosas no salieron como me hubieran gustado. Es momento de hacer un reset. Han sido meses difíciles en todos los sentidos. En lo personal tengo algo importante, que es tener mi primer hijo y confiar que todo salga bien” , expresó Nadal, abiertamente, sobre su prioridad a partir de ahora.

Y amplió: “Más allá de mi vida personal, en la profesional intentaré hacer una mini pretemporada y ojalá que sea para terminar el año en Europa con buenas sensaciones. Es lo que vamos a intentar: seguir hacia adelante. Pocos minutos después de perder en el último Grand Slam del año es todo oscuro, pero es normal, pasan los días y no queda más remedio que seguir y confío tener la fuerza interior para seguir”. ¿Qué le desea Nadal a su compatriota Alcaraz para lo que resta del Abierto de los Estados Unidos? “Le deseo lo mejor. No hay que ser hipócritas: me gustaría ser número 1 a mí. Pero a nivel personal le deseo lo mejor. Si no es aquí, será en otro lugar. Está teniendo un año fantástico”.

Resumen de la victoria de Tiafoe ante Nadal