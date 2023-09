escuchar

Por primera vez en su carrera, Sebastián Báez está en la tercera rueda de un Grand Slam. El jugador nacido en el partido de San Martín dio otro paso exitoso en el US Open, el último Grand Slam de la temporada. Y, además, prolongó un buen momento en lo numérico, ya que acumula 12 triunfos de manera consecutiva, luego de sus victorias en los torneos de Kitzbühel (en polvo de ladrillo) y Winston Salem (en cemento).

En la cancha 10 de Flushing Meadows, Báez derrotó al brasileño Felipe Meligeni Alves por 6-7 (7-9), 6-4 y 6-4, y retiro de su adversario, luego de dos horas y media de juego. Su próximo adversario surgirá del duelo entre el ruso Daniil Medvedev, campeón aquí en 2021, y el australiano Christopher O’Connell. Y quedó como el último argentino en acción en los singles, tras la derrota -también este jueves- del platense Tomás Martín Etcheverry.

Báez cedió el primer set frente a Meligeni Alves, pero logró recomponerse AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frente a Meligeni Alves, el argentino aufrió algunas dificultades en el primer set, cuando dejó escapar una ventaja de 2-5 y tuvo que ser atendido por un sangrado en la nariz. Se le escapó el parcial en el desempate, pero volvió a emparejar el juego al mismo tiempo que el brasileño, 170° del mundo y que había entrado al certamen desde la qualy, comenzaba a sufrir problemas físicos que lo llevaron a retirarse al final del tercer set.

“Sabía que iba a ser un partido difícil, se complicó un poco de más. Es una pena por Feli (Meligeni Alves) que venía haciendo un buen torneo, que estaba jugando bien. No está bueno ganar de esta manera, y menos ante alguien al que conozco desde muy chico, así que le deseo que la lesión no sea nada grave. En el final del primer set hubo algunos nervios de más, a veces pasa y hay que convivir con eso, no siempre se puede jugar como uno quiere ni sentirse como uno quiere, pero estoy contento de haber pasado a otra ronda”, consideró Báez, en declaraciones a ESPN.

El bonaerense destacó que no se desanimó después de perder el primer parcial de manera muy ajustada: “Esto es un Grand Slam. Son cinco sets y ganar el primer set no garantiza nada, lo sabía la ronda anterior y ahora también, además estuve cerca de ganarlo. Sabía que tenía que seguir así, dando siempre lo mejor, y eso es lo que paga al final, jugar bien o mal. Después, el que se va a dormir sabiendo si lo dio todo o no, soy yo. Contento por estar vivo en un Grand Slam que me gusta mucho y sabiendo que todavía tengo mucho por mejorar”.

Báez, ubicado en el 32° puesto del ranking mundial de la ATP, salió victorioso por una lesión muscular en la pierna derecha que sufrió Meligeni Alves. Campeón este año en tres torneos, el Córdoba Open, Kitzbühel y Winston Salem, continuará su camino el sábado próximo, cuando busque el pasaje a los octavos de final.

Báez buscará acceder a la segunda semana del US Open si gana el próximo cotejo, que disputará este sábado AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte el platense Tomás Martín Etcheverry cayó ante el suizo Stanislas Wawrinka (49°) por 7-6 (8-6), 6-7 (7-9), 6-3 y 6-2, en otro partido por la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos y luego de 3 horas y 39 minutos de acción. Etcheverry, número 34 del ranking, venía de superar en forma ajustada al finlandés Otto Virtanen (134°), y no pudo tomarse desquite de Wawrinka, que ya lo había superado hace algunas semanas, en la segunda rueda de Wimbledon, el Grand Slam previo.

Wawrinka, de 38 años y campeón del US Open en 2016, se cruzará en la tercera ronda con un italiano: Jannik Sinner (6°), que eliminó en sets corridos a su compatriota Lorenzo Sonego (39).

También el jueves, el español Carlos Alcaraz, número 1 vigente y campeón defensor, derrotó al sudafricano Lloyd Harris (177°), por 6-3, 6-1 y 7-6 (7-4). El jugador murciano se enfrentará en la tercera etapa con el británico Daniel Evans, que se impuso en cuatro parciales al neerlandés Botic van de Zandschulp. El británico que sí se despidió fue Andy Murray, vencedor en Flushing Meadows en 2012, claramente superado por el búlgaro Grigor Dimitrov (19°), que lo derrotó de manera holgada por 6-3, 6-4 y 6-1. Además, el italiano Matteo Berrettini sufrió una severa torcedura de tobillo por una caída, y debió abandonar cuando perdía con el francés Arthur Rinderknech por 6-4 y 5-3.

LA NACION