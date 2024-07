Wimbledon 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

Este lunes continúa la acción en Wimbledon 2024, el tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de Londres, Inglaterra, con los últimos duelos de octavos de final. La actividad comienza a las 7 (hora argentina) y los partidos se transmiten en vivo por ESPN 3 y la plataforma digital Disney+. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el certamen masculino sobresalen las presentaciones de Novak Djokovic (2°) contra el danés Holger Rune (15°) y del alemán Alexander Zverev (4°) vs. el estadounidense Taylor Fritz (13°). El serbio, intervenido quirúrgicamente de su rodilla derecha hace un mes pero sin rastros evidente hasta el momento sobre las canchas de césped, quiere levantar el trofeo para alcanzar a Roger Federer como el máximo vencedor en el All England, con ocho títulos. En cuartos de final hay dos cruces confirmados: el italiano Jannik Sinner (1°) vs. el ruso Daniil Medvedev (5°) y el español Carlos Alcaraz (3°), defensor del título, vs. el norteamericano Tommy Paul (12°).

Todos los argentinos que ingresaron al cuadro principal del torneo fueron eliminados. El último que se despidió fue Francisco Comesaña en la tercera ronda ante el italiano Lorenzo Musetti. En su primer Grand Slam, el marplatense ganó dos partidos, entre ellos uno a Andrey Rublev (6°), y fue la gran sorpresa de un campeonato siempre esquivo para los tenistas albicelestes.

Cuadro masculino de Wimbledon

La parte alta del cuadro masculino de Wimbledon 2024 Wimbledon

La parte baja del cuadro masculino de Wimbledon 2024 Wimbledon

En el campeonato femenino se presenta quien eliminó en la tercera etapa a Iga Swiatek (1ª), la kazaja Yulia Putintseva, frente a Jelena Ostapenko. Además, Elena Rybakina (4ª), la mejor preclasificada que quedó en el cuadro, busca dar un paso más ante Anna Kalinskaya. En la parte baja del cuadro se diagramaron los dos cruces de cuartos de final y son la italiana Jasmine Paolini vs. la estadounidense Emma Navarro, que sacó del torneo a Coco Gauff (2ª); y la neozelandesa Lulu Sun -es la gran sorpresa del campeonato porque accedió desde la clasificación- vs. la croata Donna Vekic.

El torneo de mujeres tampoco tiene argentinas porque las tres que participaron (Nadia Podoroska, Julia Riera y Lourdes Carlé) cayeron en la primera ronda.

Cuadro femenino de Wimbledon

La parte alta del cuadro femenino de Wimbledon 2024 Wimbledon

La parte baja del cuadro femenino de Wimbledon 2024 Wimbledon

LA NACION

Temas CanchallenaWimbledon