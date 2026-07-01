Wimbledon 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

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El tercer Grand Slam de la temporada continúa este miércoles; juegan Jannik Sinner, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka y la argentina Solana Sierra
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Este miércoles continúa la actividad en la edición 2026 de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Se disputan 16 partidos del torneo masculino y 16 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para esta jornada la aparición de Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP), Félix Auger-Aliassime (4°), Novak Djokovic (8°) y Daniil Medvedev (9°). El italiano, campeón en ejercicio, se enfrenta al portugués Nuno Borges (48°); el canadiense juega contra el croata Dino Prizmic (89°); el serbio choca con el griego Stefanos Tsitsipas (87°); y el ruso choca con el español Daniel Mérida (84°).
En el campeonato de mujeres dicen presente cuatro integrantes del Top 10 del ranking WTA: Aryna Sabalenka (N° 1 del ranking WTA), Jessica Pegula (4°), Mirra Andreeva (5°) y Coco Gauff (7°), que se verá las caras con la argentina Solana Sierra (56°). Del resto, la bielorrusa va contra la estadounidense McCartney Kessler (57°), la norteamericana con la española Sara Sorribes (253°) y la rusa con la checa Barbora Krejcikova (38°).
Horarios de los partidos más destacados del día
- No antes de las 8.50: Daniil Medvedev vs. Daniel Mérida.
- 9: Aryna Sabalenka vs. McCartney Kessler.
- 9.30: Jannik Sikker vs. Nuno Borges.
- No antes de las 10.10: Coco Gauff vs. Solana Sierra.
- No antes de las 10.30: Jessica Pegula vs. Sara Sorribes.
- No antes de las 11.10: Mirra Andreeva vs. Barbora Krejcikova.
- No antes de las 11.20: Félix Auger-Aliassime vs. Dino Prizmic.
- No antes de las 12.20: Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online Wimbledon 2026
Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores de Wimbledon
Rama masculina
- Roger Federer (Suiza) - Ocho títulos
- Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - Siete
- Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - Cinco
- Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - Cuatro
- John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - Tres
Rama femenina
- Martina Navratilova (República Checa) - Nueve títulos
- Helen Wills (Estados Unidos) - Ocho
- Dorothea Douglass (Gran Bretaña) / Steffi Graf (Alemania) / Serena Williams (Estados Unidos) - Siete
- Blanche Bingley (Gran Bretaña) / Suzanne Lenglen (Francia) / Billie Jean King (Estados Unidos) - Seis
- Lottie Dod (Gran Bretaña) / Charlotte Cooper (Gran Bretaña) / Venus Williams (Estados Unidos) - Cinco
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