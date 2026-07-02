Wimbledon 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El tercer Grand Slam de la temporada continúa este jueves; juegan Alexander Zverev, Elena Rybakina e Iga Swiatek, entre muchos otros
- 3 minutos de lectura'
Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Se disputan 16 partidos del torneo masculino y 16 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para esta jornada la aparición de Alexander Zverev (N° 3 del ranking ATP), Álex De Miñaur (6°), Taylor Fritz (7°) y Flavio Cobolli (10°). El alemán, reciente ganador de Roland Garros, se enfrenta al francés Valentín Royer (75°); el australiano juega contra otro galo, Adrián Mannarino (40°); el estadounidense choca con su compatriota Patrick Kypson (113°); y el italiano choca con el australiano James Duckworth (79°).
En el campeonato de mujeres dicen presente tres integrantes del Top 10 del ranking WTA: Elena Rybakina (N° 2 del ranking WTA), Iga Swiatek (3° y campeona en ejercicio) y Amanda Anisimova (6°). La kazaja va contra la estadounidense Caty McNally (50°), la polaca se enfrenta a la checa Karolina Pliskova (73°) y la norteamericana se verá las caras con su coterránea Sofia Kenin (105°).
Horarios de los partidos más destacados del día
- 7: Taylor Fritz vs. Patrick Kypson.
- 7: Álex De Miñaur vs. Adrián Mannarino.
- No antes de las 9.15: Amanda Anisimova vs. Sofia Kenin.
- 9.30: Iga Swiatek vs. Karolina Pliskova.
- No antes de las 10.10: Alexander Zverev vs. Valentín Royer.
- No antes de las 10.30: Flavio Cobolli vs. James Duckworth.
- No antes de las 12.20: Elena Rybakina vs. Caty McNally.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online Wimbledon 2026
Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores de Wimbledon
Rama masculina
- Roger Federer (Suiza) - Ocho títulos
- Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - Siete
- Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - Cinco
- Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - Cuatro
- John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - Tres
Rama femenina
- Martina Navratilova (República Checa) - Nueve títulos
- Helen Wills (Estados Unidos) - Ocho
- Dorothea Douglass (Gran Bretaña) / Steffi Graf (Alemania) / Serena Williams (Estados Unidos) - Siete
- Blanche Bingley (Gran Bretaña) / Suzanne Lenglen (Francia) / Billie Jean King (Estados Unidos) - Seis
- Lottie Dod (Gran Bretaña) / Charlotte Cooper (Gran Bretaña) / Venus Williams (Estados Unidos) - Cinco
Otras noticias de Wimbledon
Siempre Djokovic. La broma del ex número 1 del mundo que "asustó" a una ball girl y la charla risueña con un crack del golf
“Hay que perderle el miedo”. Tomás Etcheverry y una confesión sobre el césped: “Premia al más valiente”
No quedan argentinos en singles. Solana Sierra estuvo muy cerca del golpe en Wimbledon, pero Coco Gauff la frenó en una definición ajustada
- 1
Francisco Cerúndolo perdió en el debut de Wimbledon ante el español Jaume Munar
- 2
Mariano Navone perdió en Wimbledon y completó una estadística negativa: los nueve singlistas argentinos masculinos cayeron en el debut
- 3
Djokovic explotó contra el calendario del tenis: “Los jugadores fueron los que salieron perdiendo”
- 4
Tomás Etcheverry y una confesión sobre el césped: “Premia al más valiente”