Wimbledon 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Se disputan 16 partidos del torneo masculino y 16 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para esta jornada la aparición de Alexander Zverev (N° 3 del ranking ATP), Álex De Miñaur (6°), Taylor Fritz (7°) y Flavio Cobolli (10°). El alemán, reciente ganador de Roland Garros, se enfrenta al francés Valentín Royer (75°); el australiano juega contra otro galo, Adrián Mannarino (40°); el estadounidense choca con su compatriota Patrick Kypson (113°); y el italiano choca con el australiano James Duckworth (79°).

Álex De Miñaur derrotó al argentino Román Burruchaga en la primera ronda de Wimbledon KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

En el campeonato de mujeres dicen presente tres integrantes del Top 10 del ranking WTA: Elena Rybakina (N° 2 del ranking WTA), Iga Swiatek (3° y campeona en ejercicio) y Amanda Anisimova (6°). La kazaja va contra la estadounidense Caty McNally (50°), la polaca se enfrenta a la checa Karolina Pliskova (73°) y la norteamericana se verá las caras con su coterránea Sofia Kenin (105°).

Horarios de los partidos más destacados del día

7 : Taylor Fritz vs. Patrick Kypson.

: Taylor Fritz vs. Patrick Kypson. 7 : Álex De Miñaur vs. Adrián Mannarino.

: Álex De Miñaur vs. Adrián Mannarino. No antes de las 9.15 : Amanda Anisimova vs. Sofia Kenin.

: Amanda Anisimova vs. Sofia Kenin. 9.30 : Iga Swiatek vs. Karolina Pliskova.

: Iga Swiatek vs. Karolina Pliskova. No antes de las 10.10 : Alexander Zverev vs. Valentín Royer.

: Alexander Zverev vs. Valentín Royer. No antes de las 10.30 : Flavio Cobolli vs. James Duckworth.

: Flavio Cobolli vs. James Duckworth. No antes de las 12.20: Elena Rybakina vs. Caty McNally.

Elena Rybakina ganó Wimbledon en 2022 y quiere volver a quedarse con el trofeo GLYN KIRK - AFP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores de Wimbledon

Rama masculina

Roger Federer (Suiza) - Ocho títulos

Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - Siete

Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - Cinco

Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - Cuatro

John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - Tres

Rama femenina