Francisco Cerúndolo perdió con Nuno Borges en el Masters 1000 de Cincinnati

A la luz del entrenamiento que Francisco Cerúndolo (25°) había tenido con el brasileño João Fonseca, el argentino no podía tener un buen final en el Masters 1000 de Cincinnati. Sin saberlo, esa práctica que tanto sufrió el argentino fue el prólogo de la derrota en el debut con el portugués Nuno Borges (47°) por 6-4 y 6-4.

El mejor tenista argentino de la actualidad nunca logró encontrar comodidad en el partido y sufrió ante la solidez de un rival que aprovechó cada oportunidad para inclinar el desarrollo a su favor.

Cerúndolo tuvo dificultades con el servicio y no pudo sostener la intensidad en los intercambios desde el fondo de la cancha. Borges, en cambio, se mostró firme con su saque y capitalizó tres quiebres para resolver el encuentro en sets corridos.

Muy preocupante presente de Francisco Cerúndolo.



El argentino perdió en el debut ante Nuno Borges y se despidió rápidamente de Cincinnati.



Desde su título en Queen's, apenas ganó un partido en cuatro torneos.



Parece falto de confianza y motivación. pic.twitter.com/36f8chpuKY — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 16, 2026

De esta manera, el argentino cerró una actuación decepcionante en Cincinnati y volvió a evidenciar sus problemas para trasladar a la gira norteamericana sobre cemento el nivel que había exhibido en otros tramos de la temporada.

Cerúndolo vs. Borges

¿Qué pasó con Cerúndolo durante el entrenamiento? El argentino corrió de un lado a otro sin sentirse cómodo nunca. De remera verde y short celeste, Fran intentó variantes de golpes que no dieron resultado. Cortos o largos. Nada daba resultado. Entonces, lanzó: “Es lo que te digo, boludo. No puedo jugar. Te juro, me quiero ir a Buenos Aires”.

Francisco Cerúndolo, muy enojado durante un entrenamiento con Joao Fonseca.



🗣 “No puedo jugar. Te juro me quiero ir a Buenos Aires”



🗣 “No quiero jugar más. Odio jugar esta gira con mi vida” pic.twitter.com/stggkausvW — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 16, 2026

Y, después, lo mismo, con las pelotas que Fonseca ponía siempre al límite de los flejes y dejaban a Francisco con muy malas sensaciones. “No quiero jugar más. Odio jugar esta gira con mi vida”.

Francisco Cerúndolo suele dejarse dominar por las emociones. Fue en Roland Garros, por ejemplo, cuando echó a su entrenador en medio del partido contra el estadounidense Zachary Svajda que terminaría perdiendo por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3.

“Sos horrible, boludo”, retumbó en la cancha 14. Cerúndolo lucía perdido y enojado. Svajda le quebró el saque para ponerse 2-1 arriba en el tercer set y en carrera para llevarse el partido. En ese momento, Pablo Cuevas, entrenador de Cerúndolo, emprendió la retirada del court, haciendo caso a lo que le había pedido su pupilo minutos antes: que se fuera. El cuadro de situación, entre lo absurdo y lo dramático, tenía un antecedente: en febrero de 2025, durante el Río Open. Claro que en aquella oportunidad la decisión la tomó el entrenador. “Pablo me dijo que luche, le respondí que no podía, no le habrá gustado y se fue”, dijo entonces Cerúndolo.

Los vaivenes emocionales tienen a maltraer a Francisco Cerúndolo Matthew Stockman - Getty Images South America

Del otro lado de las emociones estuvo el hermano de Francisco, Juan Manuel Cerúndolo (51°), que avanzó el certamen. El mayor logró una gran remontada al vencer al francés Arthur Rinderknech por 4-6, 7-6 (3) y 7-6 (5). El argentino perdió el primer set, pero reaccionó con solidez en los momentos decisivos y se quedó con los dos tie-breaks siguientes. Tras casi tres horas de juego, consiguió una valiosa victoria ante el preclasificado número 25 del torneo para avanzar a la próxima rueda.

🗣 "SÍ".



El festejo más efusivo en la carrera de Juan Manuel Cerúndolo.



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En la tercera rueda, Juan Manuel Cerúndolo se enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime,número 4 del mundo y segundo cabeza de serie en Cincinnati.

Marco Trungelliti (91°) estuvo muy cerca de llevar al límite a Daniil Medvedev (7°), pero finalmente quedó eliminado. El santiagueño protagonizó un gran partido frente al ruso, que terminó imponiéndose por 6-4 y 7-5.

El argentino compitió de igual a igual durante gran parte del match y hasta tuvo una importante ventaja en el segundo parcial, pero no logró sostenerla.

Y, ya en el final de la jornada, Sebastián Báez cayó ante Learner Tien (16°) por 6-3 y 7-5 (7-4).

El sábado fue un día emocionante para el tenis argentino, con el triunfo de Thiago Tirante frente a Novak Djokovic, número 5 del mundo y máximo ganador de títulos de Grand Slam de la historia (24), por 2-6, 6-4 y 6-4.