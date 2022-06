Wimbledon: Andy Murray y Emma Raducanu, dos favoritos del público que cayeron demasiado temprano

Concluyó apenas el tercer día de acción en el All England, y Wimbledon se quedó en la misma jornada sin dos de los favoritos del público. No pudo la chica del futuro, tampoco la leyenda viva. Emma Raducanu, campeona vigente del US Open, alargó las dudas sobre su presente con una eliminación en segunda rueda; Andy Murray, el hombre que rompió el hechizo de los 77 años sin títulos locales, dijo adiós al no poder con la potencia de John Isner, que se dio a su vez el lujo de ganarle por primera vez al escocés.

Con 35 años y una cadera de metal, Murray lo dio todo, pero chocó frente al gigante estadounidense. Isner, el ‘hombre-maratón’ del partido más largo de la historia (11h5m en 2010, ante el francés Mahut), lo despidió del court central por 6-4, 7-6 (7-4), 6-7 (3-7) y 6-4. El norteamericano, 20° favorito del torneo, disparó 82 tiros ganadores, incluidos 36 aces. Intratable con el saque, apenas le concedió dos break-points al escocés en las 3 horas y 23 minutos de acción, pero Murray no pudo capitalizar ninguna. Aunque sólo cometió 13 errores no forzados, el británico, 52° del ranking mundial, no encontró un resquicio en el saque de Isner, y el partido se le hizo infranqueable, obligado a tratar de mantener su saque y tratar de llegar al tie-break. Isner, que estaba 0-8 en el historial frente a Murray, cerró el partido con solvencia en su primer punto de partido.

El saludo de Andy Murray tras dejar el court central SEBASTIEN BOZON - AFP

“Estoy muy decepcionado, porque quería llegar más lejos en Wimbledon, en una superficie en la que siento que puedo jugar bien contra los mejores. Esta es una derrota dolorosa. No saqué bien en los dos primeros sets. Y cuando tuve mis oportunidades, él sacó muy bien y no me dio más chances. Tampoco tuve muchas oportunidades en los momentos importantes con su servicio. Cualquier jugador en el tour te va a decir que un partido como el de esta noche se define en unos pocos puntos aquí y allá. Y yo no jugué lo suficientemente bien esos puntos”, contó Murray sobre el partido.

La felicitación de Andy Murray para John Isner, que lo dejó fuera de carrera con 36 aces SEBASTIEN BOZON - AFP

Y amplió: “Es frustrante [perder] y esto no ayuda, porque estaba en buena forma física y sentía que mi juego había crecido. El saque y la devolución son las dos cosas más importantes aquí, y hace unos días, en Stuttgart, no estaba en condiciones de sacar bien, pero ahora estaba sintiéndome bien”. Otro factor que tampoco colaboró: en 14 participaciones en Wimbledon, es la primera vez que es eliminado tan temprano, en una segunda ronda; incluso en su debut en 2005 había llegado a la tercera etapa.

El escocés habló de su futuro: “¿Si voy a volver? Depende de cómo esté físicamente. Si me siento bien, entonces intentaré seguir jugando. Pero, con los problemas que he tenido con mi cuerpo en los últimos años, es muy difícil hacer planes a largo plazo y predecir cómo voy a estar aunque sea dentro de unas semanas, y menos aún de aquí a un año. No es fácil mantener mi cuerpo en óptimas condiciones para competir en el más alto nivel”.

Más temprano, el legendario court central vivió otra frustración con la salida de Emma Raducanu. La joven, de 19 años y 11a del rankig, perdió por 6-3 y 6-3 con la francesa Caroline Garcia (55 del mundo). un tropiezo muy prematuro que dejó helado al público londinense, pero en absoluto a la joven estrella. A pesar de contar con un apoyo enorme, poco pudo hacer con un primer servicio vulnerable (apenas ganó el 45% de los puntos).

Resbalón y caída para Emma Raducanu sobre el césped del court central Alastair Grant - AP

“Obviamente es duro perder cualquier partido, pero creo que Caroline ha jugado un gran partido”, dijo la británica, que el año pasado había sorprendido con 18 años al llegar a los octavos de final en Wimbledon, un aviso de lo que sería su histórico triunfo en el Abierto de los Estados Unidos, en el que se consagró tras entrar desde la clasificación, para saltar del puesto 153° del mundo a las primeras posiciones.

Pero Raducanu insiste en que todavía está aprendiendo y se niega a cargarse demasiado de presión. “Cuando llegué aquí, realmente no tenía ninguna expectativa. Y volver a jugar en la pista Central fue una experiencia positiva para mí. Así que puedo progresar asimilando todo esto”, agregó. También es un signo de evolución que no se haya escudado en sus recientes problemas físicos para justificar su eliminación en segunda ronda en casa. “No sentí nada. Me di cuenta de que estaba totalmente recuperada cuando entré en la cancha el primer día”, aseguró, aunque reconoció que debido a su lesión “sólo había jugado siete horas de tenis en un mes”.

Emma Raducanu poco pudo hacer ante la francesa Garcia en la segunda ronda de Wimbledon ADRIAN DENNIS - AFP

“Enfrentar a estas jugadoras, en este nivel, y superar una ronda, creo que ya es un logro bastante bueno”, subrayó, consciente de la decepción que pudo causar su eliminación. ”Entiendo que había mucha atención sobre mí”, reconoció. Y dio otro paso desafiante: “Pero ya tengo un título de Grand Slam y nadie puede quitármelo. La presión debe recaer sobre los que nunca han ganado uno”, insistió.

Desde que se convirtió en la primera británica en ganar uno de los cuatro Grand Slams desde que Virginia Wade lo hizo en 1977, Raducanu totaliza en el circuito 10 victorias y 14 derrotas. Pero en cada derrota ella ve una oportunidad para mejorar. “Todo esto me va a hacer una mejor jugadora porque las derrotas me permiten ver mis defectos. Es bueno para mí recibir todas estas lecciones a una edad tan temprana, porque así, cuando tenga veintitantos años, todos estos pequeños problemas o pequeños defectos en mi juego estarán solucionados”, confió Raducanu, decididamente optimista y ambiciosa.

Emma Raducanu considera que estas derrotas le sirven para aprender y remarcó que sólo tiene 19 años; desde que conquistó el US Open, acumula 10 triunfos y 14 caídas Alastair Grant - AP

Ahora, empezará su preparación en cemento con el torneo de Washington y el regreso a Flushing Meadows como defensora del título que, promete, no será una carga sobre sus hombros. ”Volver a Nueva York será genial, porque tengo mucha experiencia jugando en grandes estadios, con mucha gente y con los focos sobre mí”, afirmó la jugadora, que el año pasado ya había reconocido preferir la relajación de no jugar en casa, bajo la presión de un público con muchas expectativas. “Para mí, todo es material para aprender. Agradezco cada momento que se me pone por delante”, se despidió con una sonrisa y una tranquilidad a prueba de derrotas.