Sebastián Báez quedó eliminado de Wimbledon al perder con el belga David Goffin

Se terminó la primera incursión de Sebastián Báez en Wimbledon. El jugador oriundo del partido de San Martín quedó eliminado en la segunda rueda, al caer frente al belga David Goffin por 6-1, 6-2 y 6-4 en una hora y 29 minutos. Báez, que había participado dos veces en Wimbledon pero en condición de junior (en 2017 y 2018, sin ganar partidos), se aseguró un premio de 78.000 libras (aproximadamente 96.000 dólares).

El argentino -31º cabeza de serie del torneo- se había llenado de confianza tras el debut exitoso de este martes ante el japonés Taro Daniel, pero poco pudo hacer ante Goffin, un jugador mucho más experimentado en el césped del All England, ya que jugó el certamen en siete ocasiones y alcanzó los cuartos de final en 2019. Si bien no atraviesa su mejor momento y aparece en el 58° puesto del ranking mundial, el jugador de 31 años, nacido en Rocourt, impuso condiciones ya desde el primer set y no tuvo mayores inconvenientes en dominar hasta el final.

Báez no pudo contrarrestar el juego de Goffin SEBASTIEN BOZON - AFP

Tras un 2021 de mucho éxito, en el que ganó seis trofeos del Challenger Tour (la segunda categoría del tenis profesional) y subió 212 posiciones (comenzó 311°; terminó 99°), Báez está prolongando su evolución y dando un salto de calidad. En febrero pasado alcanzó su primera final de ATP: fue en Santiago de Chile, donde perdió ante el español Pedro Martínez. En marzo debutó con mucha personalidad en el equipo argentino de Copa Davis (victoria ante el checo Jiri Lehecka). En abril, en el comienzo de la gira europea sobre polvo de ladrillo, superó la clasificación del Masters 1000 de Montecarlo. Y ganó su primer trofeo ATP, en Estoril, tras vencer en la final al estadounidense Frances Tiafoe. Y ahora experimentó su primera aventura en Wimbledon.

Con el tropiezo de Báez, el único argentino que sigue en carrera es Diego Schwartzman, que viene de eliminar al norteamericano Stefan Kozlov en tres sets y este jueves se medirá con el inglés Liam Broady, vencedor del eslovaco Lukas Klein. Antes, quedaron en el camino Facundo Bagnis, Federico Coria, Federico Delbonis, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.