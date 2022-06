Wimbledon insólito... o no tanto: Nick Kyrgios “escupió” a un espectador y criticó a periodistas, y Alejandro Davidovich Fokina perdió por un “home run”

Pasó la tercera jornada de Wimbledon, con muchos partidos de primera y segunda ruedas que dejaron curiosidades. Uno de los protagonistas principales fuera de la cancha fue Nick Kyrgios, con polémica, fiel a su estilo. El australiano comió durante la conferencia de prensa y manifestó enojo por críticas a él a raíz de un tipo de saque que también ejecutó Andy Murray y por el cual el británico no fue apuntado. Además, admitió que escupió a un espectador y discutió con el juez de silla y una jueza de línea. Y por otro lado se dio una insólita derrota de Alejandro Davidovich Fokina como consecuencia de una sanción e impactó la tristeza al borden del llanto de Garbiñe Muguruza por su eliminación.

A Kyrgios por lo general se lo reconoce mucho más por sus polémicas que por su juego. Sus saques poco convencionales son foco de críticas por parte de los medios y la opinión pública. En esta ocasión, el australiano hizo duras críticas a los periodistas que elogiaron a Murray por haber sacado desde abajo en su debut victorioso, contra James Duckworth por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4. “Cambió su posición de devolución, por eso lo hice. Tan pronto como lo vi dar un paso más atrás, lancé el servicio por debajo”, explicó luego del triunfo el escocés, que este miércoles, en la segunda etapa, cayó frente a John Isner (6-4, 7-6, 6-7 y 6-4).

El saque de Murray

Kyrgios no lo dejó pasar. Ingresó a la sala de prensa con un plato, comió sushi delante de los periodistas y hasta hablaba con la boca ocupada. Aprovechó el revuelo que generó el golpe hecho por Murray y señaló que existe una doble vara en el tenis, porque él siempre ha sido ridiculizado por usar el servicio bajo. “Recuerdo la primera vez que lo hice; fue ante Rafael Nadal en Acapulco. Él miró atrás, Roger [Federer] miró atrás, todos dijeron «¡oh, qué acaba de hacer! ¡Es un irrespetuoso! ¿Por qué lo hizo?». Y ahora es como... «¡qué inteligente! ¡Qué astuto!»”, expresó el buen sacador, de 27 años.

Con sorna, comentó que está mucho más tranquilo por que a su saque de abajo se lo vea como algo positivo: “Yo jugaba contra Nadal durante tres horas, no ganaba ni un solo punto e hice un saque de abajo... «No sé si es suficiente bueno para el tenis». Pero cualquiera que lo hace es un genio. No sé... Estoy orgulloso de que la gente se dé cuenta de que es una forma diferente de ganar un punto. Pero es muy gracioso...”, agregó, con pensamientos más sugerentes que asertivos.

Sushi en la rueda de prensa

Kyrgios debutó este martes en Wimbledon con un 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3-7) y 7-5 sobre Paul Jubbs y este jueves se enfrentará con el serbio Filip Krajinović. En su triunfo inaugural tuvo algunos comportamientos polémicos, como el escupitajo a un aficionado que lo agravió. “Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una m..., desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo por qué ocurre todo el tiempo. ¿Alguna vez fuiste a un supermercado y comenzaste a regañar a alguien que escaneaba los comestibles? No. Entonces, ¿por qué lo hacen cuando estoy en Wimbledon? ¿Por qué? Amo Wimbledon. Eso no tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que cree que por estar en redes sociales tiene derecho a decir lo que quiera y sigue haciéndolo en la vida real. Lo hace porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, dado que me metería en problemas”.

El salivazo simbólico contra un espectador

Las controversias no terminar en eso. En las discusiones con el juez de silla y una jueza de línea, a uno lo llamó “soplón” y a otro le señaló su avanzada edad. “Estas personas tienen más de 90 años, no pueden ver la pelota. No creo que eso sea lo ideal cuando se juega un deporte de márgenes tan pequeños. De hecho, las personas más jóvenes tienen mejor vista. Cuando se juega un deporte por cientos y miles de dólares, ¿no deberíamos tener personas realmente listas?”, se quejó.

La eliminación a Raducanu

La francesa Caroline García venció por 6-3 y 6-3 a Raducanu en el court central, por la segunda etapa. La campeona del Abierto de Estados Unidos no vivirá otro torneo soñado en Londres, a diferencia de en 2021, cuando se dio a conocer al mundo al alcanzar los octavos de final pese a estar fuera de las 300 primeras posiciones del ranking. Esta vez, Raducanu pareció sentir la presión de ser la gran esperanza británica y cayó ante una tenista que viene de ser campeona de dobles en Roland Garros y ganó en Bad Hombug hace unos días.

Emma Raducanu quedó eliminada en la segunda etapa de Wimbledon y entristeció a los británicos. Alastair Grant - AP

Tendrá otras oportunidades en Wimbledon la chica de 19 años nacida en Canadá pero representante de Reino Unido. El año pasado durante el mismo torneo se retiró en los octavos de final porque sintió palpitaciones y dolor en el pecho. En ese momento pidió asistencia médica y no pudo continuar ante la australiana Ajla Tomljanovic. Parece no ser el año de Raducanu, que desde que conquistó el US Open a fines del año pasado no ganó tres partidos seguidos en ningún certamen.

La insólita eliminación de Davidovich Fokina

Otra situación poco usual se dio en una de las canchas secundarias, entre el checo Jiri Vesely y el español Alejandro Davidovich Fokina. En el súper tie break (desempate al mejor de 10 en el quinto set), este último recibió una advertencia por exceso verbal. Estando 9-7 el tanteador en favor de Vesely, es decir, con match point en favor del checo, Davidovich Fokina, enojado, arrojó una pelota fuera del estadio. Eso desencadenó un punto de penalidad, y por ende, la pérdida del partido para el español, por 6-3, 5-7, 6-7 (2-7), 6-3 y 7-6 (10-7).

El enojo que le costó el partido a Davidovich Fokina

Luego de la derrota, Davidovich Fokina fue autocrítico y manifestó que “las reglas están puestas”. Y agregó: “Si cometí un error, tengo que asumirlo. Tocó en la pelota de partido, como podía tocar en el 5-4. Da igual. No sabía que iba a cobrarme un punto de penalidad. Pensaba que eran diferentes conductas, y me lo ha explicado luego”. Por último, continuó lamentándose: “Intentaré que no pase en el futuro”.

Eliminación y tristeza para Muguruza

Ni la pausa por la falta de luz natural recuperó a Garbiñe Muguruza. La española, que reanudó este miércoles su encuentro de estreno en Wimbledon 2022, fue fue de mal en peor y quedó eliminada por la belga Grett Minnen por 6-4 y 6-0. La venezolana de nacimiento no atraviesa un buen momento. Campeona de Wimbledon en 2017, suma eliminaciones consecutivas en primeras ruedas del nivel de Grand Slam, en Roland Garros y en Londres. Es la primera vez que le ocurre desde 2019, cuando lo sufrió en Wimbledon y Flushing Meadows.

La inusual tristeza de Garbiñe Muguruza en medio del juego, frente a la belga Grett Minnen.

Tras perder el primer set el martes, en los 19 minutos que duró este miércoles ganó apenas seis puntos y al final del partido manifestó su desazón en la silla, luego de que Minnen se pusiera 5 a 0. Su rostro de tristeza, al borde del llanto, reflejó dolor e impotencia indisimulables.