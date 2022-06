Wimbledon: la remontada de Carlos Alcaraz a puro ace, el nuevo récord de Novak Djokovic y la rápida despedida de los argentinos

El fenómeno español Carlos Alcaraz tiene, apenas, 19 años y ya es una de las mejores diez raquetas del mundo (actual 7° del ranking). Sus resultados son estupendos y parece un veterano que todo lo sabe en el court, pero aún tiene mucho por seguir aprendiendo. En la apertura de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, al menos, supo sufrir para después ganar. El murciano estuvo dos sets a uno abajo pero terminó por derrotar al alemán Jan-Lennard Struff (155°, 29° en agosto de 2020) por 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (7-3) y 6-4, en cuatro horas y once minutos.

“Fue, probablemente, mi mejor partido con el saque” , expresó Alcaraz, entrenado por Juan Carlos “Mosquito” Ferrero, no bien terminado su match en el court 1 del All England, el segundo en importancia del certamen. ¿Por qué aseguró eso? Si bien Struff le quebró el servicio seis veces, Alcaraz anotó ¡30 aces! Logró el 65% de los primeros servicios, consiguió el 76% de puntos ganados con el primer saque y el 56% con el segundo. Ese golpe fue, sin dudas, uno de los que más lo ayudaron para dar vuelta un partido espinoso, que bien lo podría haber hecho trastabillar. Alcaraz, que exhibió frialdad en los momentos decisivos, anotó 73 tiros ganadores y cometió 40 errores no forzados.

Carlos Alcaraz durante su match ante el alemán Struff, en el court 1 de Wimbledon. SEBASTIEN BOZON - AFP

Ante Struff se trató del primer partido de Alcaraz desde el 31 de mayo pasado, cuando perdió en los cuartos de final de Roland Garros con el alemán Alexander Zverev. El estado físico del joven español era toda una incertidumbre, porque desde que llegó a Londres siempre se entrenó con un vendaje en el codo derecho (también lo utilizó ante Struff) y sus ensayos sobre el césped británico no habían sido del todo buenos. Pero ahora ya superó la tensión del debut y en la segunda ronda se medirá con el vencedor del duelo entre Tallon Griekspoor (Países Bajos) y Fabio Fognini (Italia).

“Empecé en Wimbledon el año pasado con cinco sets y este año hago lo mismo, esto quiere decir que me gusta jugar sobre hierba, que no quiero dejar la pista”, bromeó Alcaraz. En 2021, en su estreno absoluto en el All England, derrotó al japonés Yasutaka Uchiyama por 6-3, 6-7 (4-7), 6-2, 3-6 y 6-3 antes de caer con el ruso Daniil Medvedev, por la segunda ronda.

La sorpresa del día 1 en Wimbledon. Alejandro Davidovich Fokina (37°) tuvo 3 match points: sacó 7-6, 6-4, 5-3 y 40-0, pero Hubert Hurkacz (7° favorito) lo quebró y se llevó el tercer set por 7-5. El polaco ganó 6-2 el cuarto. Pero el quinto lo logró el español por 7-6 (10-8). Una locura de match.

“La movilidad en césped para mí es lo más complicado, porque cuesta arrancar, cuando te hacen un drop o te desplazan a un lado. Intento ver los entrenamientos de los mejores jugadores y copiar algunas cosas de ellos. Miro videos de Rafa Nadal, de Roger Federer, de Novak Djokovic y de Andy Murray, que para mí son los mejores en el tema de movimientos”, expresó el niño maravilla.

Los récords de Djokovic

Djokovic, actual número 3 del mundo y seis veces campeón de Wimbledon, derrotó al coreano Soonwoo Kwon (81°) por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 en la apertura de la acción en el court central (con el techo retráctil cerrado debido a la lluvia), en la que representó su victoria número 80 en el certamen británico. De esta manera, el serbio se convirtió en el primer tenista (hombre o mujer) en registrar esa cantidad de triunfos individuales en cada uno de los Grand Slam.

“Siempre es único cuando te toca jugar como el campeón defensor, ser el primero en pisar el césped”, dijo Djokovic, que en la final del año pasado derrotó al italiano Matteo Berrettini y mantiene una racha de 22 triunfos consecutivos en el certamen (perdió por última vez en los cuartos de final de 2017, ante el checo Tomas Berdych).

El partido ante Kwon fue el primero de Djokovic desde que perdió ante Rafael Nadal en los cuartos de final del Abierto de Francia, el 31 de mayo pasado. Nole empezó la búsqueda de su séptimo trofeo de Wimbledon, con el que igualaría la línea histórica de Pete Sampras y William Renshaw (el máximo ganador es Roger Federer, con ocho).

Novak Djokovic venció al coreano Kwon en la primera ronda de Wimbledon 2022. ADRIAN DENNIS - AFP

El próximo rival del jugador entrenado por el croata Goran Ivanisevic será el ganador del duelo entre el australiano Thanasi Kokkinakis y el polaco Kamil Majchrzak.

La primera jornada se cerró con la victoria del ídolo local: Andy Murray eliminó al australiano James Duckworth por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4. A los 35 años y desde el puesto 52° del ranking, al bicampeón británico del All England le espera otro reto interesante en la segunda rueda: el norteamericano John Isner, que anotó ¡54 aces! en su victoria en cinco sets ante el francés Enzo Couacaud.

Caídas de Etcheverry, Delbonis y Coria

Los tres argentinos que salieron a la cancha en la primera jornada de Wimbledon no lograron celebrar: el platense Tomás Etcheverry (77°), el azuleño Federico Delbonis (84°) y el rosarino Federico Coria (67°) se despidieron en el estreno.

Etcheverry, de 22 años y entrenado por Carlos Berlocq, disputó su primer partido de main draw de Wimbledon, y cayó ante el francés Ugo Humbert (actual 112°, ex 25°) por 6-3, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, en 3h28m.

En su partido número 44 de un cuadro principal de Grand Slam (récord 12-32), séptimo en Wimbledon (0-7), el zurdo Delbonis perdió en la primera ronda del major británico ante el neerlandés Tim van Rijthoven (104°; sorpresivo campeón en ‘s-Hertogenbosch) por 7-6 (9-7), 6-1 y 6-2, en 1h42m.

Coria ganó la final de un challenger sobre polvo de ladrillo el domingo en Milán y este lunes cayó en la primera ronda de Wimbledon. Clive Brunskill - Getty Images Europe

Coria, entrenado por Andrés “Gringo” Schneiter, decidió no prepararse sobre césped y la semana pasada jugó un Challenger sobre polvo de ladrillo, en Milán, con el objetivo de sumar puntos para el ranking (de hecho, ganó la final el domingo). Llegó este lunes a Londres y, casi sin pisar el césped británico, salió a jugar la primera ronda de Wimbledon ante el checo Jiri Vesely (68°). Se despidió al perder por 6-3, 6-2 y 7-6 (7-3).

Por jugar la primera ronda del main draw de singles de Wimbledon los jugadores se aseguran un premio de 50.000 libras (US$ 61.400).