Wimbledon. Francisco Cerúndolo, en el court central y ante Rafa Nadal, el partido con el que “soñó” jugar durante toda su vida

A Francisco Cerúndolo le gustan los desafíos grandes. A diferencia de los tenistas que se intimidad frente a los rivales de alta categoría o ante los escenarios más tradicionales del circuito, el argentino de 23 años se envalentona. Luego podrá ganar o perder, claro, pero en su entorno dicen que es bastante “inconsciente” ante ciertos marcos grandes y sale a tratar de castigar la pelota sin reparar en el exterior.

Así lo hizo, por ejemplo, en marzo del año pasado, cuando pisó el emblemático court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club siendo el número 137 del ranking mundial. En el ATP porteño pasó la clasificación, en las semifinales superó a un finalista de Montecarlo como el español Albert Ramos Viñolas y llegó a la final ante Diego Schwartzman (por entonces 9° del mundo, el Peque se consagró al imponerse por 6-1 y 6-2). Descontracturado y con fuego en la raqueta, Cerúndolo se convirtió en la revelación del último Masters 1000 de Miami llegando a las semifinales: fuera de los mejores cien (más precisamente, 103°), derrotó a varias figuras del tour antes de caer ante Casper Ruud.

¿Cuál es el próximo desafío del mayor de los hermanos Cerúndolo [también están Constanza, de 22 años y jugadora de hockey sobre césped en Belgrano Athletic, y Juan Manuel, de 20, actual 122° y campeón del Córdoba Open 2021]? Este martes, en la segunda jornada de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, Francisco se medirá con el máximo ganador de trofeos major (22), el español Rafael Nadal. ¿En qué estadio? En el court central, el estadio que esta temporada celebra su centenario. El match está programado para el segundo turno: la acción comienza a las 9.30 de la Argentina (cuatro horas más en Londres) con el partido entre la polaca Iga Swiatek (1°) y la croata Jana Fett.

“Es el partido que quise jugar toda mi vida” , confió el porteño. Nunca se enfrentó con Nadal. Tampoco con Novak Djokovic ni con Roger Federer. “Cuando vi el cuadro, por un lado me puse contento, porque tenía ganas de jugar contra él, contra Federer o contra Djokovic antes de que se retiren, porque sé que no les quedan muchos años. Por otro lado sé que es un desafío muy lindo porque me enfrento a uno de los mejores de la historia o al mejor”, declaró el actual 41° del mundo ante la agencia EFE.

Wimbledon: Rafael Nadal buscará su 23° trofeo de Grand Slam. dpa - PA Wire

En la casa de los Cerúndolo se respira deporte (y tenis, sobre todo). Papá Alejandro Cerúndolo y mamá María Luz Rodríguez tienen un vínculo con el arte de las raquetas desde siempre. El Toto estuvo entre los mejores 310 jugadores del mundo en 1982, siguió su carrera como formador y entrenador de numerosos jugadores. María Luz también fue tenista profesional, aunque compitió menos tiempo ya que repartió su carrera deportiva con la universitaria (se recibió de psicóloga en la UBA, con un posgrado en la rama deportiva). Y todos tienen en Nadal a una referencia.

“Al ser argentino, a los españoles los miramos mucho, porque juegan parecido a nosotros, les gusta más jugar en tierra. A los tres (Djokovic, Nadal y Federer) los tengo como ídolos. Cada uno tiene sus cosas en las que son mejores que los otros, pero son todos buenísimos. Jugar contra un referente, un ídolo, uno de los mejores de la historia, va a ser muy especial” , describió Cerúndolo, que solamente tiene un partido ganado sobre césped. Fue el 14 de este mes, en la primera rueda del ATP de Queen’s, sobre el español Pedro Martínez por 6-3 y 6-2 (luego cayó con el británico Ryan Peniston). Antes de desembarcar en el All England, el jugador entrenado por Kevin Konfederak actuó en Eastbourne, donde perdió en su debut ante el estadounidense Tommy Paul en tres sets.

Francisco Cerúndolo fue la revelación del último Masters 1000 de Miami alcanzando las semifinales.

El partido de este martes será el primero de Cerúndolo en el main draw de Wimbledon . El año pasado, si bien no superó la clasificación, se quedó con buenas sensaciones en la superficie más inestable del tour luego de ganar dos partidos, ante el brasileño Felipe Meligeni y el italiano Roberto Marcora (cayó en la tercera y última rueda de la qualy ante el chino Zhizhen Zhang). El que jugará este martes, además, será el tercer partido de Fran en el cuadro principal de un grande, el primero fuera de Roland Garros. Todavía no logró victorias en este tipo de certámenes.

“Sé que será un desafío muy difícil ante Nadal, pero saldré, como siempre, a dar lo mejor. Quiero disfrutarlo y hacer valer mi juego”, aventura Cerúndolo, a pocas horas de pisar el emblemático césped de la Catedral londinense.

El debut de Schwartzman, Báez y Bagnis

Además de Francisco Cerúndolo, este martes debutarán otros tres argentinos en el cuadro de singles del major británico. Diego Schwartzman, 12° preclasificado, se medirá con el estadounidense Stefan Kozlov en el tercer turno del court 18 (la acción en esa cancha comienza a las 7 de la Argentina, con un partido del cuadro femenino y, luego, tiene programado uno del cuadro masculino).

Sebastián Báez, 31° favorito, debió jugar este lunes pero por el amontonamiento de partidos que se produjo por las malas condiciones climáticas, el desafío se pasó para este martes. El bonaerense jugará, en el primer turno del court 11 (a las 7 de nuestro país), ante el japonés Taro Daniel.

Mientras que en el cuarto match de la cancha número 6, Facundo Bagnis se presentará ante el austriaco Dennis Novak.