Con distintos objetivos, pero con la misma ilusión, 32 tenistas comienzan a desandar este lunes y hasta el próximo domingo 29 de noviembre, el cuadro principal de la sexta edición del WTA Argentina Open en Buenos Aires, el torneo femenino más importante de los que se juegan en el país y uno de los más destacados entre los que componen la gira latinoamericana en esta parte del año. Con la particularidad de tener esta vez más presencia local que nunca: serán diez las jugadoras que desandarán el camino hacia el título, entre ellas la gran favorita y N° 1 del tenis argentino, Solana Sierra, y Nadia Podoroska, la máxima referente de la actual generación y semifinalista de Roland Garros 2020.

El WTA Argentina Open representa una posibilidad ineludible, especialmente para las jugadoras de la región. El certamen que desde hace un par de años tiene lugar en el Tenis Club Argentino de Palermo le ofrece a las jugadoras no solo la posibilidad de tener competencia de nivel sino de sumar buenos puntos. Para algunas, la mira cercana en la United Cup o el mismísimo Australian Open de enero las pone ante la posibilidad de unidades muy valiosas y, para otras, es ni más ni menos que la chance de hacer sus primeras participaciones a este nivel. Están las de estreno, las que ya tienen varias participaciones, e incluso las que por alguna u otra razón ocuparon posiciones altas y hoy se encuentran más relegadas en el ranking, las de pasado top.

Después de 14 meses, Nadia Podoroska está de vuelta en el circuito y quiere aprovechar su oportunidad @tomistenis (AAT)

A su vez, el dato “negativo” es que se trata del final de una temporada exigente que le cobra un alto precio a varias tenistas (esta vez no fue la excepción): las bajas por lesión y el desgaste. Por esta razón no estarán la riojana Jazmín Ortenzi y la cordobesa que tuvo un año de despegue y es uno de los nombres que más promete, Luisina Giovannini.

En este contexto sobresale la presencia de otras diez tenistas locales: Solana Sierra (105° del ranking de la WTA), Julia Riera (137), Nadia Podoroska (190), Lourdes Carlé (233), Victoria Bosio (339), Luna Cinalli (600), Lourdes Ayala (666), Berta Bonardi (669), Josefina Estévez (690) y Sol Larraya Guidi (1046).

Para Solana, de 22 años, se trata de su tercera participación, contando la edición 2023 como la más resonante para ella, ya que alcanzó los cuartos de final. El año pasado, temporada en que ganó dos títulos 125 (como la categoría que tiene este de Buenos Aires) y dio la sorpresa alcanzando los octavos de final de Wimbledon, no pudo estar en Buenos Aires, por lo que su vuelta es como una celebración. Lo mismo ocurre con el caso de Nadia Podoroska, que con 29 es la máxima referente de esta camada de jugadoras y atraviesa un año especial.

Lourdes Carlé es la argentina con mejores antecedentes en el WTA Argentina Open 2026 Manu Fernandez - AP

La rosarina, semifinalista de Roland Garros 2020, temporada en el que alcanzó la 36° posición del ranking y se metió definitivamente en la élite, volvió a jugar en mayo pasado, tras 14 meses de ausencia en el circuito por lesión. Para ella, que solo participó una vez en el WTA Argentina Open (en 2022, con una prematura eliminación en singles y alcanzando semifinales junto a la montenegrina Danka Kovinic en dobles), esta es una especie de revancha que no quiere desaprovechar. En septiembre fue finalista del WTA 250 de San Pablo y sabe también lo que es coronarse a este nivel, ya que ganó tres títulos 125.

Lourdes Carlé, dueña de una corona de singles en esta categoría, es la más encumbrada de las locales en este torneo. Lulú, de 26 años, alcanzó la final 2023, en la que perdió ante la brasileña Laura Pigossi y en 2024 llegó hasta las semifinales, instancia en la que cayó ante la polaca Katarzyna Kawa. Sin embargo, sí sabe lo que es quedarse con ese deseado trofeo del mate, característico del Argentina Open (en febrero se entrega el mismo en el certamen de varones): en ese mismo 2023 fue campeona de dobles junto a la griega Despina Papamichail.

Junto a Sierra, Podoroska y Carlé, aparece otra favorita local: más por cualidades que por presente: Julia Riera. La pergaminense de 24 años fue semifinalista en 2023, instancia en la que justamente cayó ante Carlé. En Montevideo, en el torneo siguiente, ganó el, por ahora, único WTA 125 que tiene en su vitrina. La “Araña”, inclaudicable en espíritu y lucha, es una oponente difícil para cualquiera.

A su vez, serán debutantes en este cuadro principal Berta Bonardi, Luna Cinalli, Sol Larraya Guido (invitadas) y Josefina Estévez y Lourdes Ayala, quienes avanzaron desde la qualy que finalizó este domingo.

El dato destacado, entre ellas, es que Larraya Guidi llegará “con lo justo” tras la larga y desgastante gira por Japón de este fin de semana con el equipo argentino de Billie Jean King Cup que compitió por el ascenso al Grupo Mundial II (segunda categoría). Las conducidas por Paola Suárez afrontaron la serie con cuatro debutantes y cayeron por 4 a 0, pero para la tenista tandilense de solo 18 años se trató de una posibilidad especial: ni más ni menos que la de hacer su estreno en el equipo albiceleste.

Entre el resto de las participantes del cuadro de este WTA Argentina Open destacan otras dos ex-tops: la italiana Martina Trevisan, de 33 años y hoy 298 del ranking y como Podoroska, semifinalista de Roland Garros, en 2022. Luego, la que se lleva las miradas por su enorme recorrido y sus ganas, a los 40 años, es la estadounidense nacida en Uzbekistán, Varvara Lepchenko, 217° y finalista el año pasado.

Martina Trevisán, semifinalista de Roland Garros 2022, es una de las jugadoras más experimentadas del WTA Argentina Open

Entre los nombres a seguir en esta edición, por condición de promesa y futuro, sobresale la checa de 18 años, Laura Samson, segunda preclasificada, que atraviesa una gran temporada. Ganó el WTA 125 de Targu Mureș, en Rumania, y dos torneos ITF W75, en Kursumlijska Banja y Trnava. Además, fue finalista del WTA 125 de Mallorca y alcanzó las semifinales en Ljubljana, Modena y Sopo. En el WTA 1000 de Madrid llegó a los octavos de final (tercera ronda) por primera vez. Es la subcampeona junior de Roland Garros 2024.

El WTA Argentina Open inicia este lunes su sexta edición, pero hasta ahora no vio coronarse a ninguna jugadora local en singles. Por el contrario, se sucedieron las campeonas extranjeras. Por países, Hungría lidera el historial del torneo con tres títulos obtenidos por Anna Bondár en 2021 y Panna Udvardy en 2022 y 2025. Brasil tiene una conquista gracias a Laura Pigossi en 2023, mientras que Egipto hizo lo propio por Mayar Sherif, que se consagró en 2024. Por eso, la presencia de diez tenistas albicelestes no hace menos que alimentar la ilusión de que una jugadora local pueda celebrar en Buenos Aires.

La bicampeona húngara del WTA Argentina Open, Panna Udvardy, no estará en la edición de este año ALEJANDRO PAGNI

Partidos de este lunes y todo lo que hay que saber

El WTA Argentina Open comienza este lunes 23 de noviembre, con el siguiente cronograma de juego:

CANCHA CENTRAL

11: Berta Bonardi (Argentina) vs. Carole Monnet (Francia).

Berta Bonardi (Argentina) vs. Carole Monnet (Francia). A continuación: Josefina Estévez (Argentina) vs. Ariana Geerlings (España).

Josefina Estévez (Argentina) vs. Ariana Geerlings (España). A continuación: Nuria Brancaccio (Italia) vs. Anastasia Zolotareva (nacionalidad no especificada en el cuadro oficial).

Nuria Brancaccio (Italia) vs. Anastasia Zolotareva (nacionalidad no especificada en el cuadro oficial). No antes de las 16:Despina Papamichail (Grecia) vs. Julia Riera (Argentina).

CANCHA 3

11: Martina Trevisan (Italia) vs. Ayana Akli (Estados Unidos).

Martina Trevisan (Italia) vs. Ayana Akli (Estados Unidos). A continuación: Polona Hercog (Eslovenia) vs. Ipek Oz (Turquía).

Polona Hercog (Eslovenia) vs. Ipek Oz (Turquía). A continuación: Varvara Lepchenko (Estados Unidos) vs. Abigail Rencheli (Estados Unidos).

La pergaminense Julia Riera sera nuevamente una de las máximas atracciones del WTA Argentina Open JULIEN DE ROSA - AFP

La particularidad del WTA Argentina Open 2026 es la incorporación de las jornadas nocturnas a partir del miércoles. La decisión responde al análisis que viene haciendo Tennium, la empresa organizadora que también lleva adelante el Argentina Open masculino en febrero, sobre la incorporación de una franja de partidos que potencie la llegada del público por fuera de los habituales horarios laborales.

Las jornadas inician a las 11 (horario argentino) y los partidos se desarrollan en el tradicional Tenis Club Argentino de Palermo (Valentín Alsina 4375). Las entradas, cuyo precio arrancan en los 10.000 pesos, están disponibles en el sitio de Ticketek.

A su vez, los partidos se pueden seguir por televisión a través de TyC Sports y DSports, online a través de los cableoperadores Flow, DGO y Telecentro Play (sintonizando los canales deportivos) o en las plataformas de TyC Sports Play y de la WTA.