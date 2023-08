escuchar

Después de que el presidente de la Federación Española de Fútbol besara a la futbolista Jenni Hermoso durante los festejos por la victoria del seleccionado en el Mundial de Fútbol Femenino, Luis Rubiales salió a pedir disculpas. “Seguramente me he equivocado. Lo tengo que reconocer”, dijo, y aseguró: “En un momento de máxima efusividad -sin ninguna mala intención- ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea y sin mala fe de ninguna de las dos partes”.

“Lo veíamos como algo normal, pero fuera se ha generado un revuelo porque desde luego que si hay gente que por esto se ha sentido dañada tengo que disculparme, no queda otra”, apuntó Rubiales en un video difundido hoy por medios locales. “Y además aprender esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, sobre todo en una ceremonia, pues tiene que tener más cuidado”, agregó.

Ayer, tras la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol Femenino, en una final que se celebró en el Accor Stadium de Sídney, en Australia, contra Inglaterra, Rubiales besó a Hermoso en medio de la felicitación de la reina Letizia y la infanta Sofía a las jugadoras de La Roja. La jugadora no tardó en expresar su disconformidad con el gesto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y dijo: “No me gustó”.

En medio de la celebración del triunfo de la selección española, las jugadoras protagonistas del momento histórico subieron al podio para recibir la felicitación de la reina Letizia y de la infanta Sofía. En la fila, se encontraba Luis Rubiales, presidente de la RFEF, quien, cuando la futbolista Jenni Hermoso lo saludó con un abrazo, la agarró de la cabeza y le dio un beso en los labios.

Luis Rubiales le dio un beso a la jugadora Jenni Hermoso

Un incómodo momento que, posteriormente en el vestuario, la jugadora detalló a través de un vivo en Instagram. “Eh, pero no me ha gustado”, señaló la futbolista a sus compañeras, cuando la consultaron por el beso que le dio Luis Rubiales momentos antes. Y agregó: “Pero, ¿y qué hago yo? Mírame a mí”.

Tras la viralización del gesto de Rubiales, los usuarios de las redes sociales compartieron su crítica hacia la actitud del presidente de la RFEF. “Lo que hace Rubiales es pura cultura de la violación”, señaló la activista Beatriz Gimeno. Y agregó: “Considera que tiene derecho a besar en la boca a una mujer que en absoluto quiere lo mismo. Y hacerlo a la vista de todo el mundo demuestra hasta qué punto cree que puede”.

La periodista Raquel Ejerique apuntó: “El impresentable beso robado de Rubiales evidencia que aún tenemos mucho que ganar. Por ejemplo, el respeto a nuestro cuerpo”. “Pues si a ella no le ha gustado ni tampoco es consentido, es acoso, abuso de poder, machirulada y delito”, concluyó Carla Antonelli, la primera mujer trans diputada en España.

Posteriormente, Jenni Hermoso habló sobre lo sucedido y pidió que no se le diera “más vueltas”. “Fue un gesto mutuo, totalmente espontáneo, por la alegría inmensa que da ganar un Mundial”, expresó la jugadora en unas declaraciones que la RFEF facilitó a la Agencia EFE. Y agregó: “El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras fue de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, ganamos un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”.

El descargo inicial de Rubiales tras las críticas por el beso a Jenni Hermoso: “Un pico de amigos”

Luis Rubiales, exfutbolista oriundo de Las Palmas de Gran Canaria, se convirtió en presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en mayo de 2018. En septiembre de 2022, protagonizó un tenso cruce con las jugadoras de la selección española, luego de que 15 futbolistas renunciaran tras pedir sin éxito la destitución del DT Jorge Vilda. En tanto, Rubiales respaldó al técnico y señaló que no iban a ceder a “presiones”.

Rubiales se situó en varias ocasiones en el foco de la polémica. En mayo de 2022, el tío y exjefe de Gabinete de Luis Rubiales, Juan Rubiales, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que el presidente de la RFEF destinó dinero de la organización al “pago de orgías”, según consignó el diario El Mundo.

Según la declaración de Juan Rubiales, el presidente de la RFEF realizó “a principios de 2020, una fiesta en un chalet privado de Salobreña [Granada, Andalucía]”, que tenía como objetivo “unas jornadas de trabajo” que nunca se celebraron. Al contrario, Luis Rubiales, según declaró su tío, el alquiler de la vivienda se destinó “únicamente para disfrute de él y de su equipo más directo, pagándose los gastos con tarjetas de empresa de la propia RFEF”. Y agregó: “Se invitó por parte del exfutbolista y amigo del presidente Nené a un grupo de 8 a 10 chicas jóvenes”.

Acerca de la polémica por el beso que el presidente de la RFEF le dio este domingo a Jenni Hermoso, Luis Rubiales señaló: “No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad. Un pico de dos amigos, celebrando algo... No estamos para gilip***”, señaló, en diálogo con el periodista español Juan Manuel Castaño en Cadena COPE. Y agregó: “Vamos a disfrutar de lo bueno y no me comentes cosas de gente que no sabe ver lo positivo”.

En tanto, la ministra de Igualdad Irene Montero catalogó el hecho como “violencia sexual” y la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional pidió la dimisión de Luis Rubiales. “Su falta de decoro, irresponsabilidad e indecencia, nos avergüenza. Estaremos encantadas en darle la formación que necesita o dimita”, señaló la institución en un comunicado.

