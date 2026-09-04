Comienza la Triple Corona en Palermo: siete potrillos y ocho potrancas en dos carreras célebres del turf

Comienza la Triple Corona este sábado en Palermo, con la Polla de Potrancas y la Polla de Potrillos compartiendo cartelera. Separados por sexo, como sucede mundialmente en la instancia inicial de la serie más célebre del turf, en el capítulo argentino de este año habrá ocho hembras y siete machos compitiendo por la primera gema, en sendas pruebas sobre 1600 metros de arena, como sucede sin pausa desde 1895. La jornada comienza a las 13.30, con otros 14 cotejos, entre ellos el General San Martín, otro Grupo 1, pero para ejemplares adultos y fondistas.

Los ojos están puestos en esos 15 anotados. Son los que llegaron, a juzgar por sus equipos de trabajo, en condiciones de buscar el triunfo, aunque las mayores miradas se las lleven los potrillos, que históricamente son los que siguen por el camino dorado de una proeza que no se completa hace tres décadas. Desde 1996, cuando Refinado Tom conquistó la Polla y luego repitió en el Jockey Club, en el césped de San Isidro, y en el Nacional, de regreso a Palermo, ninguno fue capaz de enlazar los tres grandes premios. Se abre la ilusión, ahora, a la generación 2023, en un recorrido que sólo pueden desafiar una vez en su vida, cuando tienen 3 años. Pero es paso a paso, claro, y primero está este compromiso en una distancia que la mayoría ya conoce.

Fletcher ganó las últimas tres veces que compitió sobre arena; es el favorito de la Polla de Potrillos 2026 Hapsa

Correr las Pollas significa haber superado varias etapas previas, entre ellas una buena crianza, la doma, mostrarse competitivos en el entrenamiento y la competencia, y tener la capacidad y la salud para estar en las gateras con pretensiones. De los 6528 caballos nacidos en 16 provincias entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024, que son los habilitados para ser anotados, solamente un grupo reducido está en carrera. De 3279 potrillos que dieron a luz en ese lapso en el país, siete serán rivales, a las 18, todos montados por jinetes argentinos, en una circunstancia inusual.

Fletcher viene de ganar el clásico preparatorio que se disputó el mes pasado en la misma pista e igual recorrido. Las tres últimas veces que corrió sobre arena llegó al disco adelante, en una cosecha que únicamente se interrumpió por una visita al césped en el que se sintió incómodo en la pista blanda, por las lluvias. En cambio, en la pesada de Palermo viene de perderlos de vista, como ya había sucedido al salir de perdedor. Para Roberto Pellegatta, su entrenador, la cita no tiene secretos, ya que la conquistó en múltiples oportunidades. El jockey William Pereyra, invicto en su silla, vuelve a tomar sus riendas después de dejar su lugar en las dos últimas salidas por otros compromisos. Para el stud Chos Malal es revivir las ilusiones que provocaron Belleza de Arteaga y Cima de Areco, dos yeguas que llegaron a los Estados Unidos tras sus campañas locales, también bajo la tutela del equipo que incluye a Juan Franco Saldivia, que atraviesa los últimos días de una sanción. Así, el viaje de sus propietarios desde Neuquén volverá a ser con grandes expectativas.

El Clásico Miguel Cané ganado por Fletcher

Autorretrato ya se enfrentó con el anterior en dos ocasiones y quedó en ambas detrás. Luego, logró dos victorias seguidas, una de ellas en la Polla de Potrillos (G3) de La Plata, hace cuatro semanas, en un final ajustado con dos rivales. Reservado por su criador, el haras Tres Jotas, desciende de Angiolo y Marlotte, lo que significa la unión de un padrillo que en su campaña de pista se destacó en la velocidad, pero llegó a ser uno de los favoritos en la Polla porteña de 2011, y es propio hermano de El Resero Con Capa, que perdió su invicto en la edición 2025 de esta carrera. Incluso, su hermana materna Madonna Benois obtuvo las Polla de Potrancas del Bosque y de Palermo en 2023.

En su último éxito dejó en el camino a Los Llanos y a Cavaradossi, tercero y cuarto, respectivamente, en una prueba de la que se esperaba más de ellos. El primero, que compite desde enero pasado y es el más ganador del lote con cuatro triunfos, siempre se sacó la foto en La Plata, en compromisos desde los 1000 a los 1600 metros y buscará emular a su padre, Le Blues, que ganó la Polla en 2015. El otro no se sintió cómodo con el trazado sureño en su primer viaje hacia allí y regresa a la cancha en la que salió de perdedor y en la que es entrenado a diario, con la esperanza de sorprender y darle el primer éxito de los grandes al stud Don Valentino.

Linguado, segundo de Fletcher a seis cuerpos en el clásico preparatorio que marcó su debut en ese nivel, está en una etapa de progresos y estrenará jockey, Kevin Banegas. Vaya curiosidad: el jinete que viene de derrotarlo es el que se sube para intentar dar vuelta la historia.

La Polla de Potrillos que Autorretrato ganó en La Plata

Buin tiene apenas un antecedente, un tercer puesto hace poco más de dos semanas, por lo que una victoria suya obligaría a agregar un capítulo en el puñado de potros que salieron de perdedor en esta instancia. Eso que sucedió en la primera edición, con Tom Force, cuando el parque caballar era muy menor en cantidad, registra como última hazaña de ese tipo la victoria de Berliner en 1994, porque hay que tenerse mucha confianza para animarse con un SPC no ganador en una cita de este tipo. En sus riendas estará alguien que conoce el camino: Gustavo Calvente ya la ganó tres veces, en poco más de dos décadas en la profesión.

Y El Volka es del mismo dueño de Los Llanos y tiene igual preparador [Marcelo Sueldo], pero con una campaña más humilde. Corrió en los tres hipódromos principales del país y venció sólo en La Plata, en un recorrido inferior. Pero estará en la pista y eso significa que también está en carrera por el premio de 50 millones de pesos al ganador.

Una hora antes, a las 17, se medirá un grupo más fuerte, el de las potrancas. Gran Gotera lleva tres victorias seguidas, las dos últimas en grandes premios; Robate un Beso es invicta en dos presentaciones, en pistas diferentes y con una gran aceleración en la recta final, y Look at to Me fue escolta a medio cuerpo de la anterior hace un mes y ahora llega más afilada. Completan la nómina La Santa Cándida, Candy Única, Hi Intense, Tardona y Niña Pastori.

El clásico que Robate un Beso le ganó a Look at to Me

En la propuesta de Palermo, que abarca atracciones millonarias en las apuestas, un patio de comidas, un agasajo al jockey recientemente retirado Julio César Méndez y actividades para la familia, en la otra pista, la de césped, a las 16.30 correrán los mayores, en el final del Campeonato de Oro Verde. Equal Mostaza, el brasileño Out of the Blue y The Gladiator’s Hat, que vienen de llegar separados por escaso margen en los tres primeros puestos del clásico en el que coincidieron el mes anterior y son preparados por el mismo cuidador, Carlos Daniel Etchechoury, volverán a encontrarse. Incluso, estarán en gateras consecutivas en la parte interna, por dentro de seis adversarios.

Todo está listo para la primera gran jornada del cuatrimestre más convocante de la temporada en el turf argentino. La historia espera con otra página por escribirse.