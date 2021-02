La pasión árabe por el turf se expresa en diversas competencias de alcance mundial; más allá de la posición final, la participación en el Jockey International Challenge fue una buena experiencia para María Luján Asconiga.

La jocketa argentina María Luján Asconiga y el brasileño Jorge Ricardo compartieron la undécima posición en el Jockeys International Challenge, tras cosechar un cuarto puesto y un quinto cada uno y seis puntos, en las cuatro carreras que comprendió el torneo. Incluso, Asconiga se quedó con las ganas en una de las pruebas, porque su caballo, Tell Me All, se negó a ingresar en los partidores a pocos segundos de la largada.

Ricardinho, que montó un par de ejemplares del príncipe Faisal, presidente del King Abdullaziz Racecourse, el hipódromo que es sede de la Saudi Cup, no tuvo muchas oportunidades en los desarrollos de esas competencias. En cambio, la jocketa le dio una chance a Botoolat, con la que atinó a buscar terreno libre hacia a los palos y progresó, hasta resultar quinta en el cierre del certamen.

Comentó luego Ricardo a Thesaudicup.com: "Ha sido una gran experiencia. Estoy impresionado con la atención que recibí aquí de la gente y de los trabajadores, muy amigables. El hipódromo es espectacular, uno de los mejores en los que competí, después de correr muchas veces en lugares como Francia, Brasil, Perú, Chile y Estados Unidos. Es una gran pista y lo disfruté".

El irlandés Shane Foley obtuvo dos triunfos y 30 puntos y quedó primero en el torneo, por lo que a las comisiones que le correspondieron sumó 30.000 dólares como campeón. El local Adel Alfouradi terminó segundo a 5 puntos, y los siguieron la japonesa Nakako Fujita y la sueca Malin Holmberg, las amazonas mejor clasificadas, que igualaron en el cuarto puesto.

Foley, de 32 años, dirigirá este sábado a uno de los rivales del argentino Miriñaque, Barbados, en The Red Sea Turf Handicap (3000 metros, césped, 2.500.000 dólares en premios), carrera que se va a largar a las 11.10 de la Argentina y será televisada en directo por ESPN Extra.

