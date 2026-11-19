Después de la deslumbrante victoria del potrillo Hi Pocho en el Gran Premio Nacional, el sábado pasado en Palermo, al stud El Gran Robert le quedó la mano caliente, como dirían en el básquetbol. Y este jueves, apenas cinco días después, otro de sus caballos, Adorado Rim, se adjudicó el Gran Premio Dardo Rocha, otra de las carreras fuertes del calendario del turf argentino y la más importante en el hipódromo de La Plata, con el gobernador Axel Kicillof en el Palco oficial y en la entrega del nuevo trofeo.

La caballeriza que esperó más de una década para ganar un Grupo 1, ahora tiene dos, en festejos casi en continuado. Otro equipo de trabajo, una manera diferente de acceder a ambos ejemplares y la misma alegría. El primero está en San Isidro, con Marcelo Sueldo, y este otro gran héreo, en Palermo, con Juan Franco Saldivia. El zaino pasó de largo en los metros finales en lo que fue su primera experiencia en 2400 metros, tras haber realizado su campaña en distancias menores. Y dejó segundo, a un cuerpo y medio, al gran favorito, The Gladiator’s Hat, que quedó a las puertas de igualar el récord de ganarlo dos veces seguidas, algo que apenas sucedió en dos ocasiones en 106 años.

Adorado Rim, con William Pereyra, se adjudicó el Gran Premio Dardo Rocha (G1) en La Plata @Hipodromo_LP

Toda una curiosidad: cuando Hi Pocho comenzó a competir, este Adorado Rim que es dos años mayor recién llegaba al lote de la familia Espósito. Fue en una de las subastas de caballos en entrenamiento del haras Firmamento en marzo pasado donde lo compraron, sabiendo en ese caso que se llevaban un ya ganador de dos clásicos en su primera temporada en las pistas. A las órdenes del nuevo preparador, apuntaron a cotejos de recorridos más extensos y superó todo lo bueno que ya traía.

Una de las cosas más lindas que tiene el turf es que en cualquier lado y momento se puede hacer realidad ese sueño. Y más si tiene los genes y la crianza de la cabaña de Juan Carlos Bagó, con cuya chaquetilla había obtenido un Grupo 2 y un Grupo 3 en sus inicios, en 2024. Para cualquiera podría representar una desazón por haberlo vendido, pero para Bagó ver ganar a los suyos con otros colores representa una emoción igual de grande y una buena publicidad.

Durante la disputa del Gran Premio Dardo Rocha, el gobernador Axel Kicillof se mostró en el Palco oficial junto a las autoridades del hipódromo de La Plata @Hipodromo_LP

También fue otro el jinete respecto del sábado. Esta vez no estuvo Iván Monasterolo, sino William Pereyra, el jinete de confianza del equipo de Saldivia. “Cuando perdió un poco de ritmo lo busqué y arrancó nuevamente, lo que me dio mucha confianza para el final”, señaló quien lo montaba la tercera vez -en tres hipódromos distintos- en una trayectoria de 25 salidas. Dos de ellas terminaron en éxito confirmado y la restante, en un distanciamiento por molestar en el final a Votá Bien, al que ahora dejó tercero, en un compromiso con 600 metros más de recorrido que aquel Clásico Carlos Gardel (L) de Palermo.

The Gladiator’s Hat salió a buscar temprano al por entonces puntero Votá Bien, le presentó pelea desde el último codo y al final no fue para ninguno de los dos. Esa batalla entre ellos se la llevó el favorito, pero no le quedaron energías para contener al vencedor y sólo le sirvió para quedarse con el segundo lugar, una cabeza delante del tercero Private Blend, uno de los competidores que venía de corriendo en el interior del país. Los clásicos fuertes que se disputan fuera de Buenos Aires también son un semillero de buenos protagonistas.

El nuevo trofeo, creado por Jerónimo Byrne, un egresado de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Artes, es una obra que representa un caballo integrado a un disco de llegada y fue seleccionado como ganador en el Concurso Provincial de Ideas Escultóricas que propuso la vigente administración, con el objetivo de crear un símbolo para la principal competencia platense y promover la participación de artistas vinculados a la universidad pública. Va al mismo stud que la estatuilla del Derby.

Antes, en un Joaquín V. González (G2-1600m) en el que algunos caballos tuvieron contratiempos por los palos en la recta final, Majority Wins los eludió al aparecer con toda su furia por afuera y pasó de largo en su primera visita a esa ciudad. A casi un año de su anterior triunfo y a 101 días de su última salida, en su debut en manos del preparador Luis Sánchez alcanzó el éxito más trascendente de una campaña que hasta aquí se había desarrollado entre Palermo y San Isidro, aunque con Cristian Velázquez como jinete principal, por el lazo afectivo y contractual que lo une al stud El Olimpo. “Después de algunos problemas que no le permitieron correr durante unos meses, lo preparamos especialmente para este clásico. Gracias al trabajo de todo el equipo es este resultado”, mencionó en la transmisión oficial el jockey que, astuto, posicionó a su montado libre temprano y aceleró antes de que lo hicieran sus escoltas, Lochness, sin experiencia de este nivel, y Autorretrato, el más joven del nutrido lote.

En el Ciudad de La Plata (G2-1200m), la prueba más valiosa para velocistas en ese trazado, la definición fue entre potrillos, con Shiawase dejando segundo otra vez al tordillo Cadiz, como el mes pasado, aunque esta vez en un desenlace más apretado que se reflejó en esa cabeza de ventaja en el espejo. Pelearon casi toda la recta final mano a mano y prevaleció el ejemplar cuyo nombre en japonés significa “felicidad”, que es la que vivió el equipo del stud Facundito con este vencedor de cinco de las seis pruebas que disputó, incluyendo los dos viajes al Bosque. Siempre con la preparación de Marcelo Sueldo y la conducción de Gonzalo Borda.

Blessed Shine se quedó con el Marcos Levalle (G2-1600m), reservado exclusivamente para yeguas e incorporado a la fecha suprema platense desde 2014. A los 6 años, una de las dos más veteranas del lote fue adelante desde la partida y se hizo perdiz para las atropelladoras en su regreso a la competencia luego de 61 días. Facundo Coria estuvo en las riendas de la zaina en las once victorias conseguidas en su campaña, ahora dejando a tres cuerpos a la escolta y favorita End of Spring. “No había mucha velocidad en la carrera y era ideal para dejarla ir adelante, serenarla y hacerla correr de firme después para escapar”, dijo el jinete, cuyo plan resultó perfecto para cobrarse desquite de la rival que la había relegado en julio pasado en un cotejo de las mismas características en esa misma cancha.

Además, antes del primero de los cinco clásicos jerarquizados disputados, el Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos de SPC (L-1100m) que obtuvo con autoridad Let me Dance, los alumnos Isaías Díaz, Tomás Gómez y Raúl Jerez recibieron los diplomas de egresados de la Escuela de Capacitación de La Plata. Más tarde, realizaron sus paseos delante del público, que aprovechó el feriado por el aniversario de la ciudad para colmar las tribunas, y quedaron disponibles ya para ejercer la profesión de jockeys, inicialmente como aprendices. También ellos fueron parte de la fiesta con la que sueñan ser protagonistas en el camino que comienzan a cabalgar.