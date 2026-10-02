Gran Premio Jockey Club: una carrera con 14 anotados, en la continuidad de una Triple Corona inédita

El camino hacia el Gran Premio Jockey Club parecía ir sumando figuras a lo largo de la temporada como para quitarle el sueño a cualquiera que quisiera tirarse un lance con un potrillo clase B. Sin embargo, las ventas al exterior, lesiones, algunos que tomaron otro camino y el reciente doping del ganador de la Polla, que recibió una dura rápida pena de seis meses de Palermo, hacen ilusionar a todos para el segundo paso de la Triple Corona, que se corre este sábado, a las 18.35, en los dos kilómetros de césped de San Isidro, con 14 ratificados.

A 142 años de la instauración del clásico con más historia del turf argentino, la lista de pretendientes tiene a dos de ellos en primer plano. Hi Pocho, que viene de ganar por varios cuerpos el Ensayo (G3-1800m), la carrera preparatoria en el mismo escenario, y Linguado, que heredó hace horas el primer lugar al modificarse el marcador en el que inicialmente había sido segundo del descalificado Fletcher, pasaron a ser primeras figuras, tras estar a la sombra de los principales referentes de la generación. Están en la competencia indicada en el momento justo.

Hi Pocho, que largará por afuera de todos sus rivales, lleva al jockey de todas sus salidas, el correntino Gonzalo Borda, quien comenzó a competir profesionalmente después de la pandemia del coronavirus y ya va camino a los 1000 éxitos. Para el jinete será la segunda experiencia en la prueba, tras haberla corrido por primera vez el año pasado con un caballo de bajos recursos. Dos de sus cinco triunfos grandes los logró en sociedad con Marcelo Sueldo, el preparador que confía en su capacidad para darle al alazán una victoria que ya tiene en los genes, ya que su padre Hi Happy ganó el Jockey Club hace 15 años. Para sus dueños sería algo inédito: el stud El Gran Robert, de Azul, no tiene conquistas de esta magnitud.

El triunfo de Hi Pocho en el clásico preparatorio

Linguado, con un perfil más especulador en el desarrollo, quedó en la carrera de la Triple Corona, por sucesión, cuando ya parecía inviable. Con siete presentaciones, es el de mayor rodaje del lote, sus dos festejos -uno en la pista y el otro, en el servicio químico- los consiguió en la milla de arena de Palermo y en su montura estará por segunda vez seguida Kevin Banegas, que ya sabe cómo imponerse en este clásico, que conquistó hace dos años, en pleno ascenso en su profesión. Su entrenador, Edgardo Martucci, le aporta décadas de experiencia y fue orfebre de más de un campeón.

Las Monjitas, que vive en simultáneo su pasión por el turf y el polo con elevado protagonismo, ganó tres de las últimas seis ediciones de este cotejo y sigue dando el presente, haciendo de lo difícil casi una rutina. Preparó especialmente a Stay Tune, que hizo toda su campaña en el pasto de San Isidro, con un debut triunfal y buenas figuraciones en los siguientes intentos de Grupo 1, incluso por delante de Hi Pocho, en su última entrega, hace poco más de 70 días. Cristian Velázquez es el elegido para montar esos caballos temporalmente tras el final del contrato con Banegas y conoció al zaino colorado en los entrenamientos. Para su entrenador, Carlos Daniel Etchechoury, esta carrera parece hecha a su medida: levantó el trofeo nueve veces. Para llegar a las 10 posee otra carta, el brasileño Redemption Song, otro que venció en el estreno y luego apostó por los clásicos, con menor rendimiento.

Otros que se probaron en pruebas destacadas y están al acecho son Sarraceno y Rugbier Boy, respectivamente segundo y tercero de Hi Pocho en el Ensayo; El Volka, tercero en la pista en la Polla porteña, y Giannino, obligado a mejorar su última entrega. Find Me viene de tener su primera experiencia en el pasto con un buen segundo puesto. In This Moment, El Cambiao, Aki y Tolve –fue a reconocer el escenario la semana anterior– suben de golpe en las pretensiones tras salir de perdedores. Y, como la falta de grandes estrellas invitó a soñar a varios, también aparece High City, que no pasó del tercer lugar en cuatro carreras, pero se sube a este tren que pasa sólo una vez en la vida para cada generación buscando dar el gran golpe.

La jornada, con horario de inicio programado para las 12, incluye otros dos grandes premios, allí sí con figuras que cautivan la atención del público hace tiempo. Uno es Le Cornette, el mejor velocista de 2025, que, a las 16.05, intentará ganar el Suipacha (G1-1000m) a los 7 años, ante 13 rivales, entre ellos Rey de la Calle, sin antecedentes sobre la grama y que sólo perdió con el anterior en su quinta cita oficial, y Bailarín de Venecia, que lleva cuatro conquistas en fila.

Otro es Colifato Novo, el puntero escurridizo que es entrenado en Villa Mercedes, San Luis, y esta vez quedó alojado semanas antes en San Isidro a la espera del Grupo 1 que lleva el nombre del hipódromo y se correrá a las 17.15. Tendrá seis adversarios duros, una lista que encabezan What a Man, que tratará de repetir el primer puesto del año anterior en un desarrollo que puede darse a su gusto; Vundu, que casi pellizca a Colifato Novo en su regreso a la media distancia el mes pasado, y Capitán Kid, con el que siempre hubo aspiraciones más allá de lo que logró rendir y ahora ha madurado.

Antes, a las 15, en la ruta hacia el Carlos Pellegrini de diciembre, la propuesta es el Clásico Yatasto (G3-2400m), con once postulantes, de los cuales cinco son preparados por Dany Etchechoury, entre ellos Honest Boy y Don Logrado, con victorias relevantes en sus legajos, al igual que Crazy Talent, que hace casi 300 días que no compite y otro entrenador, Juan Franco Saldivia, lo enviará desde Palermo.

El segundo paso de la Triple Corona está muy bien sostenido. Hay motivos como para hacer una buena base hasta que llegue el plato fuerte del día.