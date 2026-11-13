Gran Premio Nacional: 14 potrillos en el final de la Triple Corona y un bonus track con el regreso de Francisco Gonçalves

La vista estaba puesta en las últimas semanas en la cantidad y la calidad de los potrillos que serían confirmados para el Gran Premio Nacional (G1), pero el final de la Triple Corona que se desarrollará este sábado en Palermo encontró un valor agregado casi a último momento. En las riendas de Stay Tune, el vencedor del Jockey Club el mes pasado, estará el brasileño Francisco Leandro Gonçalves, quien regresó este miércoles al país después de competir en Dubái y Japón.

Ganador consecutivamente de las estadísticas nacionales desde 2018 hasta 2024, el jinete aceptó una propuesta para ir a competir a los Emiratos Árabes por cuatro meses a finales de 2025. La imagen que causó fue tan positiva que en abril de este año siguió viaje hacia suelo nipón. Allí ya había estado ocasionalmente para participar de un torneo internacional durante dos días y el retornó en 2026 incluyó quedarse “por casi cinco meses, en los que gané 35 carreras, y ya quedé en que en 2027 voy a volver por otros cuatro”, recuerda Leandrinho, sonriente como siempre, más allá de las sensaciones vividas en esta nueva experiencia internacional.

Nacido hace 36 años en Sobral, una ciudad en el estado de Ceará, en el norte de Brasil, Gonçalves estuvo radicado en la Argentina desde 2013 y dejó su huella en la mayoría de las grandes carreras de nuestro país. Incluso, batiendo récords de triunfos, con más de 540 éxitos en la temporada 2023. Pero necesitaba darse algunos gustos fuera de Sudamérica, aunque hubiera tenido tiempo atrás algunos viajes relámpagos. Y allí fue a la aventura, sin que fuera nada sencillo. En Japón pudo hacerlo en dos períodos, ya que en el medio una demora de la licencia temporal lo obligó a estar inactivo hasta que estuviera nuevamente todo en regla.

Francisco Leandro Gonçalves, en uno de sus triunfos en Japón, donde estuvo compitiendo la mayor parte de este año JRA

“El vuelo fue larguísimo, aunque no lo sentí tanto como otras veces. Desde Japón hice escala en Brasil, donde fui a visitar a familiares y amigos, y ahora ya estoy acá otra vez y voy a poder correr el Nacional, gracias a la gente de Las Monjitas, que me abrió las puertas nuevamente”, comenta el jockey. Se refiere al stud para el que montó durante algunas etapas de su trayectoria aquí e, incluso, cuya chaquetilla lució con éxito en enero pasado en Jebel Ali, uno de los hipódromos dubaitíes en los que tiene caballos en competencia. Más tarde, llegaría el tiempo de continuar la travesía para el piloto.

“Fue muy lindo. El idioma es difícil, pero con un traductor, como tenía yo, se puede manejar uno. Y conseguir montas también es difícil, pero te dan oportunidades. Por suerte me tocó trabajar con buenas personas”, destaca Leandro. “En la Japan Racing Association (JRA), los caballos están en dos grandes centros de entrenamiento. Uno queda cerca de Tokyo, donde estaba yo, y el otro cerca de Kioto. Y los hipódromos van alternando la actividad, así pueden cuidar bien a las canchas. Es tremenda la infraestructura que hay”, agrega, deslumbrado.

Acostumbrado a conseguir cientos de victorias por año, este 2026 lo tuvo como protagonista en pocas fotos en proporción. Y viene decidido a recuperar el caudal a corto plazo, aunque no haya posibilidades de pelear la estadística en este cierre de temporada. “Arranque en Niigata, después me fui a Tokyo y la última semana que estuve me tocó correr en Fukushima. Ya en la NAR, donde estuve los últimos meses, cada semana se corre en un hipódromo diferente y estuve en cuatro”, amplía, en referencia a la National Association of Racing, que desde 1962 administra 15 pistas regionales, con premios algo inferiores a los de la JRA, que sería la liga principal. “Los premios son muy buenos, los caballos también... Es el primer mundo”, sentencia.

La despedida de la Argentina en 2025 no había sido como esperaba, ya que tuvo una caída y la fractura en un dedo pulgar lo obligó a un receso antes de volver a montar, lo que sucedió en Dubái. Por eso, su última victoria en el país fue el 18 de septiembre de aquel año, un día antes del accidente. En medio de su participación en la temporada en los Emiratos Árabes tuvo un viaje relámpago para la tarde del Carlos Pellegrini pasado, aunque se fue sin éxitos en ocho intentos. Es la última referencia que lo liga a los caballos locales. “Seguí viendo las carreras a través de las redes sociales, especialmente los clásicos, y por la diferencia horaria y mi trabajo no era sencillo. Pero algunas veces, además, ponía la alarma para ver algunos grandes premios”, asegura. Meticuloso en su oficio, volverá a ver los videos de las montas que le ofrecieron y a estudiar los desarrollos posibles.

Por lo pronto, en busca de su tercer triunfo en nuestro Derby estará en la silla de Stay Tune, que ganó el anterior paso de la Triple Corona atropellando desde el fondo en los dos kilómetros de pasto. Ahora el desafío será sobre arena y en 500 metros más. Un mundo nuevo, aunque menos desconocido para otro de Las Monjitas, Sifnos, que se impuso por varios cuerpos en 2200 metros en la única oportunidad en la que dejó San Isidro para ir a Palermo. En ese otro potrillo volverá a subirse Juan Carlos Noriega, que obtuvo cuatro veces este cotejo y está a uno del récord que comparten el fallecido Irineo Leguisamo y el ya retirado Jorge Valdivieso.

El triunfo de Stay Tune en el GP Jockey Club

Será el Nacional en el que habrá otros 12 potrillos en las gateras que estarán frente a las tribunas. A las 18.20 está programada esa cita, con una lista en la que todos se permiten soñar. Hay otros ganadores clásicos, como Cool Bro, que viene de ganar la prueba preparatoria; Hi Pocho, con campaña exclusiva en el pasto al igual que Stay Tune, y el invicto Cahuel Win, cuyas dos únicas salidas fueron en La Plata. Del primero de ellos ya estuvieron cerca el tordillo Pancho Gio -ya dejó atrás la reprise y tiene más experiencia-, Mister Volare y Paulo Sil, este último el de mejores antecedentes entre los cuatro anotados que todavía no vencieron en ningún tipo de carreras e igual se animan en la más exigente en su concepción.

En la jornada, con 19 carreras desde las 12 y actividades variadas para toda la familia, también habrá otros dos clásicos fuertes, con especialistas en la velocidad y la media distancia. En el Maipú (G1-1000m), a las 19.30, habrá 20 ejemplares, incluyendo al vencedor del año pasado, El Epecuén; una de las figuras de la categoría este año; Bailarín de Venecia, con cuatro primeros puestos en sus últimas cinco entregas; el potrillo Aspiring Artist, que está invicto en la arena, y la yegua Lissette Island, con seis éxitos y tres segundos en las nueve presentaciones que hizo el último año. Antes, a las 17, Drive Joy defenderá sus medallas en el Palermo (G1) en su regreso a los 1600 metros, frente a un grupo de ocho adversarios, entre ellos Hop On, al que superó sólo por el hocico en junio pasado en un Grupo 2 de 1800 metros, y Linguado, que heredó la victoria en la Polla de Potrillos tras la descalificación del vencedor Fletcher.

En el festejo de los 150 años de Palermo, el Derby argentino propone mucho más que el cierre de la Triple Corona en la pista, ya que fuera de ella habrá shows musicales, la Fanfarria de Granaderos, un patio de comidas y el sorteo de un auto.