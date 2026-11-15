Hi Pocho brindó un show unipersonal en el Gran Premio Nacional: ganó por trece cuerpos

Hi Pocho convirtió el Gran Premio Nacional en un show unipersonal, aunque compartiera este sábado la pista de arena de Palermo con trece rivales. El potrillo que había llegado como favorito al Jockey Club, el mes pasado en el césped de San Isidro, cambió de hipódromo por primera vez para competir y tuvo desquite en el cotejo que marcó el cierre de la Triple Corona argentina. Dejó a 13 cuerpos a su escolta, Cahuel Win, en lo que significó una recompensa adicional para Marcelo Sueldo, el entrenador de ambos caballos. Justo en los festejos de los 150 años del mítico escenario porteño.

Detrás de ese triunfo deslumbrante hay un sinfín de historias adicionales. Es una victoria que ya estaba en los genes del alazán: su padre, Hi Happy, ganó el Derby hace once años, aunque con un desenlace opuesto al que se vivió esta vez. “Uno puede soñar con correr esta carrera con uno y ganarla, pero hacer el 1-2 ni lo pensás. Cuando vi que Hi Pocho se desprendió, me quedé mirando hacia atrás para ver si el otro llegaba segundo, porque había hecho un desgaste grande en ir a buscarlo temprano”, describió Sueldo, feliz por el éxito y sin filtros para las confesiones.

“Mi idea era ir directo al Carlos Pellegrini, pero el propietario me dijo que lo quería correr el Nacional y cambiamos el plan”, confesó el preparador, todavía en el sector donde había recibido la copa, a metros del disco en el que había cruzado en soledad el potrillo del stud El Gran Robert. “Como siempre había corrido en el pasto, lo traje a Palermo hace unas semanas para que reconozca el hipódromo y la cancha. Y ese día también vino con Gonzalo, que es nuestro jockey principal, lo que refleja que esto es un equipo”, agregó. La referencia es casi obligada: Gonzalo es Borda, el jinete que había montado al ganador y a su escolta en todas sus carreras y esta vez optó por correr al que llegó segundo. “Dudó hasta último momento. A tal punto que, después de la partida final, me dijo que le parecía que se había equivocado. Por eso es que lo va a buscar ya en el codo y después se le arriman los otros. Él sabía que era el rival a vencer”, continuó Marcelo, que lidera la estadística general. También el jinete correntino, pero se le negó esta vez una conquista de las grandes.

Esa decisión liberó los estribos de Hi Pocho y el elegido para subirse resultó Iván Monasterolo, quien comenzó a celebrar su décima conquista de primer nivel mucho antes de llegar a la meta, en la segunda vez que corría el Nacional. “Apenas me lo ofrecieron, acepté. Si bien no tenía otra opción, sabía que era uno bueno, por la campaña que venía teniendo. Y cuando lo monté un par de veces ya comencé a ilusionarme, me parecía un potrillo diferente”, señaló el cordobés. “Iba a ir a la punta, pero enseguida fue otro [Tolve, con Ortega Pavón] y evité la pelea. Logré amansarlo y antes de llegar a la recta final me llevaba solo para adelante, así que ahí sí lo dejé ir”, añadió el jockey, que transita una de sus mejores temporadas, sobreponiéndose incluso a una fractura de muñeca que lo marginó dos meses y medio de las pistas. Tras su regreso, además, en agosto logró seis primeros puestos la misma tarde en San Isidro.

El Gran Premio Nacional

Contaba, además, con una referencia especial: Monasterolo es padrino de una hija del galopador, Axel Hernández, que le daba permanentemente aliento en los días previos. “Era un potrillo muy genioso cuando empezó el año y prácticamente lo podía varear solamente yo. Después, con el tiempo y el aumento de la distancia, se fue relajando un poco y ya no es tan apurado. Ahora andaba mejor que nunca y se lo dije a Iván”, expresó Axel. Ellos ya habían sido parte de éxitos notables trabajando en otras caballerizas; ahora, también tienen una foto juntos de un triunfo inolvidable. Y podría ser en la despedida del país de Hi Pocho, por el que ya se apilan las ofertas para comprarlo desde el exterior.

Para Stay Tune, que lo había dejado segundo en el Jockey Club y ahora tenía al brasileño Francisco Leandro Gonçalves en la montura en su regreso al país, no hubo oportunidad de replicar el logro. Su avance le sirvió apenas para llegar hasta el cuarto lugar, incluso detrás de Sátrapa, el tercero.

Antes del Derby hubo otra carrera de las premium, con un ganador de los que ha hecho de los triunfos clásicos una forma de vida. Ya lleva obtenidos seis Drive Joy, que se adueñó esta vez del Gran Premio Palermo (1600m) por la cabeza sobre Hop On, el mismo rival al que había derrotado por el hocico en un Grupo 2 sobre 1800 metros a fines de julio. Entregaron un desenlace con suspenso por segunda vez en cuatro meses.

Entre ambos enfrentamientos hubo otro, en un Grupo 3 sobre dos kilómetros, pero allí no encontró oposición el caballo reservado del haras Firmamento. “Después de las Estrellas [en junio] no había muchas opciones en la media distancia y optamos por ir para arriba. Nos salió bien porque respondió, ganó las dos e, incluso, ya sabemos que llega bien a los 2000m, teniendo en cuenta que el Latinoamericano del año que viene se corre acá”, describió Carlos Daniel Etchechoury, su entrenador. La cita itinerante de la región se hará en Palermo en marzo de 2027, sobre 2100m, y se anota en esa carrera el alazán, que ya atesora tres éxitos de Grupo 1.

El Gran Premio Palermo - Copa Firmamento Racing

Drive Joy, única cría de la yegua francesa Zip Drive, apareció abierto en la recta final como para pasar de largo, pero Hop On no estaba dispuesto a hacérsela sencilla. “Te engaña un poco, porque parece que prefiere pelear, que le gustara así”, dijo su jockey, Martín Valle, con una sonrisa y un gesto de alivio. “Tiene varios de estos finales”, agregó César “Coco” Valle, el Director General de la cabaña, y aportó el dato de una jugada a puro reflejo de su hijo Ezequiel: “Cuando se murió la madre de este caballo, en un parto, al año siguiente volvió a Estados Unidos y compró una hermana”. Ezequiel está a cargo de la Administración y conduce el proyecto de Firmamento Racing, una membresía para asociarse a un grupo de 10 potrillos y obtener más beneficios para disfrutarlo como si se tratara de un club. Es el sueño de Juan Carlos Bagó hace 40 años hecho realidad ahora, mientras sigue disfrutando de los grandes éxitos de su creación.

Ya al anochecer, el Maipú (1000m) se desnaturalizó con una primera largada anulada. Tras ello, Just Fun, Lissette Island, El Epecuén, El Riel y Claro Key debieron ser retirados, porque no pudieron ser contenidos por sus jockeys, y la resolución fue entre los que no habían partido inicialmente: Bailarín de Venecia, favorito por méritos propios, no desperdició las aún mejores condiciones en la segunda partida y se quedó con el triunfo, el quinto en sus últimas seis presentaciones y el primero de Grupo 1 para el stud El Perejil.

El Gran Premio Maipú (G1)

Guiado por Kevin Banegas, mantuvo siempre controlado a El Madrugador, que lo escoltó desde un cuerpo y medio, y tercero llegó El Luciano, otro de los que estaba fresco al momento de un clásico que, sin perjuicio de los que la protagonizaron, dejó muchas caras largas por la falla que condenó a muchos a volver a casa sin haber podido dar pelea.