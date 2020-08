Tony Parker, el excompañero de Manu Ginóbili, obtuvo su primer éxito como propietario de caballos de carrera Fuente: Archivo - Crédito: NBA

Este viernes, mientras en la Argentina volvían las carreras de caballos en Palermo después de cinco meses y medio, el exbasquetbolista francés Tony Parker festejaba casi en simultáneo el primer triunfo de uno de sus purasangres. El turf es la pasión que encontró fuera de las canchas tras su retiro el año pasado y pronto comienza a darle satisfacciones en su tierra.

El excompañero de Manu Ginóbili en el multicampeón San Antonio Spurs en la NBA no estuvo presente en Clairefontaine, pero lo festejó siguiendo la carrera de su potranca Best Win a través de su teléfono móvil. Una particularidad: fue la primera vez que alguno de sus caballos compite con la chaquetilla diseñada por él. La combinación blanca y negra tiene relación directa con la franquicia en la que fue una estrella y el estreno de los colores que identifican a su establo no pudo ser mejor.

El triunfo de Best Win

Muy vinculado al Lyon Villeurbanne, entidad de la que es accionista, Parker descubrió las carreras gracias a Valéry Demory, entrenador de la selección femenina del club, a quien le apasionan. Así, el jugador conoció al joven y exitoso entrenador Ludovic Gadbin, instalado en Nort-Sur-Erdre. El preparador está en franco ascenso luego de una etapa como asistente y no sólo no ha fallado en su relación con el nuevo célebre propietario.

Best Win le dio a Tony Parker su primer éxito como propietario de caballos de carrera; su socia Victoria es la mujer del preparador, Ludovic Gadbin Crédito: @LGadbin

Su mujer Victoria es socia del exbase y ella sí estuvo en la foto en el podio, junto a su marido entrenador, el peón y el jockey Pierre-Charles Boudot rodeando a la ganadora. El jinete había vencido en la prueba anterior con la irlandesa Perle D'Ivoire, otra potranca, propiedad del futbolista de Barcelona Clement Lenglet.

En su segunda presentación, Best Win se impuso bajo la llovizna por cinco cuerpos y medio en la misma pista y distancia en la que había sido escolta al debutar, los 2400 metros de césped del hipódromo ubicado en Tourgéville, cerca de Deauville, en la región de Normandía. Allí, el público ya comienza a tener la posibilidad de asistir, con ciertas restricciones, y los que concurrieron se llevaron la sorpresa de aplaudir a la zaina de uno de sus máximos ídolos del básquetbol francés.

La potranca Best Win se impuso por varios cuerpos en su segunda carrera, en Clairefontaine Crédito: @LGadbin