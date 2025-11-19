Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto compite este fin de semana, por décima sexta vez en 2025 y a bordo de uno de los A525 de Alpine, en el Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la fecha 22 de la vigente temporada de la Fórmula 1 y se corre en el circuito de callejero de la “Ciudad del Pecado”. El argentino, que recientemente fue confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026 y viene de quedar 15° en el GP de Brasil, es el único que aún no sumó puntos.

El compañero de Pierre Gasly ya se encuentra en Estados Unidos, donde el año pasado, con Williams, sufrió un grave accidente en la clasificación. Este jueves afrontará la primera práctica a partir de las 21.30 (horario argentino). Luego, el viernes, tendrá los dos entrenamientos restantes a la 1 y a las 21.30. El sábado a la 1, en tanto, será la clasificación para la carrera del domingo a esa misma hora. Todas las instancias del GP se transmiten en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Franco Colapinto y Pierre Gasly pelearon por la posición varias veces en lo que va de la temporada Sam Bloxham - LAT Images

Cronograma del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025

Jueves 20 de noviembre

21.30: Práctica 1.

Viernes 21 de noviembre

01.00 : Práctica 2.

: Práctica 2. 21.30: Práctica 3.

Sábado 22 de noviembre

01.00: Clasificación.

Domingo 23 de noviembre

01.00: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, donde debutó en F1 en 2024 y corrió nueve carreras con una irrupción asombrosa. En este 2025 ya afrontó 15 fechas y aún no pudo sumar puntos, como si lo hizo el año pasado en Bakú (4) y Austin (1). El rendimiento del auto en la actualidad es el peor de la grilla, muy por detrás de rivales directos como Haas o Kick Sauber, con actuaciones destacadas en varias carreras.

Por este motivo, el argentino no logra encontrar su mejor versión, algo a lo que solo se acercó en Países Bajos, donde terminó 11° y fuera del Top 10 únicamente por un error de comunicación del equipo. Hasta ahora fue 13° en Mónaco y Canadá; 15° en España, Austria y Brasil; 16° en Imola, Singapur y México; 17° en Monza y Austin; 18° en Hungría y 19° en Bélgica y Azerbaiyán; mientras que en Gran Bretaña se vio obligado a abandonar antes de la largada por una falla mecánica.

Franco Colapinto no pudo conseguir un buen resultado en el Gran Premio de Brasil Mark Thompson - Getty Images South America

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

Lando Norris ganó en Brasil y se consolidó como el único líder de la tabla de posiciones de pilotos NELSON ALMEIDA - AFP