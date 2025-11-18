LA NACION

Horarios de las prácticas y el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025, con Franco Colapinto

La actividad de la fecha 22 se disputa en el circuito de callejero de la “Ciudad del Pecado” entre este jueves y el domingo, con la participación del piloto argentino

La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Las Vegas en el circuito callejero de la “Ciudad del Pecado”. Será en el marco de la fecha 22 del calendario y Franco Colapinto estará a bordo de uno de los A525 de Alpine por décima sexta vez, con el anhelo de terminar en el Top 10 por primera vez en lo que va de la temporada, en un lugar que no le trae buenos recuerdos: allí, con Williams, sufrió un grave accidente en la clasificación del año pasado.

Como es habitual, la actividad comienza con los entrenamientos. El primero será el jueves a las 21.30 (horario argentino); mientras que el segundo será el viernes a la 1 de la mañana. El mismo viernes, pero a las 21.30, será la tercera práctica, y horas más tarde, a la 1 del sábado, comenzará la competencia con la clasificación, en la que los pilotos se ordenarán en la grilla de partida para la carrera del domingo, programada para la 1.

Cronograma del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025

Jueves 20 de noviembre

  • 21.30: Práctica 1.

Viernes 21 de noviembre

  • 01.00: Práctica 2.
  • 21.30: Práctica 3.

Sábado 22 de noviembre

  • 01.00: Clasificación.

Domingo 23 de noviembre

  • 01.00: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Las Vegas

Todas las instancias de la fecha 22 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

El certamen de constructores, luego de 21 Grandes Premios y a falta de apenas tres, ya coronó a McLaren, que ahora suma 756 puntos y le saca ¡358! a su perseguidor más cercano, Mercedes. Por otro lado, Lando Norris lidera la tabla de posiciones de pilotos con 390 unidades y lo persigue su compañero Oscar Piastri con 366. Tercero se ubica Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, con 341.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

  • GP de Monza - 12°
  • GP de Azerbaiyán - 8°
  • GP de Singapur - 11°
  • GP de Austin - 10°
  • GP de México - 12°
  • GP de Brasil - Abandonó.
  • GP de Las Vegas - 14°
  • GP de Qatar - Abandonó.
  • GP de Abu Dhabi - Abandonó.

2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°.
  • GP de Italia: 17°.
  • GP de Azerbaiyán: 19°.
  • GP de Singapur: 16°.
  • GP de Austin: 17°.
  • GP de México: 16°.
  • GP de Brasil: 15°.
