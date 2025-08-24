El hijo de una leyenda de UFC subió al ring y le dio una brutal golpiza a un peleador de lucha libre

Lo que parecía ser un acto pactado para sumarle atractivo al evento terminó en una brutal escena. Raja Jackson, hijo del ex campeón de peso semipesado de UFC Quinton “Rampage” Jackson, agredió brutalmente a un luchador profesional en un combate de lucha libre en California que obligó a la transmisión oficial a suspender la emisión.

El momento fue captado en vivo por la plataforma de streaming Kick y en el video se puede ver a Jackson entrando al ring en una velada de Knokx Pro Wrestling, levantando al luchador Stuart Smith, también conocido como Syko Stu, por encima de su cabeza y luego arrojándolo con fuerza contra la lona. Inmediatamente después Jackson se montó sobre el luchador y le dio unos 20 golpes en la cabeza sin respuesta del oponente y que obligó a que otros tuvieran que intervenir para frenar el ataque.

🚨 Raja Jackson — son of Rampage Jackson — brutally attacks pro wrestler SykoStu live on Kick



The American veteran is alive and awake, but the extent of injuries is still unknown



Raja was reportedly instructed to do a double-leg takedown and throw a few fake punches pic.twitter.com/4Pbsn4hHvF — Unlimited L's (@unlimited_ls) August 24, 2025

Sean Ross Sapp, de Fightful, informó que este encuentro entre Jackson y Smith estaba planeado por la organización, pero que la avalancha de golpes y el daño que Smith sufrió de ninguna manera era parte del show. Es más: aseguran que estaba planeado que Jackson hiciera un derribo con ambas piernas y que tirase algunos golpes falsos. Según informes de los medios británicos, Smith fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas graves.

El incidente pareció derivar de un intercambio entre Jackson y Stu antes de del combate en cuestión. Jackson, de 25 años, tiene experiencia como luchador profesional de MMA y tiene un récord de 4-0 en el amateurismo antes de convertirse en profesional en 2023 y perder en su debut profesional en peso ligero por decisión unánime contra Steve Collins, en United Fight League 3.

El padre de Jackson, el excampeón de la UFC Quinton Jackson, publicó un comunicado explicando que Smith ya estaba “despierto y estable”, aunque aún no se confirmó su estado de salud actual. La leyenda de la UFC afirmó que el ataque de su hijo fue “un acto que salió mal”.

Y agregó: “¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo!. Sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento hace apenas unos días y no debería haber hecho nada que se acercara al contacto físico. Como padre, me preocupa profundamente su salud y el bienestar del Sr. Smith”.

How it all began pic.twitter.com/Va4YcbINmJ — Unlimited L's (@unlimited_ls) August 24, 2025

“Quiero aclarar la información errónea sobre mi hijo Raja. Me han confirmado que el luchador está despierto y estable. Raja recibió un golpe inesperado en la cabeza momentos antes del combate de Smith. Le dijeron que podría vengarse en el ring; pensé que era parte del espectáculo. Fue una decisión equivocada y un trabajo que salió mal. Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que ver con un evento como este. Dicho esto, estoy muy molesto por lo que haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Pido disculpas en su nombre y en nombre de KICK por la situación”.

I want to clear up the misinformation about my son Raja. I’ve been confirmed that the wrestler ( Stewart Smith aka Syko Stu) is awake and stable. Raja was unexpectedly hit in the side of the head by him moments before Smith’s match, Raja was told that he could get his “payback”in… — Rampage Jackson (@Rampage4real) August 24, 2025