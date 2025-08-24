LA NACION

El hijo de una leyenda de UFC subió al ring y le dio una brutal golpiza a un peleador de lucha libre

Raja Jackson perdió el control y atacó a Stuart Smith hasta dejarlo inconsciente

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Raja Jackson completamente desbordado y fuera de control sobre Stuart Smith
Raja Jackson completamente desbordado y fuera de control sobre Stuart Smith x.com/unlimited_ls

Lo que parecía ser un acto pactado para sumarle atractivo al evento terminó en una brutal escena. Raja Jackson, hijo del ex campeón de peso semipesado de UFC Quinton “Rampage” Jackson, agredió brutalmente a un luchador profesional en un combate de lucha libre en California que obligó a la transmisión oficial a suspender la emisión.

El momento fue captado en vivo por la plataforma de streaming Kick y en el video se puede ver a Jackson entrando al ring en una velada de Knokx Pro Wrestling, levantando al luchador Stuart Smith, también conocido como Syko Stu, por encima de su cabeza y luego arrojándolo con fuerza contra la lona. Inmediatamente después Jackson se montó sobre el luchador y le dio unos 20 golpes en la cabeza sin respuesta del oponente y que obligó a que otros tuvieran que intervenir para frenar el ataque.

Sean Ross Sapp, de Fightful, informó que este encuentro entre Jackson y Smith estaba planeado por la organización, pero que la avalancha de golpes y el daño que Smith sufrió de ninguna manera era parte del show. Es más: aseguran que estaba planeado que Jackson hiciera un derribo con ambas piernas y que tirase algunos golpes falsos. Según informes de los medios británicos, Smith fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas graves.

El incidente pareció derivar de un intercambio entre Jackson y Stu antes de del combate en cuestión. Jackson, de 25 años, tiene experiencia como luchador profesional de MMA y tiene un récord de 4-0 en el amateurismo antes de convertirse en profesional en 2023 y perder en su debut profesional en peso ligero por decisión unánime contra Steve Collins, en United Fight League 3.

El padre de Jackson, el excampeón de la UFC Quinton Jackson, publicó un comunicado explicando que Smith ya estaba “despierto y estable”, aunque aún no se confirmó su estado de salud actual. La leyenda de la UFC afirmó que el ataque de su hijo fue “un acto que salió mal”.

Y agregó: “¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo!. Sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento hace apenas unos días y no debería haber hecho nada que se acercara al contacto físico. Como padre, me preocupa profundamente su salud y el bienestar del Sr. Smith”.

“Quiero aclarar la información errónea sobre mi hijo Raja. Me han confirmado que el luchador está despierto y estable. Raja recibió un golpe inesperado en la cabeza momentos antes del combate de Smith. Le dijeron que podría vengarse en el ring; pensé que era parte del espectáculo. Fue una decisión equivocada y un trabajo que salió mal. Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que ver con un evento como este. Dicho esto, estoy muy molesto por lo que haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Pido disculpas en su nombre y en nombre de KICK por la situación”.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. El club del ascenso que vendió a su joya juvenil a Europa: la última vez había sido hace ¡36 años!
    1

    Racing de Córdoba realizó una venta récord al Toulouse por su joya de 18 años

  2. Juegan Boca y Racing, comienza el US Open de tenis, partidazos en Europa, corre el Turismo Carretera y golf
    2

    TV y streaming del domingo: juegan Boca y Racing, comienza el US Open de tenis y fútbol de Europa

  3. Los Pumas celebran un triunfo histórico: vencieron por primera vez a los All Blacks en la Argentina
    3

    Los Pumas celebran un triunfo histórico: vencieron por primera vez a los All Blacks en la Argentina

  4. Clasificación con récord en la última función del Turismo Carretera en el circuito N° 12 de Buenos Aires
    4

    Clasificación con tiempo récord en la última función del Turismo Carretera en el Circuito N° 12 del autódromo

Cargando banners ...