La brutal definición de Alexa Grasso en UFC Fight Night con la que dejó inconsciente a su rival

Una definición impactante, inquietante y que despertó algunas críticas de los fanáticos. En Seattle, en la velada de UFC Fight Night, la mexicana Alexa Grasso fue el centro de la miradas, porque se impuso ante Maycee Barber con una contundente combinación de golpes que sacó del combate a su rival, pero Grasso se abalanzó para aplicarle una sumisión que terminó con Barber desparramada en el octágono e inconsciente.

Todo se resolvió en el primer round y los fanáticos en el Climate Pledge Arena, celebraron la intensidad con la que las dos peleadoras se plantaron en la jaula. Grasso, ex campeona mexicana, encontró rápidamente su ritmo, conectando patadas bajas y utilizando el contragolpe, esta estrategia le permitió conectar el primer cruzado sobre el rostro de Barber, lo que pareció anticipar el desenlace.

Cuando promediaba el primer asalto, nuevamente la peleadora mexicana conectó una izquierda recta que dio de pleno en la cara de Barber, que por la violencia del impacto perdió el equilibrio prácticamente noqueada, pero Grasso, al advertir que su rival cayó en el octágono se lanzó sobre su rival, la tomó por la espalda y con una llave estranguló a Barber, lo que empujó al árbitro Mike Beltrán a detener el combate al advertir que la estadounidense no respondía.

Incluso, cuando Grasso soltó a Barber, la peleadora local quedó desorientada, tomó de las piernas al árbitro y un segundo después se desplomó en la lona sin reacción a ningún estímulo. Incluso, el médico de UFC subió al octágono para asistirla, aunque Barber no respondía. En las imágenes de la transmisión oficial se pudo ver también que Barber, de 27 años, estaba con los ojos abiertos pero sin respuesta ante la atención de los médicos. Fue tan dramática la escena que la mexicana se arrodilló a un metro de su rival como rogando por su recuperación.

Tras algunos minutos la peleadora estadounidense pudo ponerse de pie con ayuda del personal médico y su equipo, permaneciendo junto al árbitro y su rival para escuchar el resultado del pelea.

Una acción tan impactante desató las opiniones en redes sociales de los fanáticos que consideraron que fue innecesaria la sumisión de Grasso, porque tras los golpes que le aplicó a Barber ya era suficiente castigo. Es más, en el video de UFC en español, uno de los comentarios de los usuarios de X fue: “Eso fue realmente peligroso. Nunca había visto a nadie intentar someter a un luchador inconsciente o gravemente herido”.

Alexa Grasso waits by Maycee Barber’s side until she’s okay before celebrating 🙏 #UFCSeattle



(Via @oscarswillis ) pic.twitter.com/MH2TnjL9OA — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) March 29, 2026

El ex peleador de UFC Brendan Schaub escribió en X: “Nunca le ha pasado a nadie ser noqueado y sometido. Alienado”. Mientras que el artista marcial estadounidense, Josh Thomson, escribió: “Amigo, quítale la cámara. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que la pelea entre Barber y Grasso se considere un KO?” y el peleador Tim Elliott, de 39 años, posteó: “Ella está muerta”.

Alexa Grasso que venía de dos derrotas consecutivas, con esta victoria cortó así una racha negativa y volvió a posicionarse entre las principales contendientes de la división. El resultado deja a la mexicana con un registro de 17 victorias, cinco derrotas y un empate.

Maycee Barber, que ocupaba la quinta posición en el ranking de peso mosca femenino de la UFC y acumulaba una racha de siete victorias seguidas, con esta violenta derrota vio interrumpida su mejor etapa profesional.