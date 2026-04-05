La brutal patada de Dione Barbosa sobre Melissa Gatto que desató una polémica en la velada de UFC Vegas 115

El ruido del impacto, la exclamación de los fanáticos y la intervención del árbitro para parar la pelea le dieron dimensión a la brutalidad de la secuencia. Dione Barbosa fue la protagonista de la noche en el UFC Vegas 115 con una patada que dejó desparramada sobre la lona a Melissa Gatto y desató la polémica, porque los jueces le descontaron un punto por considerarla ilegal, aunque los fanáticos y algunos profesionales de las artes marciales mixtas consideraron que la pelea debía haber finalizado por nocaut.

Resultó una de las secuencias más extrañas de los últimos tiempos en UFC. En el segundo round de su pelea, Barbosa estaba intentando atacar a Gatto, que estaba en la lona de espaldas en la lona defendiéndose, pero cuando intentó incorporarse, Barbosa lanzó una brutal patada que impactó en la barbilla de Gatto y la dejó tendida en la lona.

El golpe que abrió el debate

Inmediatamente se detuvo la pelea y comenzó el debate, porque los jueces consideraron que Gatto estaba todavía en el suelo cuando se produjo el golpe, pero tras varias repeticiones no se pudo determinar si las rodillas de Gatto se habían separado de la lona antes de que la patada de Barbosa hiciera contacto.

Después de unos cinco minutos Gatto logró reponerse de semejante golpe y el árbitro Chris Tognoni más los médicos de ringside determinaron que el combate podía continuar, pero con una deducción de un punto para Barbosa en lugar de una descalificación.

El final del combate fue finalmente para Barbosa que se impuso por decisión mayoritaria, con dos jueces otorgándole la victoria por 29-27 y el otro declarando un empate por 28-28.

El momento caótico provocó reacciones de un puñado de luchadores, incluido el peso mosca de la UFC, Charles Johnson, que defendió a Barbosa y acusó a Gatto de fingir. “Eso no es falta. Si la rodilla está en el aire, ya no es falta, las manos pueden estar abajo. Bisping (por Michael, el comentarista de UFC) está completamente equivocado, ella fingió desmayarse para conseguir el punto. La pelea debería haber sido para Barbosa por KO después de la revisión”, escribió Johnson en su cuenta de X.

Incluso, el peleador Jeff Molina, en las redes sociales, también participó del debate y escribió en tres posteo diferentes: “Así es como la gente muere” ”De ninguna manera se puede permitir algo así“ ”No está la rodilla en el suelo“.

Dione Barbosa defeats Melissa Gatto via judges’ decision at #UFCVegas115 👊



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En la cuenta MMA Team, uno de los sitios especializados en las artes marciales mixtas, postearon en Instagram las fotos de la definición y en una de ellas parece que el golpe de Barbosa sobre Gatto es en el cuello y no la cabeza. Por lo tanto, plantean: "Si conecta en la cabeza es ilegal, si conecta en el cuello es legal. Tras un momento de discusión entre el árbitro y la Comisión Atlética, decidieron no descalificar a Barbosa y sólo descontarle un punto que la pelea continuara. ¿Si fue ilegal, no debieron descalificar a Barbosa? ¿O realmente golpeó el cuello y es legal el golpe?“.

Después de la pelea Dione Barbosa habló acerca de la acción que le costó el punto contra Melissa Gatto: “No creo que estuviera completamente inconsciente... Le di muchos golpes en el pecho y creo que ese golpe fue más en el pecho”.