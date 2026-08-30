La brutal patada de Julia Polastri que quedará “para la eternidad de los Highlights de UFC”

Demoledora. Así se podría calificar la definición de la brasileña Julia Polastri, que se quedó con todos los flashes en UFC Shanghai, tras un desenlace brutal ante la ex campeona de ONE Championship, Xiong Jingnan. Una patada a la cabeza en el primer round resolvió la historia y los especialista en las artes marciales mixtas evaluaron el impacto como uno de los más impactantes del año en la rama femenina.

La definición de Polastri sobre Xiong hizo explotar el estadio Pudong Development Bank Oriental Sports Center. La brasileña, conocida como Psycho, salió dispuesta a imponer sus condiciones y dominó el octágono desde los primeros segundos del combate. Y cuando la exmonarca china intentó buscar espacio, fue cuando la peleadora de Río de Janeiro conectó una patada alta, que impactó de lleno en la cabeza de Xiong. La oriental cayó inconsciente antes de tocar la lona, a los 3 minutos y 6 segundos del primer round.

La patada brutal de Polastri

Fue tan increíble el nocaut que el público quedó en silencio durante unos instantes ante la contundencia de Polastri. Incluso, la reacción de los encargados de la transmisión oficial fue inmediata y los relatores calificaron la patada de Polastri como “la mejor que se ha visto en una pelea de mujeres”. Unos segundos después agregaron: “Esto va a quedar para la eternidad de los Highlights de UFC”. Además, en las redes sociales postularon la definición de Polastri como uno de los posibles “Nocaut del Año” en la división femenina.

La brasileña se enfrentó a los micrófonos todavía sobre el octágono y muy emocionada dijo: “No tengo palabras. Muchas gracias. Ya estaba pensando en el KO en esta pelea, pero la forma en que llegó, fue, como, increíble. Así que estoy tan emocionada y feliz y es asombroso”.

Y agregó: “Dentro de mí, sabía que iba a terminar la pelea. Así que creo que ese fue el secreto para que yo hiciera lo que hice porque, como dije, realmente no estaba nerviosa. Al observar que la había derribado, iba a ir por ella, pero cuando vi que estaba inconsciente, pensé: ‘No necesito hacerlo’”, dijo ante UFC en Español.

"I was already thinking about the KO in this fight."



Julia Polastri (@Polastri_UFC) believes she executed her game plan perfectly and was able to land a highlight reel knockout at #UFCShanghai



Prelim Results ➡️ https://t.co/Pu2LsEO1sE pic.twitter.com/IToBWFBf13 — UFC News (@UFCNews) August 29, 2026

Con esta victoria la brasileña llevó su récord profesional a 15 victorias y 6 derrotas. Este triunfo significó, además, una recuperación tras la caída sufrida por la brasileña en su combate anterior frente a Talita Alencar. Pero lo más curioso de este nocaut tan espectacular es que no resultó elegible para el bono de desempeño de 50.000 dólares. Es que la brasileña excedió el límite de peso pactado para la división, el combate se mantuvo como “catchweight” (un combate con peso pactado), por lo tanto el reglamento de UFC impide otorgar premios económicos adicionales a quienes no cumplen con el pesaje oficial.

Para Xiong Jingnan, de 38 años, la derrota representa su segundo traspié consecutivo dentro de la organización y aún no ha logrado una victoria desde su arribo a UFC, quedando con una marca de 0-2.