El eufórico festejo de Luciana Aymar tras el triunfo de Las Leonas ante Países Bajos

La Argentina volvió a consagrarse en lo más alto del hockey femenino. Este sábado 29 de agosto, Las Leonas le ganaron por penales a Países Bajos y se consagraron campeonas del mundo, sumando así su tercera estrella. Luciana Aymar dijo presente en el estadio Wagener de Amstelveen y protagonizó un eufórico festejo que llenó de emoción a los fanáticos y no tardó en volverse viral.

Las Leonas se impusieron ante Países Bajos y se consagraron campeonas del mundo ap - AP

Tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular, Las Leonas se impusieron 3 a 1 en la tanda de penales, con goles de Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó y una brillante actuación de la arquera argentina Cristina Cosentino. De esta manera volvieron a conseguir un título después de Perth 2002 y Rosario 2010, triunfos que justamente tuvieron como figura a Luciana Aymar.

¡¡LLORE LUCHA, LLORE!! ¡LA EMOCIÓN DE LUCIANA AYMAR CON LA HISTÓRICA CONSAGRACIÓN DE LAS LEONAS COMO CAMPEONAS DEL MUNDO!



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Mientras las campeonas se abrazaron en el campo de juego, su excapitana saltó de emoción en el palco y compartió un eufórico abrazo con el argentino Alberto “Coco” Budeisky, vicepresidente de la Federación Internacional de Hockey y expresidente de la Federación Panamericana de Hockey.

Así celebró Luciana Aymar el triunfo de Las Leonas (Foto: Captura de video)

Luciana Aymar, histórica capitana del equipo, no se perdió la gran final. Antes del arranque del partido, compartió en sus historias de Instagram un especial mensaje para las jugadoras. “Estamos por ver la final de Argentina-Holanda en un estadio que me trae muchos recuerdos porque jugué una final de la Champions Trophy y la ganamos por suerte. Así que les deseo lo mejor, agradecida por ser invitada a este gran torneo y ¡vamos Argentina!”, expresó en un video publicado en la cuenta de Instagram de Int Hockey Federation.

El video de Luciana Aymar para alentar a Las Leonas

“Lo vivo con muchos nervios, con ganas de entrar. Este estadio me trae muchos recuerdos. Fue lindo volver a entrar acá”, sostuvo Aymar en diálogo con ESPN antes de que comenzara el encuentro. “Siempre es lindo jugar ante Países Bajos porque uno se entrena para jugar esta instancia. Siempre con Holanda va a ser un partido aguerrido, difícil, pero veo muy bien a las chicas, así que con mucha esperanza de ganar”, expresó ilusionada.

¡ESOS NERVIOS SE PUEDEN VER, LUCHA! La mejor de la historia, la gran Lucha Aymar alienta a Las Leonas en la final del Mundial ante Países Bajos.



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En una de las imágenes compartidas por la transmisión oficial, se pudo advertir que efectivamente la exjugadora vivió el partido con expectativa, emoción y una cuota importante de nerviosismo. Y es que justo antes del final del primer tiempo, Países Bajos abrió el marcador con un gol de Yibbi Jansen. Pero aún faltaba lo mejor. En su séptimo córner corto, la Argentina encontró la igualdad de la mano de su capitana Majo Granatto cuando solo faltaban seis minutos para que finalizara el encuentro. A partir de este resultado, la final se definió por shoot outs y Las Leonas se consagraron tricampeonas del mundo.

Los fanáticos se conmovieron profundamente al ver las reacciones de Aymar durante el encuentro, puesto que su emoción, nerviosismo y felicidad representaron lo que también vivieron todos ellos. “Gracias Lucha por estar ahí”; “De Rosario para el mundo, no traten de entenderlo, solo disfruten”; “Todos somos Lucha”; “Lucha la más grande de la historia”; “¡Otra alegría para esa enorme campeona! Dos estrellas con vos y la tercera vista como espectadora. Genial”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en las redes sociales.