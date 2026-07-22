Un banderazo en Mar del Plata para pedirle Dibu Martínez que siga en el seleccionado argentino

MAR DEL PLATA.- Una bandera argentina con la inscripción “Gracias Dibu” asoma a nivel de abdomen de la gigantografía que retrata y eterniza, desde hace más de tres años y medio, a Emiliano Martínez en aquella atajada final ante Francia que paralizó respiraciones y valió un Campeonato del Mundo.

Sobre otro estandarte bastante más grande que cuelga de la red de un monumento que simula un arco, conocedores de que anda en la zona y con planes de descanso después de lo que fue este último Mundial y ese camino transitado que finalizó al límite del bicampeonato, decenas de personas estamparon a fibrón sus mensajes de apoyo y una frase común: “Dibu, no te vayas”.

La concentración de casi 300 personas en ese extremo de Diagonal Alberdi y Entre Ríos, casi frente al Muelle de Pescadores y la playa Punta Iglesia, se convocó de manera espontánea, sumó adhesiones y se propuso desde redes sociales como un “banderazo” para que el arquero del seleccionado nacional continúe en el equipo nacional.

La concentración en el centro de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Esta misión que emprendieron desde esta suma de voluntades, responde a un primer comentario que el marplatense había hecho antes de comenzar el Mundial, cuando anticipó que en caso de ser bicampeón del mundo iba a dejar de defender los colores del país, y que volvió a poner en escena en estas últimas horas, con un posteo en el que combinó el dolor por la final perdida ante España y las dudas sobre su continuidad en el seleccionado nacional.

“El Dibu no se va”, cantaron antes de mediodía en esa esquina donde se sentía fuerte el frío, pero valía mucho más este entusiasmo que todavía había por agradecer al plantel argentino y, en este caso en especial, a su arquero.

No hubo presencia de familiares o allegados de Martínez. Se sabe que regresó al país junto al resto del plantel e incluso con sus hijos en el mismo vuelo. Con ellos pasó por el complejo de AFA en Ezeiza para luego emprender viaje hacia la costa. En ese recorrido se estima que hizo la publicación en redes sociales que conmovió por los sentimientos expresados, tanto por la derrota como por esa insinuación de un posible adiós a la selección.

No hay datos sobre la ubicación actual de Martínez y su familia. Se sabe que está aquí con su esposa e hijos, que lo acompañaron en su regreso de Estados Unidos y antes de volver a Inglaterra para reintegrarse a la preparación con su club, el Aston Villa. Vecinos aseguran que no está en el barrio privado de zona sur donde tiene su casa y todo indica que habría buscado refugio mucho más tranquilo en un campo que hace unos años compró en las cercanías de Mar del Plata. Lejos del ruido y de los autógrafos.

Cientos de personas se acercaron al "arco" frente al Muelle de Pescadores Mauro V. Rizzi - LA NACION

“Quiero verlo, darle este cuadro, decirle gracias por todo lo que hicieron y en lo personal pedirle que siga un tiempo más”, dice Silvia, que se acercó hasta la gigantografía de Martínez con un retrato del arquero realizado con guijarros de playa, que son pequeñas piedritas redondeadas por la erosión marina. Muy impactante la imagen que logró. “Sueño con dárselo en mano”, dijo.

Por allí también anduvieron muchos chicos que le dejaron mensajes en una bandera. Allí se leía desde un “Dibu, sos el mejor”, algún “No te vayas nunca” y una referencia clara al último tramo y una de las dos finales que jugó la Scaloneta en este Mundial: “Las Malvinas son Argentinas”, escribió uno en recuerdo al partido ganado en semifinales ante Inglaterra.

Juan Carlos y Víctor son dos vecinos de la zona que durante los partidos de este Mundial fueron protagonistas de cada uno de los festejos con una particularidad: se disfrazaban de indios, en modo apache, con esas plumas sobre la cabeza pero todo en celeste y blanco. “Queremos que siga, queremos salir a festejar por él y los suyos la próxima Copa América o la Finalísima”, dijeron desde esa esquina y también recurridos por la gente como personajes para tomarse una foto, siempre con la gigantografía del arquero como fondo.

Juan Carlos y Víctor, los vecinos que acompañaron la concentración de apoyo al arquero Mauro V. Rizzi

El único que ha hablado en estos días de manera personal con los medios es Alberto, el papá de Martínez. Lo hizo al llegar al país, en el aeropuerto de Ezeiza, donde cansado destacó la labor del equipo en esta competencia y no quiso expresar posición sobre el futuro de su hijo en el seleccionado. “Él es el que juega, yo no”, dijo para sacarse de encima esa responsabilidad.

Algo parecido dijo en las últimas horas, cuando las cámaras de canales de televisión lo esperaron. Allí reconoció el esfuerzo que había hecho su hijo para recuperarse de una lesión en un dedo que lo marginó de la mejor preparación. Y también el buen desempeño que tuvo en la final. Dijo allí, de nuevo, que desconoce qué decisión tomará.