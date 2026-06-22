Un duro golpe para Alemania: Nico Schlotterbeck se perderá lo que resta del Mundial

Una noticia muy dura sacudió la tranquilidad de la selección de Alemania. Si bien había algunas sospechas de que algo poco alentador podía invadir al plantel, la confirmación de la gravedad de la lesión del defensor Nico Schlotterbeck, dejó a todos los futbolistas muy golpeados, ya que el marcador central sufrió una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo y se perderá lo que resta del torneo, según confirmó este lunes la Federación Alemana de Fútbol.

El defensor de Borussia Dortmund se lesionó durante la victoria por 2-1 de la selección alemana ante Costa de Marfil, en el segundo partido del equipo dirigido por Julian Nagelsmann en la Copa del Mundo. La acción en la que se lastimó el futbolista de 26 años, ocurrió a los 13 minutos del encuentro, tras un choque con Amad Diallo. Aunque recibió atención médica en varias ocasiones y logró completar el primer tiempo, pero después fue reemplazado por Antonio Rüdiger y no pudo salir a jugar en la segunda mitad.

Nico Schlotterbeck estará, al menos, dos meses afuera de las canchas ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Schlotterbeck, central ​titular, se realizó una resonancia magnética en la que se determinó la gravedad de la lesión del tobillo izquierdo. “Schlotterbeck sufrió una ⁠lesión en el ligamento colateral medial del ​tobillo izquierdo (...) y estará de ‌baja varios meses. El defensa ‌del Borussia Dortmund, subcampeón de Alemania, permanecerá, ⁠por el momento, con la selección en Estados Unidos”, dice el equipo en un comunicado.

Frente a esta lesión el seleccionador Julian Nagelsmann no puede convocar ​a ningún ‌jugador para sustituirlo, ya que el torneo ya está en marcha. “Echaremos mucho de menos a Schlotti en el campo como defensa excepcional, sobre todo por su ⁠excelente juego de construcción. Podría haber sido su Mundial. Ayer, todos intentamos animarle; afortunadamente, es una persona muy positiva que ya está mirando hacia adelante de nuevo”, dijo el entrenador alemán.

Y agregó: “Es una señal muy positiva que, en un primer momento, se quede aquí con ‌el equipo, porque también tiene influencia fuera del terreno de juego. Pese a su ausencia, seguimos estando muy bien cubiertos en el centro de la defensa de cara al Mundial con Jonathan ‌Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw", añadió.

El defensor se expresó en su cuenta de Instagram en la que escribió: “Hola, fans. Necesito tiempo para asimilarlo todo y hablaré de ello más tarde. Por lo tanto, por ahora no haré declaraciones detalladas. Lo que importa ahora es el equipo. Se merecen todo el apoyo de los alemanes. Unámonos y demostremos que apoyamos a esta selección alemana en las buenas y en las malas, y apoyémosla en su camino hacia el título mundial. Gracias por su comprensión".

La selección alemana, con la victoria sobre Costa de Marfil, se aseguró el primer puesto ‌del Grupo E y ya se clasificó para la etapa eliminatoria por primera ​vez en 12 años; cerrarán su participación en la primera instancia el jueves próximo ante Ecuador.