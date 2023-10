escuchar

La estadía de Lionel Messi en el Barcelona será recordada por siempre. A base de goles, asistencias y títulos, el astro argentino brilló al máximo nivel en el continente europeo y se hizo un nombre reconocido en el mundo del deporte. A lo largo de los años, como sucede en la gran mayoría de los equipos, los planteles empiezan a sufrir el recambio y, por ende, además de las desvinculaciones, se suman nuevos talentos.

Así fue como en 2019, procedente del Sassuolo de Italia, Kevin Prince Boateng arribó al Barcelona con la intención de sumarle peso al ataque de un equipo que comenzó a desmembrarse, pero que aún contaba con la habilidad innata de Leo para sortear las dificultades que suscitaban en la Liga de España y en la UEFA Champions League.

Luego de seis meses que no fueron fructíferos, el alemán decidió seguir su carrera profesional en la Fiorentina, para luego recalar en el Besiktas, Monza y Hertha Berlín, su último club, en donde decidió colgar los botines. A la hora de recorrer su carrera, el exfutbolista habló en el podcast llamado VIBE with FIVE, conducido por el exdefensor de la selección de Inglaterra, Río Ferdinand.

Kevin Prince Boateng con la camiseta del FC Barcelona

A la hora de referirse a su paso por el club catalán, Boateng indicó qué mintió por ese entonces al referirse a Messi como el mejor jugador del mundo, pero que no le quedó otra opción si es que quería jugar ahí.

“Apoyo al Hertha Berlin, donde nací y después, lo siento azulgranas, los fans del Barcelona me van a odiar, pero al Real Madrid. Cuando jugué en el Barcelona no lo podía decir porque no podía jugar. Tres años antes, en una entrevista, cuando jugaba en Las Palmas, me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo, y dije: ‘De este mundo, Ronaldo, de la galaxia, Messi’. Y me preguntaron por mi equipo favorito y dije Real Madrid. Y después la primera pregunta cuando fiché fue: “¿Cuál es tu club favorito?”. Barcelona. ¿Y el mejor jugador del mundo? Messi. Es una de mis grandes mentiras, porque suelo decir la verdad”, manifestó.

Al estar en contacto diario con La Pulga, Boateng explicó que el trato era ameno, aunque no dialogaba todos los días. Al profundizar, recordó cuando el argentino le pidió un consejo sobre cómo es el fútbol italiano a la hora de defender, algo que lo descolocó: “Nosotros hablamos una vez en la ducha porque me preguntó si era difícil marcar en Italia, porque Ronaldo en esa época estaba en Italia. Me lo preguntó como: ‘¿Yo marcaría muchos goles?’. Y yo le dije: ‘Marcarías donde quieras, sos Messi’”, recordó el extrovertido jugador que en reiteradas ocasiones fue noticia por actos de indisciplina.

El día que Messi dejó en el piso a Jerome, el hermano de Kevin Boateng

El 6 de mayo del año 2015, Lionel Messi se convirtió en la pesadilla de Boateng... pero de Jerome, quien por ese entonces se desempeñaba como defensor del Bayern Múnich de Alemania. En aquella semifinal, el argentino hizo de las suyas en uno de sus mejores momentos de la carrera y desparramó por el piso al hermano de Kevin Prince.

Lionel Messi y la jugada con Boateng que quedó guardada para la historia Archivo

Con un quiebre de cadera, Messi dejó en evidencia su habilidad innata para definir un partido en el momento que él quisiera. Para completar ese momento, La Pulga enfrentó al arquero Manuel Neuer y sin ponerse nervioso picó la pelota para el delirio del público culé.